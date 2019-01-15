香港牛仔節Levi's歷史館館長來港　由1880老牛講到Steve Jobs 501

在時裝世界，近乎99%的服飾都有着時間性，時而流行，時而落伍，周而復始，當中就只有極少數的單品，能夠排除在這個永恆輪迴的生態圈外，牛仔褲正正是最具代表性的一枚，自1873年經Levi Strauss創製第一條牛仔褲後，服裝文化的理念和格局，自此有了天翻地覆改變，而Levi's這個名字，亦開始烙印在時裝界、古着界和工裝界的最高殿堂，歷182年而不衰。 而隨着首屆香港牛仔節近日正式舉行，作為主力協辦單位的Levi's，就隆重其事地請來美國總部Levi's歷史檔案室館長Tracey Panek出山，並帶同4條可一不可再的神級牛仔褲過來，向大家「惡補」一下關於牛仔褲的歷史故事。

香港牛仔節位於PMQ的展覽會場。(黃寶瑩攝 )

(黃寶瑩攝 )

歷史檔案室館長Tracey Panek。(黃寶瑩攝 ) 先說明一下Levi's歷史檔案室的來頭，它可是一個集展示與檔案收藏於一身的單位，專門訪尋、收集古董等別和具有歷史意義的牛仔褲，專門對它們進行保育或進行學術研究，為一些年月不可考的牛仔褲找尋根源，或為古董牛仔褲的用料以至每個細節，進行深入研究等，以保護並推廣牛仔文化發展，甚有意義。而這個近乎是學術機構的單位，其領頭人正館長Tracey Panek。因此由她親自挑選4條歷史文物牛王來港，並擺放在今次牛仔節重點活動項目：牛仔服裝展館之中，親眼看着歷史真品，了解當中故事，無疑是一個學習牛仔褲文化的最好機遇。

Levi's Nevada Jeans,1880s。(黃寶瑩攝 )

Levi's Nevada Jeans,1880s。 古董級的「牛王」Nevada jeans 第一條Tracey介紹的牛王，正是大名鼎鼎的Levi's Nevada Jeans,1880s，它可是為一切牛仔褲的原點，皆因它已被鑑定為目前現存牛仔褲中最古老的一枚，生產自1880年年代，過百年來一直埋藏在美國內華達州煤礦之中而不為人知，直至1998年被一位美國人在「誤打誤撞」之下掘出，並輾轉到了一位牛仔褲收藏家手上。 Tracey：「到2001年拍賣網eBay更與拍賣公司Butterfields聯手，為這條歷史文物進行拍賣，迅即引來當時全球，包括Ralph Lauren先生在內的一眾古着收藏家瘋狂叫價，在幾經辛苦之下，Levi Strauss & Co才以46,532美元奪得這條牛王之王，並永久存放在Levi's歷史檔案室的博物館之中，今次能夠將它帶到香港，實屬罕見。」

位於美國的Levi's歷史檔案室展區。（Levi's）

此外Tracey也強調，Nevada 1880s雖然可被為Levi's 501的根源，但它卻不應被稱作501，皆因Levi Strauss & Co為旗下產品進行數字編碼，是1890年代才發生的事（第一個編碼正是501），1880或以前生產的產品，尚未有這個編號系統的。

「除了非凡的歷史意義外，Nevada 1880s也有明顯的細節特徵，後面呈右邊單袋設計，左大腿側邊設有一個用來放置小物的槍袋，而由於以皮帶索緊褲頭的方式在當時還未出現，工人主要以吊帶來固定寬鬆的工裝褲，因此當時牛仔褲褲頭部份，一般會設置了鈕扣來連繫吊帶（如下圖），背後亦設置了Buckle Back索帶細節，方便進一步牽緊褲頭。」

以鈕扣來連繫吊帶。（網上圖片）

以鈕扣來連繫吊帶。（網上圖片）＿

Homer 501，屬於礦工Homer Campbell著用的501牛仔褲。(黃寶瑩攝 )

而時間去到1910年代，當時501經已面世，並持續在勞工層級中大派用場，1917的某一天，在亞利桑那州一名叫Homer Campbell的礦工在Brayton’s Commercial Company購買了一條501牛仔褲，如是者穿上它於礦場工作了3年（除了星期日放假休息時沒有穿著），到了1920年卻突然將牛仔褲退回Levi Strauss & Co公司，理由是「認為褲子不及他從前穿著過的501牛仔褲一般堅固」。 Tracey：「雖然當時Levi Strauss & Co就發現，這條牛仔褲之所以不同其他同類型出品堅固，原因不過是Homer Campbell用了大量Levi's以外的牛仔布進行縫補Patched Work，而非Levi's本身出了問題所致。但那時公司依然樂意回收這條褲子，而這個決定亦成功造福後世，皆因Homer 501堪稱古着珍寶，褲上的色落，都是Homer Campbell那3年間日積月累，以自身汗水操練而成的（哪怕當時Homer並沒有這個「操牛」動機）；而且無論是褲子膝頭位置的Patched Work及磨爛位，還是當褲頭鈕扣脫了，就用麻繩和自己家中的鈕扣替代，這些都是「人性化」的痕跡，一個特徵，都象徵了一個關於穿著者自己經歷的故事。」 作為時裝愛好者，看看時下R13、HTC或UNDERCOVER的加工牛仔褲，如何不計成本在洗水、縫褲及破爛方面進行加工研發，你就會了解到Homer 501的啟發性是如何巨大了。

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（左）Doug Hansen 501牛仔褲，（右）蘋果教主Steve Jobs 501牛仔褲。(黃寶瑩攝 )

藝術家Doug Hansen的刺繡501牛仔褲 牛仔褲偉大的地方在於其多樣性，能夠橫誇多個年代和階層，Tracey：「在1950年代以前，牛仔褲只活躍於藍領工人層面，但踏入50年代，有賴James Dean和Marlon Brando等荷里活影星的推波助瀾，牛仔褲正式拓展到年青人市場，及至繼後的嬉皮士時代發展至高峰。」 眼前這條花枝招展，滿佈刺繡裝飾的牛仔褲，就是另一個真人真事又浪漫的牛仔故事，據Tracey所說，他是插畫藝術家Doug Hansen年輕時代的收藏品（現在已贈予Levi's歷史檔案室）：「1970年代初，崇尚胡士托精神的嬉皮士Doug Hansen，因感嘆自己在三藩市錯過了一段情感良緣，於是乎在加洲的Cherry Auction Flea Market，以少於1美金價值購入一條501牛仔褲，立志穿上它穿州過省，並增設優美的改造和裝飾，以舒發自身感懷。」

年輕時的Doug Hansen。

Doug Hansen先將直腳的501，以增設布塊形式改裝成喇叭Cutting，以迎合當時潮流，之後就是以日積月累的方式，為牛仔褲進行藝術加工，例如將自己的名字「Doug」刺繡在左腿位置之上；或將數年來與女友Susan一同搜羅回來的徽章繡在褲子各個部份；也將祖母1950年代的領吠拆解成塊狀，貼在褲子之上，而Susan日後也果真成為了Doug Hansen的妻子，Doug目前也於Fresno State University任職藝術系教授，縱使年華已不再，但青春歲月時的美好點滴，仍然能夠透過牛仔褲來永存於世上。

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Steve Jobs曾於1980年代親自著用的501牛仔褲，由Levi Strauss & Co於拍賣會中所拍得。

Tracey：「透過這張拍攝在80年代，Steve Jobs於蘋果發佈會亮相的照片中，大家可以留意到一個奇特的現象，就是這條褲子既有褲耳，又具備了吊帶連繫功能，這種同時兼備的情況並不常見，也是褲子珍貴的地方。」 蘋果教主Steve Jobs的簡約501牛仔褲 蘋果教主Steve Jobs的穿衣風格萬變不離其中，卻足以成為經典，Issey Miyake黑色高領毛衣、Levi's 501、再腳踏灰系New Balance，想來是世人對他的既有印象：「不過Steve Jobs與Levi's 501的故事，其實遠不只於此」Tracey Panek意味深長的說。 例如今次一同帶來香港的Steve Jobs真跡501牛仔褲（Lots 781），就進一步揭示出教主早年的穿衣品味：「其實早在1980年代，年輕的SteveJobs已是Levi's 501的支持者，不過當時的造型就意想不到地古典得多，最重要的特點是Steve自行在牛仔褲的內襯部份加入鈕扣，以方便連繫吊帶作配襯之用‧‧‧‧‧‧」承如上文所言，初期的Levi's 501曾在腳頭腰圍位置，設有鈕扣及Buckle Back，用以連繫吊帶，但在1940年代開始，隨着皮帶的使用率日漸廣泛，1944年體系的501就開始以褲耳Belt Loop，來取替鈕扣及Buckle Back，而往後的版本也一直如此（當然復刻版除外），所以這條褲子能夠既具吊帶功能（下圖），一切都是出自Steve Jobs個人的DIY口味，這種能夠隨意改裝的獨特性，正是牛仔褲一大魅力之處。

香港牛仔節。(黃寶瑩攝 )

關於香港牛仔節

為提升社會大眾對牛仔時裝及文化的認識，由香港知專設計學院（HKDI）所主辨的第一屆香港牛仔節可謂多姿多采，牛仔服裝展館內除Levi's專誠從美國帶來的珍品外，其他牛牌如Scotch & Soda、45R、YORK以至本土品牌Luddlie等，亦有相關的作品展示，方便大家了解牛仔褲工藝及製作歷史。

除了展館外，上星期和來緊的星期六、日（1月19-20日），於上環元創方PMQ地下亦會舉行Denim Bazaar牛仔市集嘉年華，邀請本地多個服飾品牌，到場擺賣各式各樣牛仔服飾及家品，並提供工作服活動，體驗以牛仔布製作物品的好玩之處。而到最後一個週末 （1月26 —27日），牛仔節就會移師到深水埗基隆街及汝洲街舉行，在該區展示不同元素的牛仔作品及富有香港特色的陳列設計，並HKDI同學也會以牛仔服為主題，舉行一場快閃時裝表演。此外，牛仔節又貼心地設有導賞團活動，公眾更到時可參與導賞團，在導遊帶領下，深入了解深水埗布業的歷史文化及運作，絕對是一個深度認識香港服裝工業之難得機會。

香港牛仔節

時間：即日至2019年1月20日（PMQ部份） 1月26至27日（深水埗部份）

地點：中環鴨巴甸街35號PMQ元創方 深水埗基隆街及汝州街

Denim Bazaar牛仔市集嘉年華市集。

Levi's的銀色古董車亦為出現在市集之中，售賣單品。(黃寶瑩攝 )

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