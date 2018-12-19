Brad Pitt 55歲生日　戲中哪個冬季造型才是最有型的畢彼特？

12月18日是Brad Pitt（畢彼特）的55歲生日，說他依然英俊瀟灑有型，相信沒太多人會反對。 冬天出生的人，好像就是為穿冬天衫而生，Brad Pitt也不例外，他主演電影角色的冬季造型，總令大家留下深刻印象，而眾多造型中，到底是《Fight Club》的不羈Vintage皮褸，還是《Fury》的粗獷Tanker軍褸令他變得更時尚、更有型呢？

Brad Pitt像是天生的騎士，穿上皮褸特別有型。（《The Curious Case of Benjamin Button》劇照）

+ 2

皮褸是很多荷里活男星愛穿的單品，除了方便mix & match外，也能盡現西方男士身材的先天性優勢，Johnny Depp、Keanu Reeves和Brad Pitt這三位同輩的荷里活男星，同是皮褸擁護者，而Brit Pitt在電影中的皮褸造型，更是無敵，《Seven》（七宗罪》中風雨不改穿黑色皮大衣的警員、《The Curious Case of Benjamin Button》（奇幻逆緣）中騎着電單車的啡皮褸、《Allied》（伴諜同盟）中官仔骨骨諜報員的麂皮皮褸，還有《Killing Them Softly》（殺戮行動）中穿上黑皮褸的冷酷殺手等等，皮褸彷彿成了他最重要的戲服。

這搶眼的紅色大領皮褸野性盡現（《Fight Club》劇照）

不過，說到印象最深刻的，始終是《Fight Club》（搏擊會）。戲中Brad Pitt飾演現實世界裏不存在的人物Tyler Durden，先後以兩款鮮艷奪目的紅色皮褸造型現身，其中以花Tee、花恤衫配搭大領皮褸最經典，盡情展現出角色夠狂野夠招搖的真我個性，另一款造型則換上Biker皮褸，內裏配上繽紛圖案的Tee，同樣夠野夠放，就如角色本性般，該電影造型師應記一功，將Brat Pitt輕狂的一面表露無遺。

穿起軍服的Brat Pitt剛陽味十足（《Fury》劇照）

至於《Fury》（戰逆豪情）中Brad Pitt有套廣為人知的戲服，那就是軍用Tanker Jacket，電影故事是設置於第二次世界大戰時期，所以Brat Pitt飾演的美國陸軍中士所穿的是初期T-1明袋型號，厚身帆布配上羊毛內膽，耐用且保暖，適合在戰場上打拼。Robert De Niro 主演的《Taxi Driver》也曾以Tanker Jacket示人，不過他帶來的是Cult味，而Brad則是100%男人味。

Paul Harnden的暗黑系大衣穿在Prad Bitt身上份外邪氣（《Snatch》劇照﹜

除了剛陽味，Brad Pitt曾以暗黑系時裝在電影世界中出現，由Madonna前夫Guy Ritchie執導電影《Snatch》（邊個夠我薑），他扮演地下拳賽經紀人所穿的大衣，正是暗黑系先鋒Paul Harnden出品，營造出一份邪氣，至於這的Avant Garde大師也贏得John Galliano、Stephen Jones等時裝人的歡心，其衣飾除了前衛設計外，也極之注重布料與手工。

Bratt Pitt穿上Carol Christian Poell（網上圖片）

走出光影世界，回到現實的Brad原來也是暗黑系粉絲，多次穿上Paul Harnden、Boris Bidjan Saberi、Carol Christian Poell等相近風格的服飾出現，流露出反叛與不羈的氣味。不過，靚仔有型並非等如戰無不勝，礙於Brad身型高大，有時穿上這類前衛衣服卻配上正經的髮型、太陽鏡，那就顯得格格不入，所以說《Snatch》中他半裸上身、血流披面，穿上Paul Harnden大衣的那一幕，是他跟暗黑系配合得最完美的一刻，實在並不為過。