【Quicksilver】水貨Roxy Bikini掀衝浪潮！膠樽沙灘褲盼經典重現

熟練姿勢拿着衝浪板走進來，要不是知道他就是今天的主角 Clayton，我可能會以為他是要去海邊衝浪。「這個浪板下方是玻璃纖維，一不小心撞到東西就會碎，沒關係我自己拿就好，比較安全。」細心呵護着衝浪板，他是 Quiksilver Taiwan 總經理 Clayton Wholley，到台灣 20 多年，見證了台灣衝浪文化的興盛。最初因為熱愛衝浪，將 Quiksilver 的衝浪用品帶進台灣，希望有更多人能參與這項活動，到現在台灣衝浪風氣愈來愈盛行，而 Quiksilver 也已經成為全球知名戶外運動品牌之一。本回藉着 Quiksilver 50 週年的機會，台灣KEEDAN團隊邀請到 Clayton 與我們分享他與衝浪的故事。

「這個浪板下方是玻璃纖維，一不小心撞到東西就會碎，沒關係我自己拿就好，比較安全。」細心呵護着衝浪板，他是 Quiksilver Taiwan 總經理 Clayton Wholley，到台灣 20 多年，見證了台灣衝浪文化的興盛。（KEEDAN提供）

從小就開啟與 Quiksilver 的緣分

「大約我國小時，當時全班最酷的男孩跟我說『如果你想要跟我一樣變得很酷，就要學會衝浪。』」但在那個年代衝浪被視為次文化，人們覺得只有「beach bums」沒有工作、無所事事的人才會去衝浪，Clayton 為了學會衝浪，只好到土法煉鋼般到圖書館借了衝浪的書，透過書中的文字與照片學習着衝浪的姿勢。

回想起第一次遇到 Quiksilver 是在十歲時，他踏進了體育用品店，架上掛了一件 Pelicans 鵜鶘圖案的衝浪褲，就像遇到一見鍾情的情人般，央求着媽媽買下它當作禮物，因此開啟了與 Quiksilver 的緣分。

從次文化到興盛，見證台灣的衝浪文化

Clayton 回想起第一次到台灣，就被花東的海岸吸引住，「大約是 2000 年，那時台灣還沒有週休二日，也沒有 Google map 和社交媒體，喜歡衝浪的浪人們會一同聚集在俱樂部。」當時因為衝浪活動還不盛行，在台灣很少有人販售衝浪相關用品及服飾，Clayton 決定自己開着車，從北至南、一家ㄧ家俱樂部兜售衝浪用品。到了 2003 年，台灣 Quiksilver 代理商倒閉了，Clayton 主動聯繫澳洲總公司，重新將 Quiksilver 代理進台灣，自此開始領導團隊在台灣建立起事業版圖。隨着有愈來約多人享受衝浪，衝浪不只是運動而是一種 Lifestyle，台灣 Quiksilver 在 2007 年獲得澳洲總公司同意，成為 Quiksilver 旗下的分公司，也讓 Clayton 有更多資源拓展台灣市場。

「最讓我印象深刻的事，那時台灣沒有什麼人在賣比堅尼，我決定引進比堅尼來台灣販售，但我那位保守的夥伴，很疑惑地甚至生氣覺得比堅尼在台灣不可能賣得好，最後答案是：比堅尼全部都賣完了，甚至我還特地跑到澳門，手提一箱又一箱的比堅尼回來販售。」

全世界衝浪人的共同手勢 「Shaka」 是我們之間的暗號！（KEEDAN）

解放 80 年代衝浪氛圍，大膽繽紛的 Echo Beach

80 年代南加州的Newport Beach上，聚集了喜歡衝浪的年輕人，受到 New Wave 的影響，大家拿着圓點繽紛的衝浪板、穿上炫彩的衝浪褲，展現自我風格與自信，並大大影響了當時的衝浪氛圍。Quiksilver 在當時發表了一系列的「Echo Beach」系列，Echo Beach 指的南加州新港灘 52 街到 56 街之間一小段的海灘，繽紛的配色靈感來自賽馬，圓形、菱形格、棋盤紋等引發了一股衝浪時尚潮流。今年 Quiksilver 迎來 50 週年，就以 80 年代的「Echo Beach」搖滾精神作為號招，帶大家重溫那個年代的衝浪氣息。

按圖看看 80 年代南加州Newport Beach上的衝浪舊照片，重溫當時的衝浪氣氛▼

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Quiksilver 下一個 50 年

非常重視環保議題的 Quiksilver，除了至今已收集超過 一億個膠樽回收後再製成沙灘褲及其他驚艷的商品，希望透過品牌影響力，激發更多年輕世代對於環保的重視。Quiksilver 不僅在產品上強調環保，每年 Quiksilver Taiwan 與地方團體合作，舉辦淨灘及淨山活動，以實際行動實踐環保理念。

最後問及衝浪列入 2020 年東京奧運的看法時，Clayton 興奮地表示，「我等不及了，而且就在這麼近的日本，對於整個衝浪活動都是件好事。」與 20 年前的衝浪相比，衝浪逐漸發展，不再只是次文化，是個全球性運動。

於 1969 年創立的 Quiksilver 今年邁入 50 週年，在許多方面有了新的嘗試和新的挑戰，重現經典 80 年代的搖滾風潮「Echo Beach」，之外也好奇 Clayton 對下個 Quiksilver 有什麼樣的期許「那時候我可能已經不在了（開玩笑），但 Quiksilver 會持續做現在做的事，設計更好的產品，帶給大家更多 FUN。」

We're re mountain and wave.

【本文獲「KEEDAN」授權轉載。】