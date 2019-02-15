本地藝術家曾章成超現實陶藝雕塑　誇張扭曲臉容呈現人生狀態

從本地陶瓷藝術家曾章成（Johnson Tsang）新作《Lucid Dream II》中，透過精湛細膩的雕塑技法，以陶土的可塑性發揮得淋漓盡致。

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在投身藝術創作前，曾章成當過十三年警務人員，人剛好年立三十之際，才開始學習陶藝，對於他來說，人生並無任個東西是不能趕上的，他曾經訪問中說到：「人生在世，我們不應只為謀生；我認為每個人都是獨特，各人有各人來到這個世界的任務。」於2012年，他憑個人作品《驚奇的水花》拿下《臺灣國際陶藝雙年展》獎項。那些被他雕琢得精湛的嬰兒面相雕塑品，在香港文化博物館、香港藝術館和臺灣新北市鶯歌陶瓷博物館都能找到其蹤影。

本地陶瓷藝術家曾章成（Klassik Magazine）

曾章成《Lucid Dream II》系列作品（pinterest） 曾章成最近雕塑系列《Lucid Dream II》，以黏土塑造出超現實的扭曲臉容，紋理的細緻度、輪廓的立體感，也能從中一一體現過來。至於為何他對黏土、泥土等這些素材情有獨鍾，「記得首次遇上泥土，感覺它如同高智慧的生命體，與我心靈共通。」而是次創還運用了釉這種常見於陶瓷表面上的素材，他不時作出大膽的嘗試，難怪「實驗性」跟他形影不離。

曾章成以往作品也喜歡用上「嬰孩」模樣，通過捕捉嬰兒各個天真無邪的神情，以及那些被拉扯、變形和扭曲的臉容，嘗試表達正負兩面的人生狀態，從而讓大眾思考更多人生的真締，「好與壞也好，沒有那些經歷，也不能成就現在的我和現在的作品。」生命的本質，就如同曾章成所說，「所有際遇也來得有原因，因此悲喜也要欣然承受。」

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