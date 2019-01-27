【時裝災難？】各品牌豬年限定產品逐個睇　美和醜見仁見智

臨近農曆新年，不少國際大品牌為了迎合中國市場，都會推出相應的生肖版產品，今年也不例外。雖然大品牌的產品時尚度都有無形的保證，但一到生肖版產品，可就真的難倒他們了，簡直是災難性的時尚啊。

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撰文：瞌睡喵

先說說值得讚揚的豬年特別版產品，第一時間想起的必定是我們非常熟悉且熱愛的品牌——「ZARA」的豬仔包。雖然這款豬仔包是童裝，但可愛的設計深深吸引了一眾童心未眠的姐姐阿姨們，無論自用或是送人都非常合適啊！豬仔包上架不久便旋即一掃而空，門市和Online Shop都處於斷貨狀態。

ZARA豬年限定兒童包。（www.zara.com）

另外，LONGCHAMP的豬年特別版產品雖然走保守路線，但非常受明星們愛戴。設計走簡約風，用豬尾巴代替了豬頭和豬身，意外地受歡迎，顏色方面也夠保守。

LONGCHAMP豬年限定產品。（LONGCHAMP Facebook）

看到這裏，是不是覺得豬年系列並沒有我說的那麼差，那你就錯了，現在好戲才正式開始。

時尚大品牌GUCCI新年系列表現最為出色，因為最多人將其產品列入黑名單。看看這圖，你感受一下，這真的是GUCCI設計出來的包包嗎？散紙包那隻是豬還是驢？太讓人震驚了。GUCCI還推出了一系列的衣服，雖然衣服的表現比包包要好一點，但也只是一點。這隻豬遠看的話，又有點像羊。GUCCI推出了那麼多產品，真的有點為他們擔心這期的銷量。

LOUIS VUITTON這次沒有GUCCI那麼瘋狂，只出了一個豬年鎖匙扣。這鎖匙扣看起來非常的不用心啊，雖然大家都覺得醜，但是市場的反應卻非常極端，有人不喜歡，有人卻非常喜歡這種又醜又萌的感覺。

LOUIS VUITTON豬年限定產品。（網絡圖片）

潮牌VETEMENTS的新年系列真的讓人哭笑不得。

VETEMENTS豬年限定產品。（網絡圖片）

看得出來各個品牌為了中國市場真是絞盡腦汁了，但仍需繼續努力啊。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「豬年限定產品 各大品牌的災難時尚」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）

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