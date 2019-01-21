作為FW19巴黎男裝周的壓軸發佈會，由Hedi Slimane操刀，CELINE史上首個男裝系列，香港今早凌晨時份終於發佈，系列繼續上季女裝線的品味，以New Wave音樂風路線作為主軸，結合Hedi那幾乎從不間斷病態美學輪廓。總體而言，一如既往地好看，但被部份人批評千篇一律或了無新意，也屬意料中事。 所以，在Hedi Slimane這種固定美學模式，勢將會在未來CELINE男裝系列持續下去這一先決的前提之下，與其永無止境地談論他的衣服季季如是，倒不如認真正視一個事實，就是Hedi Slimane這種近乎獨裁以不變應萬變的設計方式，正正是CELINE母公司LVMH，其主理人Bernard Arnault所最樂意看到的。

CELINE FW19｜「變幻原是永恆」這句話，從來用不着於Hedi之上。（Christina Fragkou）

若果問新季的CELINE與舊時代的Hedi Slimane有何變化，想來就是今季的某些西褲Cutting闊落了。（Dazed）

New Wave音樂風潮仍然成為今季的設計主調。（VOGUE）

說實話，觀乎這個FW19的CELINE首發系列，其裡裡外外的設計及細節，均和當下的時裝潮流脫了軌，Phoebe Philo年代的Céline可說比它流行多了。這種拒潮流於門外的勢態，就算在Hedi Slimane整個創作生涯上也絕不多見：2000年代初，他主理的DIOR HOMME正正是主宰時裝潮流的第一把交椅；到了SAINT LAURENT時代哪怕美學模式不變，但他製作出的一系列Souvenir Jacket和刺繡褸，仍然迎合到當時的流行元素，做到「縱使風格、剪裁不在流行之巔，但至少能推出個別潮流單品」這種進可攻、退可守的不敗均衡點，銷售額持續高企。

然而，去到今次CELINE時期，世界潮流大勢與Hedi Slimane從一而終所秉持的，卻當真是相去甚遠：時下崇尚闊袍大袖的功能街頭風，Hedi則堅守瘦身美學的原始搖滾風情（連搖滾樂本身也被Hip hop這種音樂模式，取代了其王者地位，Sad but true）；當下年青人獨愛的舒適運動褲或DaddyShoes，法國人也一於少理地持續吊腳窄牛配清一色黑皮鞋；當世人已投身Canada Goose和Moncler的羽絨世界，剪裁工整筆挺的皮褸、西裝褸則繼續成為CELINE的主調；就連FENDI都可以聯合PORTER搞Collaboration之際，Hedi Slimane卻依然故我，向大Logo和聯乘說不‧‧‧‧‧‧

看到這裏，大家或許會認為LVMH當初「取Hedi而棄Phoebe」是一個向金錢過不去的錯誤舉動，然而事實卻並非這樣，至少在男裝市場就不是如此‧‧‧‧‧‧

+ 6 + 5 + 4

人家Bernard Arnault貴為法國首富，做生意的遠見乃至當中的老謀深算，豈是我等凡夫俗子所能猜度？（Wall Street Journal）

大家要了解的一個事實，就是時裝世界千變萬化，不同背景、階層的消費者，自不然會有各式各樣的消費口味。因此哪怕當前Supreme體系的街頭風和1017 Alyx 9SM的機能理念如何熱賣，如何大行其道也好，對這類風格產品興趣乏乏者，定必大有人在，而且這類不熱衷於追逐潮流的成熟消費者，他們的消費力卻又每每更高。因此，如何在既開拓年青人新興市場的同時，又確保3、40歲的高端消費層顧客不會流失，箇中的進退取拾，的確大有學問。

幸好一個對於LVMH利好的優勢是他們有着多個服飾類別的一線品牌，總共15個：分別為Berluti、CELINE、Christian Dior、Emilio Pucci、FENDI、GIVENCHY、Kenzo、LOEWE、Loro Piana、LOUIS VUITTON、Marc Jacobs、Moynat、Nicholas Kirkwood、Pink Shirtmaker及RIMOWA，每個品牌本身就有不同的歷史、特色和核心價值，再因應當下市場趨勢的客觀條件，調和出一個獨特的市場定位與品牌形象，當中一個不能忽視的策略，正是品牌與品牌之間的定位與形象並不能重覆，以免造成「自己人打自己人」的局面。

無論是LOUIS VUITTON還是Dior Men，他們所象徵的，都是與新CELINE所截然不同的體系，彼此絕無抵觸。

無論是LOUIS VUITTON還是Dior Men，他們所象徵的，都是與新CELINE所截然不同的體系，彼此絕無抵觸。

所以，在強調「自己人不打自己人」的大前提下，LVMH集團再度請來Hedi Slimane回歸，主理CELINE，就是看準他的設計正正與當前潮流脫鈎，卻又仍然不缺支持者的特殊性。皆因要吸納年輕High-Street Fashion愛好者的市場，LVMH經已有Virgil Abloh的LOUIS VUITTON和Kim Jones的Dior Men了，由他們去和Supreme、Fragment、KAWS、1017 Alyx 9SM乃以空山基一同策動聯乘合作就可以，也由他們生產Daddy Shoes、Cap帽及大Logo Tee就是了。CELINE著實沒參與其中的必要。而FENDI和Berluti都是歷史悠久的品牌，有着既定的歷史傳統，縱然會和PORTER合作推出手袋，但其改變的幅度仍然有所規限，絕不能夠是大刀闊斧式的銳變。反觀CELINE的男裝線則不同，因為這個傳統品牌從前就只有女裝，男裝的形式與形象是如何，根本無跡可尋，如是者將獨裁的Hedi Slimane安插上去就最適合不過，既沒有否定了品牌的男裝傳統，風格、客群上也定必排除在母公司的其他品牌之外，完全不構成任何衝突，從而獨霸一方，事關Hedi Slimane在過去的Dior Homme和Saint Laurent時代已然累積了龐大的粉絲，無論時下的服裝界流行甚麼，他們也不作理會，只會認定Hedi的出品就是最好，將這股陣營的消費者安置在CELINE的男裝版圖中去，的確是萬全之策。

Porter與FENDI破天荒聯乘手袋叫人意想不到。

最後，承如時裝權威評論員Sarah Mower所言，目前的LVMH集團可說是集合了天下神兵利器於一身，至少在男裝市場內的版圖確實如此，LOUIS VUITTON坐擁Virgil Abloh；Dior得到了Kim Jones；LOEWE則利用Jonathan Anderson而割據一方；Berluti也開始踏上了Kris Van Assche的改革道路；現在再加上CELINE By Hedi Slimane的獨裁美學，可見無論閣下是高是矮是肥是瘦，通通不打緊，在LVMH的宇宙下均可以找到自己專屬的歸宿，真正的先決條件，不過是你有沒有金錢而已。

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