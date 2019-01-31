給利是一個好歸宿！Dior馬鞍、Chloé Tess　五款「新年紅」手袋

工作辛苦了一整年，新的一年即將迎來的是春茗、新年與Annual Dinner，平時精打細算的女生們也別忘了犒賞自己，買個喜氣的紅色精品包，不僅招財還會讓穿搭更有氣勢與重點！

1. Gucci GG Marmont

70 年代Gucci以雙G扣飾寫下銷售好成績，如今風潮更勝從前，其標誌性的波浪山形紋路，搭配正中央古銅金色的金屬 GG Logo，質感又率性的設計在社群媒體的平台上曝光率極高！選擇紅色高貴又不俗氣，這款 IT Bag 入手了肯定不會後悔！

▼▼鮮紅配雙G扣，過年高貴氣質之選（按圖放大）▼▼

2. Dior Saddle

Dior 的Saddle Bag馬鞍包強勢回歸！這款包為當年品牌女裝創意總監 John Galliano 在2000年設計的手袋，而現今的創意總監Maria Grazia Chiuri打造出馬鞍包2.0 ，除了基本的素色選擇，更有拼接印花的設計，當然紅色除了應景，日常背出這手袋更顯品味，溫潤的皮質再多搭配一條 Dior 的寬背帶簡直時髦得沒天理！

▼▼Dior Saddle Bag 2.0 ，日常過年都可用（按圖放大）▼▼

3. Chanel Classic Flap

說到經典包款，怎麼可以錯過 Chanel？Chanel 絕對是愛包成痴女孩心目中的夢幻品牌，其中 Classic Flap 更是第一只的收藏首選。這款包是由 Karl Lagerfeld老佛爺對 2.55 包的重新詮釋，將原本的長方形鎖扣改成較顯眼的雙C鎖扣。而若是已經入手了黑色經典款，紅色絕對也是聰明的選擇！

▼▼每個女孩都希望擁有的Chanel Item，新年入手紅色Classic Flap也是不錯的時機▼▼

4. Chloé Tess

Chloé Tess的流線外型，加上硬挺皮料與金屬大圓環，特別的設計讓人一眼過目不忘，難怪從 2018 秋冬熱門到現在，其一長一短的背袋，可以適應各種場合，是一定要收藏的特色袋款！

▼▼Chloé Tess 可以適應各種場合，是一定要收藏的特色袋款（按圖放大）▼▼

5. Saint Laurent Monogram College

Monogram 系列最大的特點莫過於包上的 YSL 標誌，其 Logo為 1961 年 Yves Saint Laurent 先生邀請藝術家 Pierre Cassandre 設計，而 Monogram 眾多包款中最受歡迎的為 College，暱稱為學院包 ，包上的 V 型凸紋皮革俐落有型，早已是眾多名人的外出包，非常適合都會女子的形象！

▼▼YSL Monogram 眾多包款中最受歡迎的為 College，暱稱為學院包（按圖放大） ▼▼

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