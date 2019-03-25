【5分讀懂】7件Louis Vuitton家品　7組設計大師的小知識、小故事

提起Louis Vuitton，近日於香港最矚目的項目，想必是3月23日至31日期間，在中環大館舉行的Louis Vuitton Objets Nomades展覽莫屬，作為品牌頂尖的傢俱系列，Objets Nomades的作品都是由世界各國最優秀的傢俱、工業設計師負責設計，再交由Louis Vuitton方面進行生產，堪稱集頂尖工藝之大成。
Louis Vuitton方面今次就選擇與民同樂，公開展覽給公眾一同參與（只要網上預先登記即可），絕對是一趟難得的時尚體會！而為方便大家能夠「做足功課」地入內朝聖，《一物》今次就精選了7展館家品出來，進行剖析，既是了解這些單品的設計意理，也是對背後這批國寶級設計師的創作生涯，有通盤掌握，好讓讀者們在參觀之時候，在朋友面前「拋書包」 。
Cocoon吊椅，設計師：Campana Brothers，售價HK$735,000。（攝影：鄭子峰）
由兄長Humberto Campana和弟弟Fernando Campana組成的Campana Brothers是巴西享負盛名的設計單位。二人於1983年投身設計界，1998已成為首兩位能夠於美國紐約著名的Museum of Modern Art（MoMA）藝術家舉行展覽的巴西人，隨後一年也榮獲George Nelson設計獎大獎，實力被受肯定，是設計界與法國Ronan and Erwan Bouroullec兄弟齊名的殿堂兄弟幫。（網上圖片）
在轉戰設計界別之前，Humberto Campana曾為律師，Fernando則修讀建築，縱自少生活環境相對富裕，但Campana Brothers卻總是關注着國家普羅大眾的生活，並能夠從中涉取靈感，將巴西基層人眾的山區生活與狂放歡樂的個性，結合木、毛線、毛公仔、塑膠管等，種種意想不到的物料，以貌似七零八落卻亂中有序的姿態製成作品，成就許多不朽經典。（網上圖片）
這件以木材製造的Favela Chair，驟眼看上去內部結構參差不齊，給予人莫大視覺震撼，是為Campana Brothers過去的經典設計。（Dezeen）
用上多個毛公仔熊構建成的梳化，很具解構主義精神。（Blouin Artinfo）
與Louis Vuitton合作製成的Cocoon吊椅，其吊帶部份同樣細膩精緻。（攝影：鄭子峰）
尚有其他物料顏色供客人選擇。（網上圖片）
Lune Chair，設計師：Marcel Wanders，售價HK$209,000。（攝影：鄭子峰）
留意Lune Chair皮革坐塾上的細微車縫線，乃是以Louis Vuitton傳統皮製品慣常的車縫方法製作，以無聲勝有聲低調之法，振振有詞地突顯產品與Louis Vuitton的關係。（攝影：鄭子峰）
Marcel Wanders是荷蘭不可多得的設計鬼才，也是每年米蘭家具展的注目巨星，其成名之作正正是圖中兩側的Knotted Chair，誕生於1996年。（artnet.com）
Knotted Chair（artnet.com）
打破傳統工業風機械性的規律感，Marcel Wanders總能夠以貌似簡單，認真查看卻高端複雜的設計，為業界帶來顛覆性的創新思維，這點與他的荷蘭同胞，時裝界代表Viktor & Rolf有着異曲同工之妙。（網上圖片）
Crochet Chair。（artnet.com）
另外，馳名世界的家具品牌Moooi，正是Marcel Wanders與Casper Vissers於2001年創立。（elena caponi）
Ribbon Dance梳化，設計師：Andre Fu，售價HK$495,000。作品概念以“Conversation”作為靈感，通過流線立體輪廓，表現出一種有如情人般相依相偎的感覺，給予人莫大的浪漫聯想。（攝影：鄭子峰）
作為我們香港代表，頂尖建築師Andre Fu來自顯赫的世家大族，祖父是著名實業家傅老榕，畢業於劍橋大學建築系。2000年成立設計事務所AFSO，為亞洲以至世界各地知名酒店、餐店和購物商場進行室內設計及相關項目，2016榮獲法國MAISON&OBJET年度設計師榮譽。
頂尖的金鐘Upper House Hotel，當年正是由Andre Fu負責設計。（TL Magazine）
同樣由Andre Fu有份設計的Andaz Singapore。（Andaz Singapore）
Anemona Table，設計師：Atelier Biagetti，售價HK$825,000。（攝影：鄭子峰）
Anemona Table的波浪形設計靈感，乃是來自設計設計師對故鄉亞得里亞海和La Scala歌劇院服飾之回憶，用以表達家園、自由和永恆的概念。（網上圖片）
Atelier Biagetti由意大利設計師Alberto Biagetti與藝術家Laura Baldassari這對情侶檔主理，其設計靈感和風格未必每每來自抽象概念，或深奧的歷史背景，反而一些通俗，又人所共知的「貼地」議題，才是他們的設計泉源。（網上圖片）
例如在2017年的米蘭設計周裡，Atelier Biagetti就以「No Sex」為題，以無性作為主題，探討和控訴當代社會，在性泛濫和商品化盛行的世代下，如何令到性愛變得不再有趣。（designboom）
Atelier Biagetti的不少設計，總或多或少地附予情趣意味於其中。（攝影：李孫彤）
Serpentine Table，設計師：Atelier Oi，售價HK$221,000。（攝影：鄭子峰）此產品承托卓子的Table Legs枱腳部份，構造複雜，乃是以核桃木材結合Louis Vuitton招牌的皮革條子製造，核桃木觸感剛硬，皮革卻是軟綿之物，如斯「軟硬結合」，委實相映成趣，盡顯設計師的匠心獨運。（攝影：鄭子峰）
Atelier Oi三人組 （Aurel Aebi、Armand Louis、Patrick Reymond）來自瑞士，特色是內容往往包含着精準的科學理念，擅長於科學定律與美學藝術在兩大領域之間遊走。（網上圖片）
Atelier Oi打造的Allumette sofa。（roethlisberger）
燈類單品設計也是Atelier Oi一大著名必殺技，細心留意其擺放方式與結構，大家應該會深深觀察到其精密的力學概念。（Bonluxat.com）
Blossom Stool，設計師：Tokujin Yoshioka，售價HK$94,500。（攝影：鄭子峰）
Blossom Stool是Tokujin Yoshioka為Louis Vuitton而專誠特製的凳子，其旋轉一般的流動結構，乃是以婀娜多姿的花瓣作為靈感，以借喻Louis Vuitton經典的花瓣圖案標記，也甚具日本和風的宅寂美學精神。（網上圖片）
Louis Vuitton經典的Monogram圖騰中，花瓣正是其中一大核心構成部份。（網上圖片）
這種含有和風意味的花瓣圖案，靈感乃是來自日本傳統文化中的家紋圖案。（HK01）
設計這張Blossom Stool的日本代表Tokujin Yoshioka，本身正是日本國寶級的設計大師。（網上圖片）
honey-pop椅子是Tokujin Yoshioka成名作。（網上圖片）
Tokujin Yoshioka亦曾於時裝品牌Issey Miyake合作，推出名曰"O"的手錶。（TheCoolist）
Concertina Chair & Concertina Table，設計師：Raw Edges，售價HK$79,500/HK$ 63,000。（攝影：鄭子峰）同樣以Louis Vuitton花瓣標記為靈感構造而成的家品，據設計團隊Raw Edges所稱，櫈子上的四瓣花瓣，乃是有着帶來好運之意，喻意四葉草。（攝影：鄭子峰）
Raw Edges是由Yael Mer與Shay Alkalay夫妻二人共同組成的設計單位，雖然目前以英國倫敦作為基地，但其實兩人可是來自以色列特拉維夫的。（網上圖片）
公共空間藝術是Raw Edges一直致力探討的課題，早前他們就以混凝土製成作品Steps，既是一個藝術作品，也是一件當真供人安座的大型組合式座椅，美學與功能完美合一，也給予人對於如何利用公共空間這一課題，作出反思。
公共空間藝術是Raw Edges一直致力探討的課題，早前他們就以混凝土製成作品Steps，既是一個藝術作品，也是一件當真供人安座的大型組合式座椅，美學與功能完美合一，也給予人對於該如何善用公共空間這一課題，作出反思。
Hong Kong Louis Vuitton Objets Nomades 日期：3月23日至31日 時間：星期五及星期六上午10時至晚上11時；星期日至星期四上午10時至晚上9時 地址：中環荷李活道10號大館第九座中央裁判司署 歡迎於3月16日起，瀏覽 hk.louisvuitton.com 登記入場參觀。屆時將設有導賞服務，《香港旅遊指南》亦可於3月15日至4月1日期間免費下載。