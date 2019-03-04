【Balenciaga FW19】品牌破天荒採用港人　男模為港爭光走向國際

香港模特兒多的是，但能登上國際舞台的，老實說也只有少數人。近日，在剛完結的Balenciaga FW19時裝騷上，竟然破天荒驚現香港面孔，到底這位男模是何人？

男模梁柏霆登上Balenciaga FW19時裝騷（網上圖片）

對於Balenciaga FW19來說，該系列不只是一種回顧，品牌更以一種奇特街頭風格，再度顛覆人們的期望。Balenciaga創意總監Demna Gvasalia，最近亦公開解釋大眾對自己的誤解：「我認真製作時裝，從不是屬於醜時尚的一部分，亦很不愛醜陋的東西。」他卻沒有駁斥向來傾向於古怪風格，而今季系列也明顯地轉移至「比例遊戲」之上。當100位模特兒穿上服裝，紛紛走向全黑的場地，是次重點，反而不是衣服，而是在時裝騷之上，讓我們發現了一位男模，身穿整套銀色絲絨服裝，他就是品牌歷年來首次採用的香港模特兒梁柏霆。

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男模梁柏霆（IG@leungpakting） 梁柏霆是個土生土長的香港人，熱愛時裝，並擁有多重職業身份，如模特兒、攝影師、樂隊結他手及主音，他亦曾於連卡佛與Joyce Boutique擔任Visual Merchandiser及造型師。



近年，他開始轉型當模特兒，更以攝影師身份，為各大品牌拍攝廣告，同時亦不忘專注於音樂上的發展。他非常積極於時裝拍攝，曾為KENZO、Our Legacy及TTT_MSW當模特兒，亦屢次為Adidas Originals執導拍攝廣告。今季時裝周，他除踏上Balenciaga時裝騷外，更為izzue時裝騷創作長達近14分鐘的背景音樂，可算是一個多棲發展的新人。

在時裝界，亞洲面孔從來都不是主流樣貌，能有幸打入國際舞台，為香港揚威海外，散發獨特東方魅力，這絕對是一件樂事。望未來在國際舞台上，可看見更多不一樣的新面孔。