UNITED ARROW x GOOPiMADE全新聯名登場　秋冬季度再度攜手協作

自GOOPiMADE成為首支進駐UNITED ARROWS的台灣時裝品牌之後，日本服裝名所便與GOOPiMADE建立起了深厚且密切的合作關係。



經歷2023年UNITED ARROWS&SONS by DAISUKE OBANA和旗下品牌BEAUTY & YOUTH的兩回合作後，雙方更有了進一步的認識，亦下定決心在今年步入秋冬季度之際再次攜手協作。

UNITED ARROW x GOOPiMADE 全新聯名系列登場

UNITED ARROW x GOOPiMADE 全新聯名系列登場（IG@goopimade）

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今番DESIGNED & MANUFACTURED BY GOOPiMADE將更為完整，「匠」與「優雅」兩個詞彙將呈現於首度釋出的大型系列之中，全面性的品項淋漓盡致的展現BEAUTY & YOUTH一貫堅持的洗煉與經典，透過品牌所釋出的形象集亦能窺探隱藏於簡約視覺中的成熟剪裁。

本次由GOOPiMADE為BEAUTY & YOUTH製作的系列包含：三款由內至外的上身品項“BY-01T” Oversized Cutting Tee、”BY-01S” 3D-Tailored Utility Shirt、”BY-01J” 3D-Tailored Utility Jacket 與不同輪廓、剪裁邏輯的兩款下身作品“BY-01P” 3DS-Line Wide Trousers、“BY-03P”3D-Tailored Utility Trousers，所有的作品皆以代表著雙方各自的配色出發，象徵著台日彼此一致的品味。

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green label relaxing x Lecoq Sportif系列以一輯「穿西裝踩滑板」的styling表達服裝的靈活彈性。（品牌圖片）

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全系列將由GOOPiMADE 與 BEAUTY & YOUTH 於8/30率先上架，而BEAUTY & YOUTH Japan則安排於9月中旬接力上架，欲了解完整商品資訊不妨前往 Instagram @GOOPi.co / @GOOPiMADE的頁面一探究竟。

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