【Model】辱華的Tin Gao以外！盤點Anti-Agency旗下的「缺憾美」

雖然現今愈來愈提倡「美的標準不只一種」，幾乎就要成為一種衛教口號，但也許是社群媒體營造出的完美豪不費力，像是一種常態更是一種必須，因此依然有許多人寧可奉上大把鈔票讓自己挨痛，只為成為自己心中理想的樣子。

世界上有一間特殊的模特兒公司Anti-Agency，像大娛樂家般專門蒐羅反傳統的成員，這些模特兒不一定擁有纖細身材，金髮碧眼也不是必備單品，五官更沒有絕對套路，但這些模特兒都有各自的轟轟烈烈，或是高辨識度的指標特色。（Anti-Agency官網截圖）

但世界上有一間特殊的模特兒公司Anti-Agency，像大娛樂家般專門蒐羅反傳統的成員，這些模特兒不一定擁有纖細身材，金髮碧眼也不是必備單品，五官更沒有絕對套路，但這些模特兒都有各自的轟轟烈烈，或是高辨識度的指標特色。

「Anti」一詞本身就具有反抗之意，反抗一詞看似負面參雜了一些憤怒的成分，但編輯認為Anti-Agency是在為社會解開沉重而極端的枷鎖，這世界上每一個人，都應該帶着自己的故事自信的邁過一生，也許這幾位反指標模特兒，可以讓你更參透美麗一詞。

【Tin Gao】

Tin Gao是位中國女孩，小眼或許是亞洲人的多數，但寬大的鼻子讓人一眼鎖住目光，愈看愈有一股熟悉感湧上，是不是阿凡達的臉孔漸漸與他重疊？其實Tin Gao的Model Card其中一張就是以阿凡達為概念的形象照，個人覺得Tin Gao的氣質讓人有種蒙古少女的奔放感。

▼▼擁有天生「阿凡達」臉孔？按圖看看Tin Gao獨特的美麗臉孔▼▼

【Ally】

大碼的Ally每張照片都側漏着霸氣，每個眼神都發射着自信，誰說肉感女孩就該遮遮掩掩，短裙、低胸、比基尼，每種造型都是大寫的性感！

▼▼誰說大碼就不能性感？按圖看看Ally散發出的自信光茫▼▼

【Symone】

印象中的模特兒露齒一笑，皓齒的光芒都不需要日光燈了，但Symone不但一口亂牙還缺一顆門牙！但燦爛的笑容與一頭慵懶狂妄的爆炸捲髮，都自然散發着狂野美。

▼▼牙齒一定要整齊、潔白才可以露齒笑嗎？按圖讓Symone告訴你即使「崩牙」亦可以很美▼▼

【Rahma】

Rahma的媚眼彷彿要把人的靈魂給勾走，放大版的厚唇塗上唇膏，讓Rahma 像是埃及妖后那樣的絕世佳人，整個時代的風騷都被他佔有了。

▼▼厚唇、大眼！按圖看看Rahma像埃及妖后般的明媚▼▼

結語： 現在有一個新詞彙稱作「缺憾美」，但個人相當反對這個說法，因為不論如何，每個人都不應該被稱作是一種缺憾，而且定義你的並不是普世美感，而是你自己的心之所向。

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原文：特色模特公司「Anti-Agency」為社會解開沉重枷鎖，每個模特都有自己的轟轟烈烈

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