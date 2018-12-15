要數時裝界的風雲人物，當然要提老佛爺Karl Lagerfeld，掌管CHANEL達四十多年，在八十五歲高齡仍然孜孜不倦地工作，無論在CHANEL、FENDI抑或自家品牌，仍有著強大的創造力。除了是一位設計師、藝術家、攝影師外，原來老佛爺曾是一名演員，實在不得不令人佩服他多元的才華。

當年的宅佛爺（左）（網上圖片）

老佛爺曾出演過的電影是於1973年上映《L'Amour》，由Andy Warhol及Paul Morrissey聯合撰寫及執導，講述兩位美國Hippies到巴黎尋找性與愛情的故事，而老佛爺飾演的角色是位德國貴族，當時他還頂著一頭烏黑的頭髮，電影中還有跟女演員Donna Jordan接吻的戲份。

一向語不驚人誓不休的老佛爺，在面對Pop Art大師Andy Warhol也從不退讓。在剛過去的CHANEL Métiers d'art系列時裝秀，老佛爺與美國傳媒《New York》進行了一次訪談，當中談及到對電影的感受。被問及是否曾出演過Andy Warhol電影時，老佛爺非但沒有絲毫顧慮，而是爽快地承認，並佐以一句「不是最好的哪一套！」今次已算「口」下留情，他較早前在《The New York Times Style Magazine》訪問中更直指：「那是最幼稚的電影製作」。

在整個訪問中，老佛爺還說出了幾個大膽的言論，其中牽涉到近月歐洲發生的黃背心運動：「現在的年青人有更大的自由，我享受與他們一起生活，但不是那些在街上穿黃色雨衣的。」又說自己從沒有投過票，更擠出難以相信的眼神反問記者：「難道你有嗎？」

其實，對於老佛爺而言這些只是小事一樁，他曾在一個法國電影台的節目中指德國不能為了彌補當年屠殺猶太人的錯誤，而接受難民（敵人）進入德國，又引用某些德國人「大屠殺是德國最好的發明」的說法，雖然他是引用其他德國人的說話，但始終納粹和大屠殺是德國最敏感的話題，定會引起不滿。

對大眾而言，老佛爺的言論有時確實令人瞠目結舌瞪目結舌，但我們又不得不佩服他的才華。也許不狂妄的老佛爺就已經不是我們認識的老佛爺，也就造不出如此多元化的創作吧？筆者並不是想把他的說話合理化，只是想說有才華的人往往就是有點「狂」。