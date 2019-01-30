【怪設計】半透明波浪形眼鏡 　究竟它真正的作用是甚麼？

2018年，Rihanna、Bella Hadid、Kardashian家族等品味製造者，紛紛讓我們探討Tiny Sunglass，到底它是屬時尚抑或是醜陋？而事實上，關於它的評論亦趨於兩極化，現今更有一副「不切實際」的眼鏡加入其戰團？

Bentel Brothers出品的半透明波浪形眼鏡（Bentel Brothers）

大概每個人大腦裡，都存在着某些奇怪主意。一個名為Bentel Brothers的品牌，設計者專發明古怪產品，本月更推出了一個絕無功能性的「Squiggle眼鏡」系列，亦讓我們感到十分好奇，究竟它真正的作用是甚麼？

這款半透明波浪形眼鏡，共有兩款配色與不同的眼鏡臂供你選擇。（PAPER）

雖然該眼鏡看起來像是MoMA設計商店的紀念品，但它們卻很可能是2019年最熱門配飾之一。這款半透明波浪形眼鏡，一共有兩款配色與不同的眼鏡臂供你選擇，儘管它不是一副具有功能性的眼鏡，更絕無任何防曬度數或視力矯正功能，完全就像是玩具眼鏡般。

根據該品牌所說，這款眼鏡是為了測試在Tiny Sunglass和Snapchat濾鏡（Filter）的時代，從中探索非功能性眼鏡的審美潛力。創作者透過社交媒體的濾鏡，引發起其設計概念：「我們想要製作永久的東西，希望透過這副眼鏡，來把社交媒體上的濾鏡實物化。」而波浪形狀及其花哨顏色，同時也可以把它當作成一件藝術品或兒童玩具作收藏。

或許Tiny Sunglass是90年代留下的懷舊產物，而這副波浪形眼鏡，卻讓我們展望着未來，還是給予玩具反斗城用作靈感之用？不知道未來千禧一代是否會愛上此副眼鏡，相信時間會證明一切。如果它們是你想要的未來，你可以從Bentel Brothers官方網站上，利用55美元至65美元（約$432至$510港元）購買。