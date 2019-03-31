【怪設計】眼鏡開紅酒、切蘋果？瑞士軍刀Victorinox挑戰眼鐘功能

提起周星馳經典電影《國產凌凌漆》或者《大內密探零零發》，記憶猶新的除了「鐵腿水上飄」和「阿發外父」等搞笑橋段外，戲內那些天馬行空「高」科技武器同樣重要，特別是那個由達聞西（羅家英飾）發明的超級武器霸王：攞你命3000，號稱集十種殺人武器包括西瓜刀、鐵鏈、火藥、硫酸、毒藥、手槍、手榴彈、殺蟲水於一身，威力雖然是零，但九唔搭八程度卻攞滿分，給予後世很多科學家的無限聯想…… 而未知是否受到攞你命3000的啟發，瑞士軍刀服飾品牌Victorinox最近就聯同美國眼鏡單位GlassesUSA，開發出一副深信連達聞西和零零發看到，都會拍案稱其的多功能眼鏡。

從上面的概念短片中大家都可以看出，這副名為SURVIVAL Rx™眼鏡，可謂集GlassesUSA與Victorinox兩大品牌之獨門絕技於一身，首先眼鏡採用碳纖維Carbon Fiber為主物料，重量頗為輕巧，不過最特別的地方，還是在於眼鏡兩側太陽穴Temple位置的部份，事關兩邊位置均裝置了兩款Victorinox專利多功能瑞士軍刀組合，分別內置4種實用功具，分別是Corkscrew紅酒開瓶器、Screwdriver螺絲刀、Scissors剪刀以及Bottle Opener樽蓋開瓶器，功具堅固耐用之餘，卻沒有不必要的重量，避免了穿戴者在戴眼鏡時構成額外重量，造成耳朵或頭顱不適。

向來「聞西」的攞你命3000，終於遇上勁敵。（網上圖片）

尚有銀色版本，留意兩側軍用刀就是如此分拆出來。（Victorinox）

SURVIVAL Rx™全球限定1000副，定價$129美元。（Victorinox）

或許有人會疑惑，究竟SURVIVAL Rx™眼鏡如何能夠固定兩把Victorinox軍刀於其中，並確保用家在行走移動之時，軍刀部件不會掉落呢？答案正是磁場作用，眼鏡乃是加入了釹磁鐵Neodymium Magnets物質於其中，磁能積（BHmax）極大，安放在眼鏡上時既能穩固地貼合其中，到需要的時候卻又能夠輕快地拉拔出來，立即使用，極之方便。

SURVIVAL Rx™眼鏡的設計團隊。（Victorinox）

有人問到何為當初能夠有「眼鏡 × 瑞士軍刀」如此異想天空的構思，Victorinox設計團隊就說明一切都是從日常生活中，獲取靈感所致（原來與羅家英無關，So Sad！），雖然傳統的萬用軍刀已然極之小巧方便，早已能夠在各種場合中輕便攜帶，並大派用場，然而，它終歸不是都市人寸步不離、如影隨形之物，人們總有忘記攜帶它外出的情況和可能性（就如家中門匙一樣），到當真需要它之時，往往後悔莫及。相反眼鏡的性質就不同，只要你是一個有配戴眼鏡需要的人，它就當真會無時無刻都伴隨在你身邊，是一種近乎本能的反應，如是者，將多用途軍刀結合到眼鏡中去，人們就能夠隨心所欲、興之所致地於繁忙的工作中，忽然打開美味的紅酒品嚐一下，亦可以在匆忙的學園生活裡，心血來潮地去一趟野外露營，只因工具與科技，從來都是用來提昇人類的生活素質，而非去局限我們的。

瑞士軍刀英名名稱為Schweizer Messer。baike）

瑞士刀用途多起上來的時候，叫人咋舌，王牌SwissChamp XAVT的組合刀，就一次過具備總共有80種功能。（Victorinox）

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