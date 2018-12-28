復古時裝市場出現變化　為何「Vintage」服飾周期越縮越短？

時尚潮流不斷重複，是設計師沒有了創意，或是這個世代的出品失去其獨特性？而復古服飾的未來又會怎樣？

二手網站Depop（網上圖片）

自eBay誕生以來，轉售網站早已走過漫長的道路。就像二手網站Depop，有着成千上萬的商品供你選擇，包括Chiara Ferragni也曾於平台銷售其二手商品。

（Depop@rainydaysweatpants） 根據Depop的說法，復古服裝通常意味着至少十年前生產的服裝，它竟佔去年銷售額的40％。 其中一名來自加利福尼亞的Cory Barnette（或@rainydaysweatpants），經過一年的經營後，他已在Depop上擁有超過15,000名跟隨者。Barnette說：「我主要售賣90年代的運動服，亦會賣自己會穿的東西，每天花費長達五個小時來採購物品，導致現在的顧客，也會叫我幫他們找尋不同的古着。」 他在跳蚤市場和二手商店找到了一件90年代的Gianni Versace真絲襯衫，買入時只雖8美元，賣出價卻是700美元，回報率可算極高。Barnette補充說：「具有影響力的話題人物，有機會直接影響二手購物者在尋找甚麼物品。或許他們不能獲得相同品牌，卻可通過二手市場來找尋與那個時代相似外型的商品。」

Vestiaire Collective（網上圖片）

模特兒Yasmin Le Bon（網上圖片） 現在任何東西都可以立即在網上重新銷售，亦擁有眾多二手時裝網站，包括Mercari、Poshmark和Vestiaire Collective等等，當中最著名的必是與模特兒Yasmin Le Bon的合作。Le Bon通過Vestiaire Collective銷售她的珍品系列，包括黑色羊毛Alaïa迷你連身裙、真絲Emilio Pucci襯衫和Chanel手袋。

Kim Kardashian West穿上90年代的Versace。（The New York Times） 同時亦多得一群年輕影響者，包括話題人物Gigi Hadid及Kendall Jenner等等，將復古時裝推至高峰。最近Kim Kardashian West穿上90年代的Versace，不久前她亦說過：「雖然我是處於90年代Versace之前的人，但我的妹妹Kylie卻已穿上了90年代Tom Ford任命時期的Gucci。」

Dior馬鞍包（網上圖片）

最值得提及的，必定是2018年Dior將千禧年的馬鞍包回歸時裝舞台，正因為它在二手市場上東山再起。Vestiaire Collective指出，在過去六個月的頂級賣家中，列出了Dior的復古馬鞍包需求量特別高。倫敦時裝學院師Amber Butchart說：「人們一直擔心復古時裝的未來，並相信它已經結束，但是只要有人類穿著衣服，就會有二手市場的存在。不過這個行業肯定有所變化，時裝周期亦會越來越短。以前這個週期可能是二十年，但現在可能卻只有五年。」

Dior馬鞍包（網上圖片）

Dior的馬鞍包於1999年設計，並由John Galliano帶領下，於2000年春夏系列上首次亮相，更成為當時最受關注的袋款之一。想不到相隔十多年，馬鞍包卻回來了。

或許正如Butchart所說，現在只需要五年或更少的時間，潮流又會再次回潮。復古時裝不會結束，但照現今趨勢及種種因素來看，未來它的周期只會越縮越短......