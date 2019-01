【獨立設計】專訪大馬「小巴黎」的簡約小清新品牌—— SHOPLOOOH

「我們從來不會說,SHOPLOOOH label的衣服品質最好、最有質感,但每一件商品絕對符合它的價位。SHOPLOOOH的職責是呈現出相對於價位的質感,穿不穿得出所謂的質感,最後的責任還是在穿的人身上。」——SHOPLOOOH董事總經理黃淨泯

穿不穿得出所謂的質感,最後的責任還是在穿的人身上。(SHOPLOOOH官網截圖)

SHOPLOOOH是成立於2013年的馬來西亞知名服飾網店,Facebook專頁有超過13萬名關注者,在女性圈子中,有着相當不錯的口碑。一如許多韓國網店,在售賣其他服飾的同時,也開創自家品牌;2018年1月,SHOPLOOOH創立SHOPLOOOH Label,不僅設計衣服,也推出自製包包和鞋款,從頭到腳為顧客設想。

以網賣國外採購回來的服飾起家,黃淨泯不忘強調:「我覺得其實沒有必要主張自家生產的衣服品質才是最好,畢竟我們從國外帶回來的每一件商品,都是親自過去挑選,確定品質達標,才帶回來的,而且我們有專屬的裁縫師,會再次確認車工縫線沒有問題,才上架銷售。」

創立自家品牌,是希望推出在車工、剪裁和品質上更為講究的服飾(SHOPLOOOH官網截圖)

SHOPLOOOH Label始於2018年1月,SHOPLOOOH董事總經理黃淨泯(Audrey)指,創立自家品牌,是希望推出在車工、剪裁和品質上更為講究的服飾,「若能參與整個製作過程,就可以更好地掌控設計和剪裁,在符合預算的價位上選擇質量更好的布料,做出適合各種身形的衣服。」目前,網店主要是引進來自中國的服飾,她坦言:「自家品牌的銷量算是不錯,但在比例上,仍是少數,因為起訂量的因素,要達到只賣自家品牌的程度,還需要一些時間。」

按下圖看SHOPLOOOH 自家品牌與淘寶相比的優勢▼

黃淨泯認為,隨着生活水平的提升,人們對服飾的要求也相應提高,「我從來不覺得大馬女生穿得廉價,只要符合自己的經濟能力,買自己喜歡的衣服, 比起為了穿起來不廉價而只買名牌,在心理素質上,更顯高貴。」關於着裝,她認為心理素質永遠比外在重要。

一個有內涵的女生,即使穿的只是簡單的白T恤, 你都會覺得她特別美,特別有氣質。 SHOPLOOOH董事總經理黃淨泯

隨着生活水平的提升,人們對服飾的要求也相應提高(SHOPLOOOH官網截圖)

既然價格相仿,那顧客會更傾向於選擇外國貨抑或自家品牌,她說:「這很難說,我覺得顧客更在意款式適不適合自己。」無論是國外帶回來的商品還是自家設計的服飾,簡約舒適一直是該店所堅持的核心價值,「這也是大家喜歡SHOPLOOOH的原因,我們不想為了讓品牌看起來更有印象點而放棄初衷,無論如何,都希望顧客能天天穿得舒適又不失時尚感。」

「一分錢一分貨」必然有它的道理,關於有設計感的品牌就算沒辦法保證低價,但也肯定不失質感。

按圖看看黃淨泯認為顧客應該怎樣選擇適合自己的品牌▼

T-Shirt 系列打造金句

雖說來自被稱作「紡織城」的柔州峇株巴轄(Batu Pahat),但這並不表示在自家品牌的生產上有一定的便利,黃淨泯解釋:「雖說這裡確實有許多製衣廠,但它們主要生產成衣,和品牌售賣的時裝有區別,時裝使用布料的選擇也相對地少,所以SHOPLOOOH Label基本上都不在本地生產,只有SHOPLOOOH T系列的T恤是在峇株巴轄製作。」

在品牌發源地馬來西亞柔佛州峇株巴轄製作,T恤印上名言金句,設計上強調愈簡單愈時尚 。

她接着說:「SHOPLOOOH T其實是一個企劃,我們把一些有特別意義的字句,印在T恤上,希望透過這樣的方式,讓大家對生活有一些不一樣的體會。就像我們的品牌精神:『Do small things with great love, Enjoy the little things, It's the little thing make your life big。』希望大家能細細品嚐生活中所發生的小事情,用享受的態度去做每一件看似不起眼的事,因為就是這些小事組成了我們的人生。」她認為,這個系列在做的小事,除了傳達這些有意義的句子,或許能在某程度上為當地的製衣業做出貢獻,讓更多人認識這個曾被稱作大馬「小巴黎」的城市。

愈簡單愈時尚?按圖看看SHOPLOOOH的T恤能否做出簡約時尚感▼

黃淨泯透露:「其實自家鞋款比品牌的成立更早一些,因為鞋子在整體造型上扮演重要角色,而我自己是愛鞋之人,對鞋款有一定的想法,SHOPLOOOH算是一個平臺,把我喜歡的鞋款呈現給大家。」至於包包,則是2018年年末才開始的計劃,「心裡一直有一款可以搭配各種造型的包包,但市面上始終找不到,所以就找了合適的工廠,把它做了出來,也得到不錯的回應和支持。」

她不諱言,無論是衣服、包包還是鞋子,都得投入大量心思,「不能說包包和鞋子的製作比衣服來得複雜,我覺得都一樣,衣服的一個鈕扣一個拉鍊、鞋子的一個中底顏色又或是包包所選用的五金,都足以影響整體感。」希望顧客能在平臺找到所有能把自己打扮得漂亮又自在的單品,黃淨泯抱持着這樣的想法,經營着不再只是一家店,而是一個品牌的SHOPLOOOH。

除了時裝,SHOPLOOOH Label也推出包包和鞋子,按圖看看包包和鞋子款式▼

【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載,原文:【特寫】適合自己最重要】