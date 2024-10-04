草彅剛原宿牛仔褲珍藏展　入坑一年已被古著界巨人藤原裕點名稱讚

【草彅剛／木村拓哉／牛仔褲／展覽/ SMAP】草彅剛古着牛媲美木村拓哉？每當談起日本明星級古着名人，腦海定必馬上聯想到木村拓哉，無他的，皆因自八、九十年間，木村拓哉的美式復古造型確實影響着整個亞洲潮流發展。年初木村san踏入YouTube界建立個人頻道，拍攝一系列食、玩、買的片種內容，三月份更上載了一條於原宿神級古着店BerBerJin購物的視頻，與主理人藤原裕大談牛仔經。其實木村拓哉不是日本星級古着牛迷的唯一，其SMAP舊隊友草彅剛近日也宣布策動牛仔褲展覽「曬冷」，力求奪取日本牛仔收藏家名人一席位。



草彅剛也是愛牛之人（STAY BRAVE）

草彅剛收藏品（STAY BRAVE）

木村拓哉與BerBerJin主理人藤原裕大談牛仔經（IG@yuttan1977）

這次展覽草彅剛以STAY BRAVE命名，選址東京原宿「6142」空間舉行，展覽時間為11月9日至11月17日，查看草彅剛個人Instagram中已流出不少展品，細看屆時將會展出超過五十條草彅剛的私人珍藏牛仔褲，每一條均有獨立編號、年份、品褲、型號與尺寸，其中一條Levi's 501XX更來自1922年，絕對是歷史文物級數，但其保存狀態相當好，幾乎不知道是一百年前的產物。

1922年Levi’s 501XX絕對是歷史文物級數（IG@tsuyoshikusanagi_official）

STAY BRAVE展出超過五十條草彅剛私人珍藏牛仔褲（STAY BRAVE）

縱然草彅剛一直喜愛復古美式造型，不過原來上年才真正對Vintage牛仔褲「入坑」，於2023年5月，一次跟前SMAP成員稲垣吾郎與香取慎吾吃晚飯時聊起復古牛仔褲話題，便令草彅剛愛上了牛仔世界，讓他發覺原來牛仔服飾是如此精彩，所以這次的展覽草彅剛也希望大家能體驗及享受到這種氣氛。

草彅剛「曬冷」牛仔褲珍藏（IG@tsuyoshikusanagi_official）

從舊牛仔布就能看到那個時代背景與經歷過的故事。 草彅剛

古着店BerBerJin主理人藤原裕曾經在訪問表示，草彅剛對牛仔古着的莫大專注與投入，並透露其編寫的牛仔服聖經《THE 501® XX – A COLLECTION OF VINTAGE JEANS》、《LEVI'S®︎ VINTAGE DENIM JACKETS TYPEⅠ/TYPEⅡ/TYPE Ⅲ》，書中有些珍貴產物也是由草彅剛借出拍攝，訪問中藤原裕亦讚揚草彅剛是他心目中經常聯想到的牛仔名人，因他認為在搭配方式中都能夠好好演繹不同的牛仔之物。

草彅剛牛仔造型：

草彅剛演繹不同牛仔造型（IG@tsuyoshikusanagi_official）