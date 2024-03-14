CASIO慶祝製錶50週年　復刻品牌首隻自動日期錶　全球限量4,000枚

CASIO（卡西歐）2024年慶祝研發手錶產品已屆50週年，因此跨越時空回到1974年，把品牌當時所發表一鳴驚人的Casiotron手錶以復刻形式帶回現代，這款錶當年是全球首款配備自動日期功能的數位手錶，里程碑式意義不言而喻，復刻版的Casiotron手錶型號為TRN-50-2A，與一般 CASIO 手錶大大不同的是，手錶採用限量策略、僅發行4000只，就連手錶定價也和一般 CASIO 手錶有別，疊高了好幾個檔次，在2024年成為收藏家紛紛鎖定必需入手的紀念錶之一。



Casiotron手錶當年能在市場引起一股旋風並非偶然，因為傳統手錶在大小月轉換時，通常都要在大月第一天手動調校日期資訊，因此當 CASIO 設計出自動日期功能甚至是閏年也能主動辨別的日期功能後，Casiotron手錶大幅提升了手錶顯時的準確性與佩戴便利性，替CASIO涉足製錶領域奠定一個很好的開始。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

TRN-50-2A外觀維持著Casiotron手錶令人記憶猶新的造型，品牌雖然在創作復刻版時引進了體積更小的零件，並使用現代先進安裝技術組裝，不過手錶的線條、尺寸大致都能比照原版的Casiotron手錶設定。 CASIO 採用不鏽鋼材質製作錶殼與鍊帶，而且零件表面還分別經過拋光或緞面等不同的修飾處理，塑造出高級手錶般的質感，手錶面盤外圍的凹槽裝飾以及深藍色水平線條飾板近看都能感受到它們和一般 CASIO 手錶不同的精緻程度，代表品牌是用創作旗艦產品的態度在製作TRN-50-2A。

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標榜所有零件生產、組裝、測試都在日本進行的TRN-50-2A擁有石英錶中極致的性能，例如手錶蘊含備Tough Solar 太陽能電力機芯、世界六局電波Multiband 6時間校準功能與Bluetooth®藍牙連線功能，其能確保手錶與手機同步顯示當前最正確的時刻，走時精準度已經超越原版Casiotron手錶能夠達到的境界。除此之外TRN-50-2A還擁有各種品牌石英錶常見的標準功能如萬年曆、計時碼錶與鬧鈴等等，而且手錶也還達到50米防水，豐富而強大的機能性展現 CASIO 與時俱進的製錶工藝。

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錶款背面為旋入式底蓋，底蓋中央為玻璃材質，目的是讓手錶內置天線於接受無線電波時更暢行無阻，而 CASIO 也在底蓋印上其鐘錶產品50週年紀念的專屬標誌，就連手錶的限量編號在此也能一覽無遺。值得一提的是，品牌為了倡導環保理念，因此屏除傳統錶盒設計，改用紙質錶盒，據說這樣一來一往至少可以減少82%的塑膠用量，由此揭示 CASIO 未來製錶也會致力在永續發展的理念上繼續往下一個50年邁進。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：CASIO卡西歐慶祝製錶50週年 以不鏽鋼精心打造品牌首款自動日期錶限量復刻版】