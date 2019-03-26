Comme des Garçons｜ PLAY紅心原創者　為Samsonite設計行李貼紙

Comme des Garçons的Play系列，誕生至今十七載，記得這支線甫推出已贏得好銷量。有些人誤以這紅心是川久保玲的設計，其實幕後真正的功臣是波蘭藝術家Filip Pagowski。 Filip Pagowski的聯名作品有不少，由替IKEA藝術節企劃設計的地毯，到台灣咖啡店CAFE!N的設計，以至最近行李箱品牌Samsonite的手繪行李貼紙，都能顯出他無窮的創作力。

Comme Des Garçons Play於2002誕生（Pinterest）

「是川久保玲讓我做回自己的設計。」 Filip Pagowski

波蘭插畫藝術家Filip Pagowski，八歲時晝作已登上波蘭雜誌《Ty i JA》封面。（網上圖片） 談到Filip Pagowski的職業生涯，必須要提及他的合作夥伴兼好友川久保玲。當Comme des Garçons Play支線系列尚未面世前，Filip不算鼎鼎大名，其後因妻子的關係而認識到川久保玲，他們很投契並彼此欣賞，於是川久保玲決定邀請他與其品牌合作，在設計Play之前，他經已參與過Comme des Garçons的1999年女裝目錄，以及2000年男女裝系列的創作，「合作前，我會先向川久保玲查詢有關服裝設計，以作參考之用。不過她每每拒絕，告訴我依據自己的風格創作便可。」

紅心圖案除了有紅色，其後還發展出黑與綠色。（Pinterest）

Play跟Converse進行聯乘系列 (Converse） 至於Filip的創作風格，是從少受到從事平面設計的父親影響，因此簡潔、大膽、直率、開放前衛，既是家父的創作風格，亦是他日後的插畫作風。不過，若在Filip的作品中，找上一項最獨特的演繹手法，莫過於手繪技法；他認為科技與電腦，永遠是創作的配角與輔助工具，「那條賦予生命力的線條，就只有手繪方式方可達到」。Filip將以上創作元素歸納，從而為Play創作出一個用色大膽，簡潔鮮明的大眼心形圖案，對於那對大眼睛的由來，他曾在《AnOther》雜誌訪問中分享過：「只是我剛好有將心形圖案加上眼睛的想法，便直接將它一同搬到作品上；而且這個心形圖案，初初並非一心為Play系列而設。」縱使圖案的誕生過程看似兒戲，不過的且確造就了Play的成功，如今這系列依然深受大眾愛戴。

+ 4 + 3 + 2

川久保玲大概只是助他一臂之力，好讓他的創作推向大眾面前，然而曾得到《The New York Time》、《New Yorker》、《Le Monde》等各大著名媒體的青睞，這些就全靠他的實力而致。Filip作品的感染力，除了發揮在Play外，一直有其他單位、品牌找他合作，譬喻擁有過百年歷史的行李箱品牌Samsonite，最新推出的鋁合金革新版本Xylem 2.0行李箱，請來Filip為其獨家創作一系列手繪貼紙，色彩鮮豔，玩味十足；另一邊廂，IKEA為藝術節企劃而請來各大設計師創作地毯，除了Off-White的Virgil Abloh，還有Filip的份兒，一塊運用繁複的編織手法，且用上黑白色調為主的地毯因而誕生。

三歲已首次接觸繪畫的Filip，其創作路上，為我們再三證明，手繪的堅持，絕對不比電腦的感染力小。

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