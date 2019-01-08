棄做闊太、將才華獻給YSL　Le Smoking的靈感來源——Loulou

優雅隨性不失大氣風度，擁有自己喜愛並為之奮鬥的事業，時裝大師Yves Saint Laurent心目中的理想女性，正是 Loulou 的模樣。

提起Yves Saint Laurent，你可能會先想到它著名的彩妝系列，以及他身後那個龐大的時裝帝國。（外灘提供）

提起Yves Saint Laurent，你可能會先想到它著名的彩妝系列，以及他身後那個龐大的時裝帝國。

在電影《時裝巨人的狂情歲月（Saint Laurent）》中，除了惟妙惟肖地再現了這位傳奇設計師的一生，法國演員 Lea Seydoux 飾演的Yves Saint Laurent的好友兼靈感繆斯 Loulou de la Falaise 也頗受關注。

電影《Saint Laurent》劇照，法國演員 Lea Seydoux 飾演 Loulou de la Falaise（外灘提供）

獨具風格、才華橫溢、勇於追求夢想。 Loulou 不僅是Yves Saint Laurent的靈感繆斯，也是其心目中理想女性的現實折射。她氣質獨特，熱愛波西米亞風格，也對時尚擁有與生俱來的敏銳。

《The New Yorker》雜誌作者 Judith Thurman 曾評價她「擁有真正的屬於巴黎左岸的波西米亞風格」。而與設計師Yves Saint Laurent成為 30 多年的合作夥伴，也足以讓時裝愛好者們津津樂道至今。

不甘心只做闊太太 才華橫溢的時尚圈寵兒

1947 年，Loulou de la Falaise 出生在巴黎的貴族家庭，父親 Alain de la Falaise 是法國著名的作家、翻譯，也掌管著一家頗具規模的出版公司。母親 Maxime Birley 是愛爾蘭人，也是上世紀 30 年代巴黎最著名的時裝偶像之一，曾經是時裝屋 Schiaparelli 的御用模特。

Loulou 的童年跟隨母親在倫敦度過，1966 年，她聽從家庭的安排嫁給了愛爾蘭貴族 Desmond FitzGerald，並和他一同在愛爾蘭生活。

每天和僕人們待在家裡，重複著闊太太的日常。有抱負的 Loulou 覺得這樣簡直是浪費人生，第二年就與他分居，開始尋找自己的天地，兩人也於 1970 年正式離婚。

雖說已是那個年代當紅的「 it girl」，但 Loulou 仍然堅持著自己熱愛的事業。

1972 年起，Loulou 開始擔任Yves Saint Laurent工作室的配飾設計師，負責設計禮帽、珠寶及針織產品的面料管控。之後的 30 年裡，她將自己的心血與才華統統奉獻給了Yves Saint Laurent。

Loulou 當年說過一句現在看來非常女性主義的話：

傳統意義上來說，一位女士被稱為『繆斯』意味著她會依附他人，相當被動——但我可不是這樣的，我熱愛我的工作，從早上9 點一直到晚上9 點，甚至會加班到凌晨2 點鐘，我不是個被動的人。 Loulou de la Falaise

這是一張歷史性的照片，拍攝於 Yves Saint Laurent 品牌在倫敦首家店開業現場，三人都穿著當時的「Safari」（狩獵裝）。從左至右：Betty Catroux、Yves Saint Laurent、Loulou de la Falaise（外灘提供）

和她熱情開朗的性格一樣，Loulou 在設計中愛用五顏六色的人造寶石，不僅美觀且降低了成本，琺瑯以及大塊水晶的加入也增添了首飾的質感。

她希望能為女性們設計能彰顯個人風格，又不過度繁瑣的珠寶首飾。 「下班後你要趕赴一場約會，只要戴上一件合適的首飾，就能為你倍添光彩。」

在Yves Saint Laurent的晚年，他仍然堅持設計，由於病痛和用藥導致情緒低落，他在設計中用了很多黑色的部分，Loulou 不喜歡他用太多黑色，就對他說：「你痛苦時才會穿黑色，我不喜歡黑色，不想看到你痛苦。」

2003 年，Loulou 開始創辦自己的首飾品牌，在巴黎開了兩家店，並且在美國開設了分公司，也生產高級成衣。此後深居簡出，一直到 2011 年去世。

是優秀設計師，更是「吸煙裝」的靈感女神

1966 年，Yves Saint Laurent以 Loulou 為靈感，設計出了自己品牌舉世經典的「Le Smoking（吸煙裝）」，一發布便引起當時時裝界的轟動。

Le Smoking（吸煙裝）（外灘提供）

「吸煙裝」原本指的是貴族男士們在晚宴結束後，脫下燕尾服坐在吸煙室裡抽煙時換上的黑色輕便裝束。一身衣服包括無尾禮服，西裝馬甲、領結、紳士禮帽等。

那時保守的大眾審美認為，女性如果效仿男士穿西裝，會被人認為不倫不類，更有甚者認為這樣是侵犯了男性尊嚴。

▼▼想要女性打破邊界，解放自己的「Le Smoking」▼▼

但Yves Saint Laurent不這麼認為，他設計吸煙裝的用意，就是想要女性打破邊界，解放自己，而不去處處迎合男士的審美喜好，男士在日常的穿著，同樣可以適用於女性。

Yves Saint Laurent的伴侶 Pierre Bergé 曾有一句精彩的總結：

如果說 Chanel 給了女人自由，那麼Yves Saint Laurent則給了女人力量 Pierre Bergé

2002 年 1 月的 YSL Fasion show上，年事已高的Yves Saint Laurent正式宣布退休，結束時，所有登台的模特都換上吸煙裝謝幕，足見它在當代時裝中的地位之重。

Yves Saint Laurent在Fasion show上宣布退休，結束時，所有登台的模特都換上吸煙裝謝幕，足見它在當代時裝中的地位之重。（外灘提供）

從誕生開始，吸煙裝就一直是YSL 的招牌設計，在如今這個男女平權聲浪迭起的時代裡，許多女星在重要場合都會穿起帥氣灑脫的吸煙裝，它的永恆經典也影響著下一代時髦女性。

如今的 YSL 雖然幾次更換設計師，但也依舊繼承了來自吸煙裝的那一股酷勁兒。在不久前剛結束的YSL 上海快閃酒店開幕式上，任YSL 聖羅蘭美妝全球彩妝創意總監的Tom PECHEUX 帶著他全新設計的YSL 細管啞光口紅亮相。

在不久前剛結束的YSL 上海快閃酒店開幕式上，任YSL 聖羅蘭美妝全球彩妝創意總監的Tom PECHEUX 帶著他全新設計的YSL 細管啞光口紅亮相。（外灘提供）

這款大膽採用了方形膏體設計的 YSL 細管啞光口紅承載著 YSL 不羈前行的態度，這種態度深嵌在這一系列口紅的色彩、質地和包裝中。

往常人們對口紅的印像都是「圓潤、性感、女性化」，但 YSL 細管啞光口紅卻如吸煙裝一般，帥氣中透出一絲柔美。

按下圖看 YSL 細管啞光口紅的大熱色號及設計▼

【本文獲「外灘時尚」授權轉載，微信公眾號：bund-style】