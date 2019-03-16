山寨Balenciaga的帽子戲法！設計師：潮流博弈下消費者在買甚麼？

她在「假鞋之都」做原創，發現假鞋的質量比真鞋還要好！

她把Balenciaga假鞋拆開做成帽子，印上「莆田製造」一搶而空。（外灘提供）

中國福建莆田有兩個較為出名的標籤——假醫院和假鞋。

比起近年被頻頻打假的醫院，莆田的假鞋早在2007年就登上《紐約時報》。當時，紐約警方從兩處倉庫查獲30萬雙假Nike，層層追踪下發現竟然來自遙遠的東方莆田。這個讓全世界都穿得起名牌的 「假鞋之都」，其實還有着Nike、adidas的真工廠。

英國90後海旋回歸、帽子設計師張婷婷無意中找到了物美價廉代的莆田代工廠，做出了真正的 「莆田製造」。她的親身經歷，也給我們揭開了真實的莆田。

魔幻莆田：白天是空城，晚上10點成了不夜城

莆田有「FAKE之城」之稱，據說全球三雙Nike鞋中有一雙仿鞋來自這裏。去莆田之前，張婷婷的印象跟大家差不多，畢竟這座城市早就被網友們貼上各種標籤。熟悉後，她覺得莆田人很質樸，傳統文化也保存得很好，還看到有唱莆仙戲的演員在門口晾假鬍鬚。與之相對的是，這個城市又很有工業感。

白天，最熱鬧的地方是安福電商城。在不同的攤位前，擺放着很多流行款式，鞋的背部像開手術一樣被層層剖開，方便客人挑選面料。因為要復刻一雙鞋子，往往要先裁開正品，進行完全解構。除此，莆田就像一座空城。但到了晚上10點，很多做仿鞋生意的人就會活躍地騎着電瓶車，將無數的假鞋發往世界各地。

就連街邊的燈牌，白天跟黑夜都是兩種狀態。「比如 VANSOSO，到了晚上，只有VANS是亮着的。再比如MONIKE，MO就是很懂事地滅掉了，只有NIKE亮着。」張婷婷表示。

作為國際的「假鞋樞紐」，莆田白天黑夜完全是兩種狀態！按圖看看有甚麼分別▼

莆田還有滿大街「似是而非」的招牌：椰子三葉草（adidas？）、中國新百倫（New Balance？）、椰子爆米花（Yeezy Boost？）、智慧大嘴猴（Paul Frank？）......莆田人把許多智慧都用在混搭「新品牌」上，這樣既能通過審批，又順便蹭了熱度。張婷婷還揭露了一個疑似段子的真相：假鞋的質量甚至比真鞋好。

20世紀80年代起，Nike和adidas便在莆田建立了正規工廠，這就使得一樣的材料和技術都不難找。有時候莆田人沒法完全摸清真鞋的結構，但為了讓市場滿意，只能把質量做好。

「有一款Converse鞋，真鞋穿久了會開膠，莆田仿鞋就不會。還有一款Nike鞋，真鞋是沒有氣墊的，但因為有人跟他們說有，所以仿鞋還額外加了。 」張婷婷說完也笑了。

莆田的製鞋工廠（外灘提供）

Balenciaga老爹鞋和莆田椰子爆米花本質上有區別嗎？

「莆田人是離消費者最遠的那群人。他們不懂為什麼這個地球上有人要花幾千塊，去買一個他們生產下來可能才一百塊的鞋子，這就是他們真實的現狀。」張婷婷決定從一個外來人角度，把看到的「莆田製造」告訴大家。為此，她設計了一款帽子，只有100頂，不為賣錢，只為了做社會實驗。

張婷婷找來山寨的Balenciaga老爹鞋，讓製帽師傅把它們拆成一片一片：橡膠鞋底、網眼鞋幫、紅藍或黃綠配色的面料……然後再拼成帽子的形狀。仿鞋的顏色和質感跟真的幾乎沒有區別，「它們被做成真鞋的時候就是真的，做成假鞋的時候就是假的。」她在帽子上印上了「莆田製造」，還印上了來自莆田的製造商「師傅：老楊」。

出乎意料的是，這100頂帽子很快就賣空了，有來自故宮博物院的訂單，有來自電競大廈的訂單。有一位顧客是喜歡玩滑板的男生。他收入不高，296塊錢的帽子對他來說並不便宜，但還是堅持買。因為他對莆田很有感情，假鞋一直支持着他的愛好。設計這款帽子時，張婷婷發現排隊買Balenciaga鞋子的人很多。

Balenciaga老爹鞋和莆田椰子爆米花本質上有區別嗎？（外灘提供）

「都在說莆田造假，其實相對應的是大眾對品牌的瘋狂消費慾望。以前好的品牌慢慢才會被傳播，跟消費者的關係也比較健康。但現在，一個款式被網紅一發，暢銷速度前所未有的快，這使得很多品牌只想賺快錢。」

張婷婷並不在意賣貨，只是想把思考帶給消費者。「巴黎世家做老爹鞋，和莆田做椰子爆米花的人本質上沒什麼區別，都是拼湊和復制碎片信息。Triple S只不過是因為積累了品牌歷史，復刻爸爸們穿的鞋去重新製造話題，而莆田卻被嘲笑。在背後，消費者需要思考自己花錢到底在買什麼。」

MADE IN PUTIAN（外灘提供）

她用「聲音」設計的帽子贏得adidas的青睞

張婷婷的導師曾經問她，「既然莆田的仿品質量比正品好，為什麼他們還要做假貨呢？」她回答稱，「這是最快的經濟收益。一雙鞋只是技術上達標可能只賣100塊，而貼上品牌標籤後能多賣600塊。但莆田人不懂得怎麼操作，所以造假成了最快賺中間差價的方式。」

張婷婷認為，莆田這麼好的的生產能力，應該拿去做原創。「國內很多人不知道藝術設計和創造力帶來的價值，都認為學理科才對社會更有意義。」

1991年出生的張婷婷，在倫敦讀的正是大家認為「沒用」的帽子專業。戴帽子是英國的傳統，所以皇家藝術學院專門設置了帽子的碩士課程。這門課招生較少，以前每屆就只有一個，而這一屆包括張婷婷有3個人。除了用文化和藝術去設計帽子，數學不好的張婷婷還運用了數學模型。比如說某些函數模型，能讓數字在組成高低起伏的表面。而勾股數，能讓簡單的幾何排布形成漂亮的形狀。

張婷婷的碩士畢業作品收集了3D打印機聲音、金錢碰撞的聲音、車水馬龍聲等，將它們製作成音頻數據，轉化成圖案，接着使用電腦編程去編織面料。

該作品為張婷婷贏得了adidas的青睞，她被邀請去為它們研發2018年俄羅斯世界杯韓國隊、德國隊出場使用的手套。2017年碩士畢業後，張婷婷在倫敦成立帽子品牌Cloud Hat System（CHS）。CHS的設計寓意着帽子不僅是配飾，還能承載感情、思考、行為等。張婷婷目前在網上出售的系列產品不多。正常的棒球帽出汗時容易流到眼睛，而這款設計沒有做傳統的六片型，而是把上面的圓重新做了組合，前面還加了一個防UV的帽簷。

按圖看看張婷婷在倫敦成立的帽子品牌「Cloud Hat System」設計▼

在今天的這樣一個時代，每個人的身份不再像過去。漁夫就一輩子是漁夫，廚師就一輩子是廚師，我們很多人都是斜桿青年了不是嗎？帽子承載的信息，也許也會發生改變。 張婷婷在一席的演講上表達了自己的設計理念。

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