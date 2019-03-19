PORTER × TOGA PULLA　媲美FENDI版吉田包之年度聯乘明天開售

雖則不少人覺得，與意大利品牌FENDI即將到來的聯乘合作，才是令PORTER走向High Fashion界別頂峯之關鍵，但實情吉田包與高級時裝的積極互動，其實絕非一朝一日的事，這幾年來與MARNI、OFF-WHITE以及White Mountaineering的合作，均是大獲好評Collaboration。而趁住PORTER × FENDI系列尚有數個月才正式起動之際，PORTER就將時裝戰線的目光，聚焦回祖國日本之上，事關他們與TOGA PULLA共同打造的聯乘系列，明天3月20日就會正式於當地登場了。

PORTER × TOGA PULLA系列。（TOGA）

左至右：Mesh Bag（¥29,000）、Belt Bag（¥33,000）及Mesh Bag（¥29,000）。。

作為兩者的破天荒聯乘，兩大單位可謂對今次Collaboration高度重視，系列內生產的包袋款式，均用上PORTER引以自豪的自家尼龍物料製造，產品型號共有3款，分別是長方包連結三角形省錢包的Belt Bag（¥33,000）、結合了網狀物料的尼龍Mesh Bag（¥29,000）和收納量有巨大的手提Bonsac Bag（¥37,000），每款包袋都分別配備黑、紫、軍綠和鮮紅色版本，叫人花多眼亂。

Belt Bag無疑是最矚目的單品。（TOGA）

TOGA PULLA最熱賣的單品，正正那些鑲滿西部牛仔銀飾扣的皮靴。

而為了強化此乃Collaboration的虛榮感和獨一無二感，PORTER × TOGA PULLA系列除一律於袋身上繡有兩大品牌的專屬商標外，也鑲嵌有或多或少的印第安風銀器配飾，別以為這是整色整水、為特別而特別的設計，事關美西部風的印第安元素，一直是TOGA PULLA大受歡迎的核心價值，品牌歷年來最熱賣的單品，正正那些鑲滿西部牛仔銀飾扣的靴款，這些年來真皮、麂皮、長筒、短筒、粗踭、露趾、啡色以至粉紅色版本都推出過了，唯一不變者，正是每對靴都定必配有銀飾設計，而這些銀器裝飾，今次正正被引用到與PORTER的合作系列之上，可見設計師古田泰子的匠心獨運。

+ 5 + 4 + 3

H BEAUTY＆YOUTH誇張到要抽籤發賣，仲要日本人優先。

雖則這個美侖美奐的聯乘系列，其單品售價定必比稍後登場的PORTER × FENDI系列便宜許多，但也別因此低估其入手難度，事關此系列自公佈之後就一直叫日本國內時裝人引頸以待，據知不少明天將會發售的時裝店，都列明會以排隊方式發售，而位於東京南青山的H BEAUTY＆YOUTH，更講到明會以「抽選方式」即抽籤方式開售，顧客先要於明天10：00-10：30時份到它們青山店先作登記，並於10:31進行抽籤，中籤者每款型號亦規定更能夠買一個，本來已十分嚴謹，誰不知今次抽籤活動只接受日本國民參與，每名排隊人士都必須出示閣下的註冊住宅卡或家庭卡申請表及身份證，方可購買，換言之就是香港人無份，想買的話，唯有死死氣光顧水貨鋪了‧‧‧‧‧‧

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