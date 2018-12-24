【聖誕節快樂】聖誕老人色套裝是綠色？慈祥形象是汽水公司所創？

平安夜快樂！這幾天，無論你身在何處，也不難發現聖誕老人的蹤跡，我們往往是以他一身紅色套裝、白長鬍子，以及紅帽子來辨認這位聖誕節最熟悉的臉孔。聖誕節的由來相信眾人皆知，但若然問到聖誕老人的那身紅袍服飾的起源，又有多少人知道其前身本來是全綠色亮相呢？又或者會否知道這個老頭子之所以普及起來，其實全因一個美國可樂公司Coca-Cola的廣告而來等真相呢？

圖片來源：brandisty

首位出現於世的聖誕老人St. Nicholas（WhyChristmas） 沒錯。最初的聖誕老人裝束，的而且確以全綠色的造型問世。不過，要了解服裝來由之前，我們可先了解一下聖誕老人的身世，這樣會來得更立體一點。據民間流傳，首位出現於世的聖誕老人稱之為St. Nicholas（聖．尼古拉），他出生於公元四世紀，生性善良與慷慨，而且往往助人為本，生前曾幫助過不少貧窮之民，至他死後，世人更稱他為聖徒，因此「聖誕老人」這個名字，正正亦是世人對他的一個敬謂及愛稱。

話題回到聖誕老人的綠色衣裳，它出現的其中一個較為廣義之說法，乃源於十七世紀早期的時間，當時民間傳來一股迷思，一同認為綠色植物能有效抵禦嚴寒的說法，猶如擁有無比的神奇力量，於是每逢冬至的來臨，各人家中必定安放不少綠色植物作為擺設與裝潢。於是，向來被人認為同樣擁有魔力的聖誕老人，便隨之然被設計為以綠色形象示人。聖誕老人的最初原型色調，大概就這樣應運而生。

1931年可口可樂廣告。( pinterest） 創造出聖誕老人，其實是Coca-Cola？ 雖然聖誕老人比Coca-Cola還更早出世，但聖誕老人於當期時其實還未有一個較為固有的形象，若說到創造出那個帶有親切笑容，擁有一副慈長圓臉頰，且同時身穿紅色套裝，直到現在依然歷久不衰的鮮明形象，Coca-Cola絕對是功不可沒的。早在十九世紀，仍會於寒冬選擇喝支可樂的人實在稀有，但公司又不能按時季停產，為了避免銷量大幅下滑的情況，公司於1931年間，請來藝術家Haddon Sundblom創作出平面聖誕老人，其肖像除了應用以上提及的特質作為設計主之外，加上聖誕老人脫下帽子，手持可口可樂，並寫上「The Pause That Refreshes」（享受清涼那一刻）的語句，作為於同年間推出的聖誕廣告設計，再經Coca-Cola公司於不同的報章與雜誌上大肆宣傳，聖誕老人的經典紅白配色形象因而漸漸深入民心。

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隨後的三十多年來，Sundblom持續為創造出過百幅的聖誕老人系列，加上公司大規模的宣傳，故成就了經典聖誕老人這角色。時至今天，聖誕老人的設計繁多，有玩味的，又有簡約的，不過他們同樣是由過去的歷史中衍生出來。聖誕老人已不僅是Coca-Cola的產物，也是每人心中的節日Icon。