乾濕褸跟褲頭大合體　韓牌Ader Error向Martin Margiela致敬？

乾濕褸（Trench coat）設計被奉英倫經典中的經典，不少設計師為保留其原始風味，創意大多都放置於細節當中。 不過，韓國品牌Ader Error則大膽挑戰，以Martin Margiela式的解構主義設計，將乾濕褸與褲頭合二為一，重新定義乾濕褸的傳統。

Ader Error的「High fusion trench coat」乾濕褸款式（Ader Error）

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乾濕褸是Ader Error的季度指定單品，每次都是統一的杏色，卻會在細節上帶來新意。今次2019春夏的High Fusion Trench Coat，從正面來看是件用上時尚loose cut剪裁的乾濕大衣，原來背面內有乾坤，將整個褲頭完完整整地置入乾濕褸的背面，突破格而不突兀，令褲頭變成乾濕褸的一部份，那份乾淨俐落的感覺，絕對是巧妙又富玩味，同時又令人不禁想起Martin Margiela經典的解扣主義設計。

是次春夏聯乘系列以「Faster Than Youth」為設計主題（Puma） 除了自家的乾濕褸外，Ader Error跟Puma的聯名合作也成時尚圈的焦點。復古是這個Crossover的重點所在，繼去年八月兩個單位首次手打造FUTRO系列後，今次同樣延續復古式的未來主義概念，，以「Faster Than Youth」作為創作主題，從那短短十五秒宣傳短片中可見創意和美學，一眾韻律泳運動員穿上是次Ader Error X Puma的鞋款，在水中舞動著，簡單又直接地凸顯出鞋履設計的懷舊味與色彩感。

Puma於1986年面世的RS-Computer原版（Nice Kicks） 去年兩個單位作Crossover時，那充滿未來主義設計的RS-1鞋款是重點所在，這設計是將80年代面世的Puma鞋款RS-Computer作復刻，名字中的RS是Running System的簡稱，這鞋接駁電腦後，就測量卡路里消耗量、距離及時間長短等運動數據，在那個年代絕對是極前衛嶄新的設計。不過，可惜的RS-1只取RS-Computer外貌，並未將其數據讀取的功能一拼復刻，然而這鞋尾塑膠凸出設計所帶來的Retro Futurism味道，卻跟Ader Error的風格不謀而合，難怪連續兩次Crossover都選中這鞋款，今次換上紅、白、藍配色，依然亮麗。