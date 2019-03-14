Chrome Hearts打入家品市場　牙籤盒、紙巾筒高貴得來夠「盞鬼」

早前講過Goro's，今次就談談Chrome Hearts，雖然全球銷售點未如高橋吾郎的品牌般就只得一個，但「駕勢」程度其實也不遑多讓，就以自家專門店為例，產品售價每年持續大幅度上漲不在講，就連入內光顧也嚴謹過人，既要排隊入店，又要放低個人大型包袋於門口傍邊等等，認真要求多多。不過人有時就是這麼犯賤，人家愈刁難你，愈將你拒諸門外，你才會更渴求得到它認可，得到它的作品。1988年創世的Chrome Hearts，就是世上最懂得玩這門把戲的品牌。

牙籤套Toothpick Case，¥23,000。（Kengo Shimizu）

可放置10支在內的牙籤，簡單實用。（Kengo Shimizu）

不過也別以為Chrome Hearts只會搞綽頭，人家可當真有真材實幹的，童軍花、十字花等經典銀器一個接一個，造銀以至氧化技術均達至頂峰之境，而且除了一些單純炫耀性質的飾物外，品牌近年亦積極發展了許多具實用功能的單品，例如早前推出的White Leather系列，就很具收藏價值與玩味精神。

Tissue Case，¥47,000。（Kengo Shimizu）

Tissue Case既可以放置在家居，又能夠輕便攜帶上街。（Kengo Shimizu）

Chrome Hearts向來擅長將皮革結合銀器的方式製作單品，卻總是偏好以黑色皮革作為物料，其他顏色的皮革作品相對較少，所以這個名曰WhiteLeather的全白色真色配飾系列，的確並不常見。環顧整個系列，Zipper Change Purse、Waist Bag等包袋Item固然精美得，卻終歸是意料之內的設計。反而牙籤盒Toothpick Case和紙巾盒Tissue Case卻應該到時裝愛好者們刮目相看，前者尺寸小巧別緻，以銀飾鈕扣作開關，掀開之後，即發見一個小間隔，可放置10支在內的牙籤，簡單實用；至於紙巾盒Tissue Case，內部空間可放置平常家庭裝大小的紙巾，中間有一個銀飾啪鈕裝置作開關，當無須使用紙巾的時候，就將啪鈕「啪實」，以穩固在存放內藏的紙巾，如斯細心不但體貼入微，又頗為實用，既能夠放置在家居，當家品使用，亦能夠攜帶出街，在戶外大派用場。

Chrome Hearts近年就推出過不少文具單品。（網上圖片）

Chrome Hearts菜刀。（網上圖片）

其實Chrome Hearts這些年製作出許多具真實用途的功能單品，除上述牙籤套、紙巾盒外，亦有文具、廚房工具等家品，不少資深老手固然知道，但同時卻尚有許多銀器文化「初心者」對Chrome Hearts以至整個銀器工藝一知半解，誤以為銀器品牌就只會製作戒指、手鏈、頸鏈、吊墜等能夠穿戴在身上的「時裝Item」，卻不知當今潮流大勢，經已將「時裝」這門物事多元生活化，「時裝」不再如人類傳統所理解般，泛指衫褲鞋襪，發展到現在，早已連居家用品、遊戲玩具以至電子產品也一併歸納其中，所以與其說時裝是一種視覺上的造型打扮，倒不如形容它為一種「LifeStyle」更貼徹。唔信看看Virgil Abloh為何與IKEA合作、Hermès何解要製作飛行棋、而Sacai更聯合Beats生產耳機‧‧‧‧‧‧種種例子，均可以揭示出當前時裝世界的確有危亦大機，「危」是單純專注服裝設計的話，時裝品牌長遠當真死路一條；「機」卻是柳暗花明又一村，時裝設計師只需要花點心界，以自身的專業，與其他界別單位進行誇界別合作，那麼生意自不然別有洞天。

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