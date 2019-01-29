【DrewHouse】Justin Bieber酒店拖鞋加價！哈哈笑潮物Fans必買？

最近 Justin Bieber 的個人品牌 Drew House 就出了第一款單品——「Smiley Hotel Slipper」，售價 5.99 美金（原價4.99 美金），很快被搶購一空。

作爲當下全球最紅的明星之一，如今的 Justin Bieber 早已不是那個唱着「Baby, baby, baby, oh～」的小男孩。經歷各種負面消息後，他搖身一變娶了名媛 Hailey Baldwin，開啟全天候曬恩愛模式，成了狗仔隊鏡頭下的好好先生。

細心如你，可能會發現關於 Justin Bieber 的街拍中，十張裡有五張他都穿着酒店拖鞋，而且基本是搭配長襪穿著。不可否認，高級酒店的拖鞋是真的很舒服，但 Justin Bieber 拖鞋＋長襪的穿法也常被媒體們指責不修邊幅。

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大概是想把這分「Lazy Fashion」風潮帶給粉絲們，最近 Justin Bieber 的個人品牌 drew house 就出了第一款單品——「Smiley Hotel Slipper」。這款售價 5.99 美金（約港幣47元）的拖鞋外觀上與 Justin Bieber 平時穿的酒店拖鞋無異，只是鞋面上多了 drew house 的黃色笑臉圖案。可能是因為真的很便宜，這款拖鞋很快被搶購一空。

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賺錢與吸引粉絲一箭雙鵰，明星推出自己的品牌早已不是新鮮事。Bieber 可以推出超接地氣的「酒店拖鞋」，我們也完全有理由打開腦洞，想一想明星們都能推出什麽樣的「限定商品」。

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