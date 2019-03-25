【5分讀懂】7件Louis Vuitton家品　7組設計大師的小知識、小故事

提起Louis Vuitton，近日於香港最矚目的項目，想必是3月23日至31日期間，在中環大館舉行的Louis Vuitton Objets Nomades展覽莫屬，作為品牌頂尖的傢俱系列，Objets Nomades的作品都是由世界各國最優秀的傢俱、工業設計師負責設計，再交由Louis Vuitton方面進行生產，堪稱集頂尖工藝之大成。

Louis Vuitton方面今次就選擇與民同樂，公開展覽給公眾一同參與（只要網上預先登記即可），絕對是一趟難得的時尚體會！而為方便大家能夠「做足功課」地入內朝聖，《一物》今次就精選了7展館家品出來，進行剖析，既是了解這些單品的設計意理，也是對背後這批國寶級設計師的創作生涯，有通盤掌握，好讓讀者們在參觀之時候，在朋友面前「拋書包」 。