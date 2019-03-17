Knolling藝術　一種連Apple Store也推崇備致的排列美學

一年一度的Art Basel Hong Kong臨近，整個3月本地流行文化界別，都充斥着種種藝術氛圍，哪個藝術家最為矚目，哪件作品最為稀有投資價值最高‧‧‧‧‧‧都成為社會熱話，然而藝術品以至藝術本身的優劣，其實好些時候都非高不可攀就必定為之好，也未必和金錢價值掛勾，例如「Knolling」，就是一種平易近人又融入生活的藝術形式，創作者不必要是大名鼎鼎的藝術家，基本上每位普羅大普都能夠自己動手造起來，想來「人人都可以是藝術家」的理念，正是如此了。

甚麼是Knolling？

那麼Knolling這種藝術形式，具體上是怎甚樣的呢？其實Knolling可是一種排列藝術，講求物件與物件之間整體排列，以塑造一對工整、對齊的結構美感，英文術語會稱為Always Be Knolling（簡稱ABK），而何謂整齊工整的美感？雖然沒有公式定律，但藝術界亦有約定俗成之共識：1.被排列物件不會只有一件；2.物件數目愈多愈好；3.物件與物件之間性質相同，或者有着共通主題；4.以平行或90度直角的形式進行物件排列；5.講求放置物件的背景與物件之間的關係。

或許單純用文字講解稍嫌抽象，但只要看過以下關於Knolling排列藝術的範本，就不然一目了然。

這種規律排列手法，正是Knolling。（網上圖片）

Knolling通常有一個共通主題，色調也相通。網上圖片

+ 8 + 7 + 6

這種排列藝術理念或者存在世上已久，但Knolling這一字詞，被確立出來和被系統化的日子卻尚短，才不過三十多年的歷史。

話說1987年的時候，知名後現代主義及解構主義建築師Frank Gehry，接下了美國家具製造商Knoll的設計訂單，一天，設計團隊人員在Gehry位於加洲聖莫尼卡的工場，為了該項目而工作繁忙得不可開交之際，一位工場管理員Andrew Kromelow，為方便設計技師們能夠盡快檢視所需要的工具，就細心地將原來七零八落的各種工具，整齊工整地以90度的方式一次過排列出來，並持續地許多天都是這樣做，深受同事歡迎外，Andrew也將這個行為戲稱為Knolling。本來不過是一件生活小事，卻偏偏令當時其中一位設計團隊成員深受啟發，這位人兄，正正是Tom Sachs。

美國家具製造商Knoll。

Tom Sachs。

提起Tom Sachs，或許好些潮流人只會想起他與Nike合作的Mars Yard球鞋系列，但其實他的貢獻又豈只於此！Tom Sachs不但與NASA合作緊密，成就「Space Program」藝術裝置外，更是將Knolling藝術發揚光大第一人，自從受到Andrew Kromelow啟發後，Tom一再鑽研Knolling的本質和可持續性，後來先以學術角度解構了Knolling的規則和形式（如下圖），

Tom Sachs與Nike合作的Mars Yard球鞋系列。（Freshness Mag）

之後更以此為題材拍攝出《10 Bullets.》短片，以幽默方式，簡潔有力地向世人灌貫Knolling概念外，片中也借電影《Glengarry Glen Ross》裏Always Be Closing（ABC）這一對白來略施改動，改造成Always Be Knolling（ABK）版本，為Knolling提案出強而有力的口號，一時的心血來潮，最終成為一個概念上的經典，就如Andrew Kromelow當年所做的一樣。



以上短片正是《10 Bullets.》短片。

其實對於港人而言Knolling這個名字或許陌生，但這種藝術形式其實大家時有接觸，每當打開日本時裝雜誌，那些採訪時裝達人們「遠遊時行李箱內的必備Item」或「10件出外必備小物」的Essential生活專題中，攝影師將受訪者的生活品整齊地排列出來，這種形式和視覺效果，其實就是Knolling了。這種排列藝術不但給予人莫大舒適減壓的視覺果效，就連Apple Store的專門店裝潢佈置也深受啟發，君不見Apple Store內，那些整齊排序的桌子，以至桌子上工整排列的手機產品嗎？這種具格調又別樹一格的佈局，其實正是Knolling藝術的一種矣。

Apple Store內的佈局，就是Knolling藝術的一種。（apple）