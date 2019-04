【Billie Eilish】頹廢地展現自信　就是這三大穿搭風格塑造出來

Billie Eilish作為當今樂壇最強的新人,她的音樂實力毋庸置疑,除了音樂創作出色外,她的穿搭技巧也很強,建構出強烈的個人風格。

Billie Eilish的《When We All Fall Asleep, Where Do We Go?》卡式帶版本已有炒賣情況(Urban Outfitter)

現在仍是未成年(17歲)的Billie Eilish,成長於美國洛杉磯東北面小鎮Highland Park,她原本姓名極之冗長,稱為Billie Eilish Pirate Baird O'Connell。早在14歲時她已開始跟哥哥Finneas O'Connell一起創作,17年面世的首張EP《Don't Smile at Me》一鳴驚人,其後推出的單曲,在各串流平台勻取得極好的成績,以其個人YouTube頻道為例,訂閱人數已逾1千萬,而去年所發表的數首單曲MV,全部點擊率過億,其中《Lovely》點擊率達2.8億,即使是前輩Lady Gaga的個人YouTube頻道訂閱人數也只不過1千3百萬,以Billie出道日子尚短來比較,她的表現絕對不輸蝕。至於首張正式專集《When We All Fall Asleep, Where Do We Go?》推出未夠一星期,黑膠和卡式帶版本出現炒賣情況,人紅了甚麼都值錢。

Billie Eilish的YouTube頻道已有逾1千萬追隨者(YouTube截圖)

說完音樂,當然不可不提Billie的造型,這是塑造整個「Billie Eilish風格」極之重要的一環。雖然論形象多變,Billie一定及不上Madonna、Bjork、Lady Gaga等重視視覺的歌姬,但她卻深知要令人第一眼認得出自己,就要建立一套完全屬於個人的穿搭風格,這方面Billie做得很成功,她將Loose Fit、Monotone和Boyish這三種元素玩得出神入化,完完全全混入其穿搭之中,除了配合她的音樂風格外,還大大加深大眾對她的印象。

Billie Eilish的Loose Fit服飾,像回到90年代初。(網上圖片)

+ 2

Loose Fit

雖然Billie的音樂帶有很濃厚的折衷(Eclectic)色彩,集Electronica、Trap、Hip Hop等不同元素於一身,但她的打扮上卻偏向Hip Hop,正確點說,應說形容為Retro Hip Hop,因為現今Hip Hop音樂人都不愛闊袍大袖,ASAP Rocky、Pharrell Williams、Tyler, The Creator、Kanye West等大名,他們都不愛傳統Hip Hop服,而Billie那一身闊到無朋友的Hoodie、Sweatshirt、Sweatpants等,就讓時光倒流到80年代末、90年代初,那時Hip Hop逐步進佔主流樂壇的日子,Salt-N-Pepa、LL Cool J、Kris Kross都是當期時影響年輕一代的潮流代表,不斷挑戰Oversized的極限,如今Billie將這種風格微調後帶到2019年,即使她個子不高(只有165cm),穿起這些超長又超闊時,卻不會帶來臃腫累贅的反效果,反之跟她音樂那種頹廢的氛圍異常配合。

Monotone

Monotone配搭為Billie Eilish構成獨有風格(Universal Music)

+ 4 + 3 + 2

Billie十分喜歡上下穿上同一色調的衣物,這單色(Monotone)風格在她初出道時不時見到,像首張EP《Don't Smile at Me》的唱片封面,她的衫褲鞋同是以All Red示人,加上紅色梯子和黃色背景,不需多加其他Props配合,已經達到搶眼的效果,玩色彩玩到得心應手;而首張正式專集《When We All Fall Asleep, Where Do We Go?》則在暗黑房間中穿上All White服飾,黑白也能變出奪目。除了唱片封面,單曲MV也盡是Monotone的世界,《Bellyache》的全黃、《Hostage》的全白,同樣帶來極大的反差的視覺享受;而《Bad Guy》更進一步,Billie在MV中不停換上各種Monotone色調的衣衫,卻能做到花多而不眼亂,無疑是巨大的視覺衝擊。其實,Monotone難以駕馭,一不少心就變成人型香蕉、蘋果、茄子的笑料,舞台或MV玩單色還可以,要將之帶到生活日當中,卻是一項非常任務,畢竟Billie Eilish就是Billie Eilish,在她的生活Snap中依舊是一身Monotone,出來效果絕不突兀,有些人只能襯上某幾種顏色,Billie卻好像是任何顏色都適合她般百搭,人們常說「人著衫,不是衫著人」,來到Billie身上,應要加多句:「人駕馭顏色,不是顏色駕馭人」。

Boyish

Boyish服飾穿在Billie Eilish身上卻不男性化(網上圖片)

由音樂到打扮,Billie內外都不是走剛陽路線,誇張的頭髮顏色、眼影與睫毛,絕不可以男仔頭這字眼來形容她,不過她偏偏最愛Boyish服飾,那些Hoodie、Sweatshirt、Track Suit,甚至是Basketball Shirt、Rugby Shirt等Sporty設計,經常不離身,要中性Sporty Chic不帶中性味,這並非易事,她卻一一做到,實在佩服。除了衣衫,腳上的球鞋,她也對男裝款式情有獨鍾,她在球鞋節目《Sneaker Shopping》透露不愛女裝球鞋的設計,「女裝球鞋款全都很醜,我喜歡大和厚的球鞋,於是便買下男裝球鞋最細的尺碼來穿著,I like chunky。」冷門的、被嫌棄的,也是她的最愛,所以她經常穿上一些不大流行的Jordan Brand球鞋,對於她來說,人棄我取是其買球鞋之道。

Billie Eilish喜愛冷門球鞋的,如Jordan Brand的AJ 15。(網上圖片)

最後,作為新一代潮流Icon,Billie也有推出自家服飾,設計上都是很「Billie Eilish風格」的東西,不過剪裁上未夠大膽,沒有誇張的Oversized,甚是可惜。

