大阪直美令Tenniscore升溫　Nike大蝴蝶結Lolita網球服成美網焦點

【大阪直美／Nike/ AMBUSH/ Yoon Ahn／Tenniscore】Tenniscore大流行，現正回歸美網的日本傳奇球手大阪直美（Naomi Osaka）一襲Nike網球服，由AMBUSH Yoon Ahn為她度身訂造，令人耳目一新的Lolita風格設計，將這熱潮推向高峰。



Yoon Ahn為大坂直美訂製的網球服（IG@yoon_ambush）

Yoon Ahn為大坂直美訂製的網球服（IG@yoon_ambush）

日本傳奇女球手大阪直美回歸美網，贏得首輪比賽中順利晉級，陪伴她踏入球場是這襲由AMBUSH設計師Yoon Ahn與Nike合作的訂製服，利用大蝴蝶結、蕾絲拼湊而成，全面散發大坂直美一直鍾情於的歌德蘿莉塔（Gothic Lolita）歌德次藝術文化風格，大概就是日本經典漫畫《美少女戰士》的日系Lolita造型，如大家有留意大坂直美個人IG，也看到頭像用上女主角月野兔站在網球場的卡通畫作，今次綠色設定也令人想起另一美少女角色木野真琴。

大坂直美個人IG頭像用上女主角月野兔站在網球場的畫面（IG@naomiosaka）

Yoon Ahn與大坂直美（IG@yoon_ambush）

為了讓大坂直美以最佳姿態步入球場，Yoon Ahn在一系列白色運動外套、綠色網球裙、運動鞋與Beats by Dre耳機均移植了大量Lolita元素，例如蝴蝶結、蕾絲與褶邊細節，作品內容是希望能演繹出大阪直美堅信的可愛氣質與少女理念，「渴望擺脫成人世界，回歸童年的純真。」綠白版本之外，更有用於晚上比賽的黑色版本。

AMBUSH設計師Yoon Ahn與Nike為大坂直美訂製的網球服繪圖（IG@yoon_ambush）

現年26歲擁有海地裔的日本混血女子網球運動手大阪直美，曾經是網球壇上的超新星，作為亞洲首位網球天后在職業生涯中贏得四座大滿貫，當中於2018年與2020年兩次贏得美國公開賽冠軍，本年再次重返球場的大阪直美，自從2020年因傷患困擾，以及在本年一月份誕下孩子休產假後，已經多年沒有出現在網球場上，為隆重其事Nike Women創作總監Yoon Ahn投放最大資源和創意，設計出這套獨一無二的時尚網球套裝。

同一時間，這次Nike Women by Yoon系列中，除了大阪直美的美網訂製比賽服外，Yoon Ahn跟Nike為美網設計了一系列注滿網球元素的女裝運動服，單品展示出強烈復古風與時尚魅力，例如有棒球褸、Polo裇、百褶裙、運動背心、針織毛衣等學院之作。

Nike Women by Yoon美網系列（IG@yoon_ambush）