【Visvim專題（下）】Folk後由街頭投向高端時裝　價錢升外還有…

上回提到，2008年Folk誕生前的裏原宿時代，都是那些年一起追過的集體回憶。今回，將談論Folk系列創世後，極致地注重手工的大轉向，由街頭投向高端時裝的全新領域。

溫故知新：【Visvim專題（上）】那些年，我們一起追過裏原宿黃金年代的FBT

Visvim主理人中村世紀。（Visvim）

那些年，突然爆發的裏原宿潮流，改寫了往後日本街頭品牌的影響力。2001年，當Visvim最初推出時，憑藉印第安民族服飾及提倡第一代「斯文款」波鞋，足以震撼整個時裝界。儘管那時感覺Visvim與街頭潮流是直接掛鉤，並潛移默化認定它是「街牌」的說法。

極致注重手工的大轉向

2008年，中村世紀推出Folk系列，該系列產品開始採用天然材料，而主要的靈感，是來自中村先生前往芬蘭旅行時，發現當地薩米族部落的人，正在製作干草馴鹿皮靴，想不到鞋子卻異常地舒適，而且功能性高。隨後在整個Folk系列中，亦參考了他們的傳統技術。

Visvim Folk系列創世後的FBT。（網上圖片）

儘管生意有所增長，中村世紀卻從未動搖過對手工極致的追求，通過常用的棉花、染料、鞋墊及拉鍊等細節，都為產品質量達至了出色的水平。就如Visvim的衣服，都有一個明顯的特徵：它們賦予了獨特色調和質感，而秘訣在於繁瑣的染色工藝。中村先生喜歡天然染料，即使非常耗費時間，他也是堅持要使用。除了傳統藍染技術，Visvim亦生產各種天然染料，並經常從植物和樹木中提取，結合專業和百年歷史方法所製成，以產生紅色、黃色和綠色的自然色調。

Visvim利用傳統工藝「泥染」製作成的Bomber Jacket。（網上圖片）

另外，傳統工藝「泥染」同樣亦吸引到中村世紀，導致這項手工藝重新被利用，通常只用於傳統日本和服，卻意外地被中村套用在Bomber Jacket之上，提供特定的染色效果。為了產生這樣的效果，製作團隊需要在不同國家中行走，就如中村曾經採購過粉狀胭脂蟲來製成特定的染料，從種種對細節和質量的關注，可見他對極度注重工藝的表現。

當Folk系列創世後，同時亦為過去洗底，漸漸從街頭品牌轉戰高端時裝界，讓中村世紀如此極致地注重手工，從而進軍美國時裝市場。這很大程度上是歸功於初時的「FBT力量」，令此品牌進一步走上國際舞台。

Visvim旗艦店。（Visvim）

零售業務的演變，是為了拓展新客源？

2004年，在設立專門店時，中村世紀推出F.I.L（自由國際實驗室）的概念，並希望每間商店都是品牌的工作實驗室。十年後，Visvim於澀谷區的表參道開設了第一間「旗艦店」，相比起F.I.L，這更是一個容易接近公眾的位置，亦能讓不熟悉產品的新客戶有所接觸，是品牌持續成功的必要條件之一。旗艦店所擺放的商品，通常與F.I.L的不同，並專注於法式鈕扣襯衫、意大利皮革外套、天然染色裁剪和縫製單品。

Visvim參與了各種營銷概念，而Indigo露營拖車就是其中之一。（網上圖片）

多年來，Visvim不斷擴大與零售合作夥伴的範圍，而美國市場亦源源不絕地增長，品牌已經步入成熟階段。此外，Visvim還參與了各種營銷概念，而Indigo露營拖車就是其中之一，它是一個小型改裝的移動房屋，就像跳蚤市場般，展示了不同的行李箱及Visvim單品，恰如當作一個旅遊品牌為演示，則為中村世紀的世界，引來新的客人。

John Mayer是Visvim的忠粉（網上圖片） 在該品牌中，那些新的客人，或者才是最引人注目的。來自海外支持者，像兩位著名美國音樂人Eric Clapton和John Mayer，都是品牌的最佳代言人，他們擁有最全面的Visvim單品，更有一些謠言甚至暗示Visvim曾製作兩個樣品，一個用於陳列室，另一個則用於John Mayer。其他名人更包括Frank Ocean、Drake、David Duchovny以及最著名的Kanye West，間接為FBT成為2010年初的熱門貨。如此強勁的名人效應，為品牌在高端時裝界打響名堂。

Visvim女裝支線系列WMV。（Highsnobiety）

除了男性們所崇拜的鞋類和服裝系列外，Visvim其後於2013年擴展至女裝支線，並由中村世紀和妻子Kelsi共同設計，這個想法有機會讓本來喜歡Visvim的男性顧客，帶著他們的女朋友一同愛上其品牌。WMV與Visvim理念一致，不理潮流，而是圍繞着季節性單品所推行。當年，WMV首次亮相時，系列包括復古皮革Bomber Jacket、青年布和服、高腰斜紋長褲以及女裝FBT和其他鞋款，鑑於該產品線規模一步一步擴展，更在美國新墨西哥州的Sante Fe開設旗艦店。

Visvim x CDG。（網上圖片）

過往經典聯乘計劃，你記得哪幾個？

Visvim在獨立開發產品方面，擁有令人難以置信的資源及毅力。與此同時，Visvim亦經常與不同品牌進行合作計劃，經過精心挑選的合作夥伴，外部力量使品牌知名度不斷提高，並產生了眾人驚嘆的聯乘系列，包括：Visvim x Number Nine（2008年）、Visvim x Supreme（2009年）、Moncler V Line（2010年）、Visvim x CDG（2008年）及Visvim x AFFA（2008年）等等。

中村世紀有一種特殊的能力，讓你感覺他粗獷、瀟灑及古老的一面，被非常完美的不完美所包圍，這就是他的風格所帶來的力量。（網上圖片）

當你在開始時有一個目標，你就需要堅持它。 中村世紀

Visvim是與受眾一起共同成長的品牌，可算是一個罕見例子。隨著歲月的流逝，與價格的上漲，卻成功標籤及維持其核心顧客。中村世紀以確保產品質量為主體，從軍裝、美國古着至世界各地原住民的衣櫥中，讓他獲得大量靈感來源。隨著品牌不斷成長，中村世紀仍然是Visvim的重心，他的旅行及個人經歷，總是能夠告訴品牌未來的方向，中村說：「我不關注現今潮流，而且品牌一直在追逐屬於它所製造的潮流。」不依賴於街頭服飾，不是奢侈品牌，同樣也不是具功能性的裝備，或許他的作品就像一件藝術品。

中村世紀。（Mr Porter）

在日本時裝中，能將當地傳統文化與工藝推向國際舞台，而每季都不會放棄，中村可算是表表者。Visvim將時裝市場連接那些工藝品，不過中村表明每個季節都會失去一至兩間供應商，一個痛苦的案例，就是長期供應商GORE-TEX最近停止與Visvim的合作，它是與品牌歷史不可磨滅的結合。面對供應商持續的流失，近年亦被大眾評說質量有所下降。

中村世紀。（網上圖片）

中村世紀手持行李箱環遊世界，尋找傳統的編織、染色和製作紡織品的方法。當他回到日本時，就把這些工藝品的觀察結果作為功課所發表，然後漸漸地融入我們現代都市的風景中，他將這個過程描述為「Future Vintage」。由街頭進入高端時裝的新領域，從對工藝的重視、零售業務、名人効應、聯乘計劃及品牌走向等等，都能看見中村世紀不再停留過往的裏原宿時代，相反走向高端時裝之路。即使在今天，我們仍然感受Visvim的知名度，並且在某種程度上模糊不清。

對於某些人來說，Visvim的確有種具有不可抗拒的引力，你認同嗎？