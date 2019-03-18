【展覽】藝術家手繪超現實黑白風景　Maker筆換來360度的魔幻世界

身臨其境的藝術展覽，除了讓身心沉浸於藝術作品之中，亦能與畫作融成一體，充分體驗置身其中的感覺。 近日，藝術家Oscar Oiwa與Visionaire合辦一個名為《Black & Light》展覽，將巨大充氣空間變成畫紙，再用Maker筆畫出一幅巨型畫作，迅間變身黑白仙境。

Oscar Oiwa用Maker筆畫出一幅巨型畫作，將巨大充氣空間變身黑白仙境。（網上圖片）

是次展覽位於紐約Cadillac House，作品總面積更超過2,700平方英尺，在超現實及錯綜複雜的黑白壁畫之上，其實存在著兩個人物形象，分別命名為「Light Rabbit」和「Shadow Cat」，而整個創作過程更在展覽外部空間公開直播，引入第二層沉浸式視覺藝術展示。

Oscar Oiwa手繪超現實黑白風景。（網上圖片）

一支筆和一張白紙，沒有比這更簡單的媒介。 藝術家Oscar Oiwa

Oscar Oiwa於1965年在巴西聖保羅（Sao Paolo）出生，並在聖保羅大學修讀Fine Art，期後更舉辦過60多個展覽，他亦是一名世界公民，曾居住在聖保羅、東京、倫敦和紐約，是個非常關注全球化及人類對自然環境的侵略，而這些擔憂亦無疑地推動他的藝術，作品描繪種種生動場景的俯視圖，彷彿是為了提醒我們周遭正在發生的事件。

Oscar Oiwa說：「我一直很喜歡繪畫，這是從視覺上表達自己的方式。」（網上圖片）

憑藉Oiwa的大型油畫作品，他將觀眾置身於另一個世界之中，畫作亦隱藏着自然風景，雖則整體傾向於抽象呈現，但卻充滿細節及色彩。超現實的黑白風景，不但帶給我們溫柔的節奏，亦讓參與者走進360度的藝術世界中，絕對是一種領會當代藝術的獨特體驗，亦是極具吸引力的藝術方式之一。

Black & Light by Oscar Oiwa

地點：Cadillac House （330 Hudson St. , New York, NY 10013）

日期：即日至3月30日

時間：周一至周五，上午8點至下午7點；星期六，上午10點至下午5點

票價：免費