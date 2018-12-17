上環買物店GRAPH LAYER 主理人力推四大恤衫

有人說：「恤衫是男人的浪漫。」對於女士們又何其不是，只知各人衣櫥間也總有一件恤衫旁身，而我們又如何為一件「好」的恤衫作出定義？事實上，它們都有不同的剪裁設計、袖口闊窄、物料應用、衫身長短作為依歸，各有千秋。其實往往都沒有最好，猶如選擇另一半般，只有「Good enough」。 而位處於上環買物店的「GRAPH LAYER」，兩位主理人Kevin與Kay皆屬品味之士，又如何在林林總總的恤衫世界裏，挑選出他們的「Good enough」呢？

稀有的皮製恤衫「WESTOVERALLS - Suede Western Shirt」

WESTOVERALLS - Suede Western Shirt 攝影：黃寶瑩

遊走街外一圈，有見恤衫大多以「Cotton」為主（可能打工仔心裏也絕不情願），而牛仔或是羊毛等質料也各有它們的市場，不過用「羊皮」而製，則是買少見少，然而店主為我們首推其款式，究竟當中的內涵在於哪裏？主理人Kevin告訴我們：「首先要知道，這件恤衫是日本古著收藏家大貫達正創辦的品牌WESTOVERALLS其下之產品，品牌成立短短一年，已在日本當地以丹寧及燈芯絨產品見稱。」所釋出的單品設計，往往都能以十九世紀的美國西部文化作為依歸，再加上自己的創意與玩味性，大膽改造傳統衣服的模樣。

攝影：黃寶瑩 就如這件羊皮製恤衫，普通恤衫通常只用上前後幅合併而成，而細看這件恤衫的細節，正正刻意放大了紙樣的心思，切割出不同的部分再拼縫而成，所花上的功夫可想而知也比一般為多，再加置上胸前經典的蓋袋設計，簡單得來又不乏傳統恤衫的特質。店主又如何駕馭這件上衣？簡簡單單在卡其色內襯一件白色內衣，下身則用牛仔褲示人，再加上羊皮有擋風保暖的作用，作為襯衫之餘又能當外套使用，款式既多樣化，又剛好適用於這個氣候。

Tender Co. - Tesseract Shirt 攝影：黃寶瑩 延用紡織古式工法「Tender Co. - Tesseract Shirt」 平日我們會花上很長時間將一件恤衫「熨平」，英國品牌Tender Co.卻剛好相反，甘願用上更為繁複的製作工序（就如用上洗水、手染等程序），將之舊化，令其盡顯皺摺、展示出深淺不一的特質。主理人Kay認為這正正是間紋恤衫與品牌的魅力所在：「品牌創辦人William Kroll一直嚮往過去工業時代的設計工藝，這件恤衫經過天然銅綠染料(Verdigris Dye)處理及洗水加工，呈現出均勻不一的灰白色澤以及飽滿皺摺的衫領與袖子，充分保留了舊時代的紡織古式工法。」皺得非常有「睇頭」。雖則品牌有意向舊年代致敬，但其所使用的布料卻是當今最上盛的棉料，前身再加置一個立體的大袋與外露的「Washing Label」，獨特之剪裁完全有別於市面上一般的恤衫，同叫兩位店主愛不釋手。

釋出簡約品味「Phlannel - Evening Shirt & Grandpa Shirt」

簡約主義大行其道，大牌有Jil Sander、JOSEPH、LEMAIRE，甚或是有由Phoebe Philo門徒Daniel Lee所掌舵的Bottega Veneta等助陣，說到小眾品牌，必定要注意創立不久的日牌「Phlannel」。驟眼以上兩件分別以粉藍配直間與軍綠色為主調的恤衫，論色彩與剪裁，也配備優雅舒適的極簡味道，這正好是品牌想傳遞的核心理念――日常「Basic」。

Phlannel - Evening Shirt 攝影：黃寶瑩

先看看這件軍綠色的「Evening Shirt」，採用了無領設計，後幅則加置了不少「打褶」的車功技法，單單兩大設計細節已能打造出這件恤衫的獨有美學，Kay分享：「當中最令人值得注視的，必定是背後的那個『Hook』細節。」恤衫放置以上細節已並不常見，而且平日的「Hook」也以橫倒示人，它卻玩味性地以豎立設計，細心觀察，品牌的確精心設計出不少用心的功用性細節。