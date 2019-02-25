【奧斯卡2019】今日最靚　Lady Gaga雍容，影后Olivia Colman華貴

在奧斯卡頒獎典禮之上，除了慶祝電影成就的巔峰，明星亦用最完美記憶方式呈現自己，鑑於他們的精心打扮，正是這晚的亮點之一。本年度的「最佳衣着」大反傳統，當服裝選擇越高風險，就越能取得成功。 《一物》嚴選四位女星，排名不分先後，看看誰人在紅地氈上完美示範Best Dressed，而哪個才是你的心水？

Lady Gaga穿上Alexander McQueen黑色禮服（WWD）

（一）Lady Gaga：巨鑽加冕搶晒鏡

今屆奧斯卡之夜，Lady Gaga有可能是最「耀眼」的新生代電影明星之一，穿上莊嚴的Alexander McQueen黑色禮服，並戴上具有完美外觀的終極配飾：Tiffany & Co.黃色鑽石（共128.5克拉），此鑽石已有百年曆史，Gaga是第三個佩戴這顆巨鑽的人（前者包括Mrs. Sheldon Whitehouse及Audrey Hepburn），而在它光芒四射的加持下，難免使她整體造型增添完美魅力。

今次Lady Gaga的衣着打扮，不僅看起來與Audrey Hepburn著名角色十分相似，而且還佩戴當時電影中的珠寶（Tiffany & Co.黃色鑽石），以對她作非凡致敬。

Elsie Fisher首次亮相奧斯卡頒獎典禮（Vogue） （二）Elsie Fisher：西裝骨骨穿Thom Browne



首次亮相奧斯卡頒獎典禮，著裝壓力大，乃是正常現象。不過，對於只有15歲的Elsie Fisher來說，以一身黑色西裝造型登場，絕對是令人難以置信。她穿上三件頭Thom Browne黑色西裝，扣上銀色領夾，頭髮夾上閃亮髮夾，造型非常別緻特出，值得嘉獎。



Rachel Weisz穿上Givenchy Couture紅色二件式禮服（網上圖片）

（三）Rachel Weisz：紅爆兩件式禮服

現年48歲的Rachel Weisz，穿著鮮豔紅色Givenchy Couture，選色大膽之如，兩件式的設計亦十分加分，上衣是膠片製成，裙子亦繡上大量閃亮裝飾，並配搭同色系手拿包。在髮型方面，更用上兩枚銀色1903年的Cartier羽毛飾針，勾勒出她的優雅造型，使整體風格更展現華麗一面。

Olivia Colman以黑馬姿態首度封后，並穿上Prada高級訂制服（The New York Times） （四）Olivia Colman：骨子裡的貴氣 Olivia Colman以黑馬姿態首度封后，衣著經常傾向於簡約設計及純色系列，只因她骨子裡的埋藏貴氣，穿甚麼都極具優雅感。是次穿上Prada高級訂制服，戴上Chopard珠寶，不像她的風格，卻是一個好開始。溫暖的灰色垂褶，配上綠色緞面連身裙，低調又貴氣。

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