Rick Owens、Thom Browne爭奪美國年度最佳設計師大獎

除了紐約時裝周外,美國每年的時裝界盛事有二:一是每年5月的第一個星期一舉行MET Gala(紐約大都會博物館慈善晚宴),被譽為時尚界奧斯卡;另一個則是美國時裝設計師協會CFDA(全名Council of Fashion Designers of America)所舉辦的年度頒獎禮,CFDA Fashion Awards,是一個對美國時裝設計師意義非凡的盛典,平時經已矚目,今年更格外引人關注,事關今屆將會是知名設計師Diane von Furstenberg最後一次以CFDA主席身份,策劃頒獎典禮,下年1月1日開始,Tom Ford就會接任成為新一任主席,美國時裝業界勢必變天。 而日前,CFDA官方就發佈了各大重要獎項的重要名單,好些香港人熟識的名字均有上榜,Virgil Abloh與Thom Browne這兩大風格截然不同的鬼才,你又「撐」邊個呢?

前GUCCI和YSL設計師Tom Ford 2020年將會成為接Diane von Furstenberg的棒,成為新一任主席。(Allure)

Rick Owens成為年度最佳男裝設計師獎Menswear Designer of The Year提名設計師。(ifashionnetwork)

雖然在傳統高級時裝領域上,女裝向來才是業界之主調,但觀乎今屆入圍名單,年度最佳男裝設計師獎Menswear Designer of The Year無疑更為注目,話題性高得多,事關5位提名人之中,有3位都是美國近代時裝界有具名望的人物,分別是Thom Browne、Rick Owens和Virgil Abloh,三者影響力可謂無遠弗屆,Thom Browne重新定調洋服西裝發展,更早已是這個獎項的3項得獎者;在Avant-garde時裝派系地位超然的Rick Owens,雖然曾被指被收年聲勢不復當年之勇,亦從未如Thom Browne般,拿過男裝設計師獎,但其實這位歌德式極簡主義大師,2017年才獲得了CFDA頒發的Geoffrey BeeneLifetime Achievement Award終身成就獎,證明薑果然愈老愈辣。

Thom Browne絕對是美國近十年最成功的男裝設計師,改寫了美國時裝向來給予人「粗獷」的形象。(The New York Times)

當Demna Gvasalia已後勁不繼的時候,Virgil Abloh依然好生興旺。(網上圖片)

至於Virgil Abloh更是大熱之選,縱然近一年內他最矚目的成就,應該是集中在法國LOUIS VUITTON事業方面,但其自家品牌OFF-WHITE的銷售業績仍然出色(由於CFDA Fashion Awards是以美國品牌為主要計算單位,Virgil在LV方面的成績不會被計算在評分機制內),哪怕與Nike的"The Ten"合作企劃已然終結,但OFF-WHITE未來的大Project仍然既多且眾,單單是與IKEA的合作,就早已叫全世界潮流人望穿秋水了。而另外2位被提名設計師Pyer Moss的Kerby Jean-Raymond和Amiri的Mike Amiri,雖然今屆如無意外只屬「陪跑」份子,但近年亦取得了果足進步,Pyer Moss與Reebok合作的DMX Fusion球鞋掀起不錯迴響,Amiri的L.A.陽光風情亦長做長有,牛仔褲單品更是一眾西方明星爭相著用之單品。

你們還記得上年Menswear Designer of The Year的得獎者是誰嗎?是Supreme......

自2006年開始,Diane von Furstenberg就成為了CFDA主席,到下年終於光榮引退。(網上圖片)

Marc Jacobs這個品牌要再度堀起,的確好需要一點朝氣。(網上圖片)

較之男裝的打得火熱,Womenswear Designer of The Year方面就相對冷清得多,提名名單未及男裝矚目,亦因為前兩屆的得獎人正正是「Raf Simonsfor Calvin Klein」的原故,而增添了尷尬與無奈的氛圍,3屆女裝得獎者Marc Jacobs雖然再度獲得提名,但人氣不復當年勇始終是不爭事實;KateMulleavy、Laura Mulleavy兩姐妹主理的Rodarte,就「唔上唔落」似的,反而Rosie Assoulin、Brandon Maxwell和Sander Lak主理的Sies Marjan卻偶有驚喜,Sander Lak for Sies Marjan上年才奪得CFDA最佳新人獎,今年已能夠越級挑戰一眾成名前輩,前途不可限量;至於Brandon Maxwell的可愛之處,則在於身處這個Street Fashion風格主宰世界的洪流中,仍然堅持自我,以精細剪裁、優質用料而行波鞋大Logo圖案,去製作高級時裝,傲然屹立,堅拒跟風,正是其難能可貴的地方。

在這個Street Fashion風主宰世界的時局裏,Brandon Maxwell的作品,是少數能夠抗衡這股大Logo風潮的成功例子。

多得CALVIN KLEIN,今年6月3日舉行的CFDA Fashion Awards委實多了幾分尷尬。(Hollywood Reporter)

最後,過去一直有留意CFDA Fashion Awards的朋友都應該知道,頒獎禮每年都會特設一個名為International Award的獎項,表揚美國以外的時裝設計師(除了2009年破例由Marc Jacobs奪得),這是一個不設預先提名而直接在頒獎禮公佈的獎項,上年就由Donatella Versace這位意大利代表奪得,今年將會由誰奪得?當然是未知之事,但想來英國Kim Jones會是大熱之選,事關他執掌了DIOR MENS之後,品牌發展的確好生興旺,實在拾他其誰?

Kim Jones。(zimbio.com)