【Art Basel】因村上隆加持走紅　TENGAon「紙皮」創作無紙成份？

香港人鍾情日本，由時裝、飲食、咖啡、烈酒到旅遊無一不觀，其實藝術也一樣。 今年Art Basel，我們繼續看到草間彌生、村上隆、奈良美智、空山基、田名網敬一等知名日本藝術家作品，然而TENGAone這較為陌生名字卻絕對不容少覷，他的作品在是次展覽尚未正式開放給公眾前，已被搶購一空，可見其受重視程度。 雖然大家今次未能一睹TENGAon真跡，但一定要認識這位本是塗鴉出身的雕塑藝家。

記得去年TENGAone作品仍是放在Art Central中展覽，如今他已升級到Art Basel展管內，這有賴村上隆器重，把他帶到其畫廊Kaikai Kiki Gallery，隨即聲價十倍，就如早幾年的Madsaki一樣。當初Madsaki是以藝術家身份出現，不過為人熟悉的卻是為Undercover和陳冠希的CLOT繪畫衣衫圖案，後來得到村上隆賞色，短短幾年已成為拍賣會的焦點，他的「點點眼」創作成為收藏家目標，現在TENGAone藝術事業就跟Madsaki走著同一軌跡。

TENGAone（網上圖片）

TENGAone於1979年出生，這個別號是來自「Ga ga Tenshoku (TenGa) 」，即是英文「Art is My Calling」的意思，由於他成長於美國軍事基地附近的地方，所以美國風格的塗鴉藝術和文化對其影響甚深，到了14歲時他終於第一次走上街頭進行塗鴉創作，為日後藝術家之路打好根基。

TENGAon早年「大眼睛」創作（網上圖片）

出來社會工作，TENGAone從事平面設計師和網頁設計，直到2007年他決心全身投入藝術創作，在街頭巷尾、公共設施中留下他簽名式的「大眼睛」塗鴉，短短兩年已登堂入室，2009年走進美國與香港畫廊舉行展覽。雖然TENGAone的塗鴉作品已為他開拓藝術市場，但說到他事業重要轉捩點，卻是轉到「紙皮」創作開始。

TENGAone結合塗鴉、雕塑與Pop Art的「紙皮」創作（網上圖片）

這些驟眼看來跟一般「紙皮」每異的作品，如只看照片的話，必定會以為他是在一些廢棄紙皮上進行藝術創作，畫上家傳戶曉的美國卡通人物，如《米奇老鼠》、《三隻小豬》、《藍精靈》等，若認為TENGAone創作媒介只是由牆轉為紙，那便大錯特錯，因為這媒介沒半點紙張的成份，而是不折不扣的木材來。

通過打磨與雕刻，TENGAone將木板塑造成被撒爛的舊紙皮，然後再在上面進行塗鴉創作，除了美國卡通人物，還會加上膠紙的痕跡，效果幾何亂真，將塗鴉的率性與木工的精巧合二為一；他亦借此創作讓人們反思紙皮看似垂手可得的材料消費態度。這個可稱得上是塗鴉、雕塑與Pop Art大結合的新穎表達方式，而這個轉向亦令TENGAone的名氣更上一層樓，加上得到村上隆的畫廊Kaikai Kiki Gallery力捧，令他的作品成為藝術市場的創手貨，今次香港Art Basel中，Kaikai Kiki Gallery帶來了9幅TENGAone的「紙皮」創作，未到開放公眾的展期（3月29日），所有TENGAone作品已在VIP日被搶購一空，這是對他耳目一新創作的肯定，也是眾收藏家看好他作品的升值潛力。

由街頭到大型藝博會，TENGAone應將會踏上下一個舞台——拍賣會。

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