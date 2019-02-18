【手作鞋履】90後鞋匠裸辭拜師學造皮鞋　靠一雙手養活自家品牌

Eric是一名90後製鞋師，目前工作生活在上海。

Eric是一名90後製鞋師，目前工作生活在上海。（一条提供）

【製鞋師Eric】

2013年畢業後，Eric畢業後進了一家服裝公司，但是這份工作和Eric期望的完全不一樣。再加上Eric非常喜歡意大利手工鞋，但是約港幣八九千一雙的價格，只能讓這位年輕人遠遠看着。Eric決定乾脆辭掉工作，自己來做手工皮鞋。

為了養活這份愛好，Eric找了一份婚紗設計的工作。晚上下班後，他就跑去上海黃浦江旁邊的一個老倉庫裏，和老師傅學做鞋子，一幹就幹到凌晨2點。老師傅不教人怎麼做鞋，Eric就坐在旁邊看着他做，偷偷學。

很快，Eric的就能做出一雙完美的手工鞋了。於是，他把鞋子放在社交網站上賣，剛開始只賣3000元一雙的高端訂製。沒想到，喜歡的客人越來越多，生意越來越好，Eric只要賣2雙，就能賺到在婚紗店打工的1個月工資！

2014年4月，Eric在上海成立工作室HENG SHU。1年前，Eric還因現實與現實落差太大而抑鬱。剛開始，Eric在社交網站上只做高端訂製。那時賣出一雙鞋，提供的真是私人訂製服務，設計師花了很多精力和客人溝通對方的喜好。

按圖看看Eric的工作室「HENG SHU」，以及他的造鞋心得▼

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【Eric作品】

究竟這位90後多有天分？按圖看看他的作品▼