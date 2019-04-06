【Billie Eilish】頹廢地展現自信　就是這三大穿搭風格塑造出來

Billie Eilish作為當今樂壇最強的新人，她的音樂實力毋庸置疑，除了音樂創作出色外，她的穿搭技巧也很強，建構出強烈的個人風格。

Billie Eilish的《When We All Fall Asleep, Where Do We Go?》卡式帶版本已有炒賣情況（Urban Outfitter）

現在仍是未成年（17歲）的Billie Eilish，成長於美國洛杉磯東北面小鎮Highland Park，她原本姓名極之冗長，稱為Billie Eilish Pirate Baird O'Connell。早在14歲時她已開始跟哥哥Finneas O'Connell一起創作，17年面世的首張EP《Don't Smile at Me》一鳴驚人，其後推出的單曲，在各串流平台勻取得極好的成績，以其個人YouTube頻道為例，訂閱人數已逾1千萬，而去年所發表的數首單曲MV，全部點擊率過億，其中《Lovely》點擊率達2.8億，即使是前輩Lady Gaga的個人YouTube頻道訂閱人數也只不過1千3百萬，以Billie出道日子尚短來比較，她的表現絕對不輸蝕。至於首張正式專集《When We All Fall Asleep, Where Do We Go?》推出未夠一星期，黑膠和卡式帶版本出現炒賣情況，人紅了甚麼都值錢。

Billie Eilish的YouTube頻道已有逾1千萬追隨者（YouTube截圖）

說完音樂，當然不可不提Billie的造型，這是塑造整個「Billie Eilish風格」極之重要的一環。雖然論形象多變，Billie一定及不上Madonna、Bjork、Lady Gaga等重視視覺的歌姬，但她卻深知要令人第一眼認得出自己，就要建立一套完全屬於個人的穿搭風格，這方面Billie做得很成功，她將Loose Fit、Monotone和Boyish這三種元素玩得出神入化，完完全全混入其穿搭之中，除了配合她的音樂風格外，還大大加深大眾對她的印象。

Billie Eilish的Loose Fit服飾，像回到90年代初。（網上圖片）

+ 2

Loose Fit

雖然Billie的音樂帶有很濃厚的折衷（Eclectic）色彩，集Electronica、Trap、Hip Hop等不同元素於一身，但她的打扮上卻偏向Hip Hop，正確點說，應說形容為Retro Hip Hop，因為現今Hip Hop音樂人都不愛闊袍大袖，ASAP Rocky、Pharrell Williams、Tyler, The Creator、Kanye West等大名，他們都不愛傳統Hip Hop服，而Billie那一身闊到無朋友的Hoodie、Sweatshirt、Sweatpants等，就讓時光倒流到80年代末、90年代初，那時Hip Hop逐步進佔主流樂壇的日子，Salt-N-Pepa、LL Cool J、Kris Kross都是當期時影響年輕一代的潮流代表，不斷挑戰Oversized的極限，如今Billie將這種風格微調後帶到2019年，即使她個子不高（只有165cm），穿起這些超長又超闊時，卻不會帶來臃腫累贅的反效果，反之跟她音樂那種頹廢的氛圍異常配合。

Monotone

Monotone配搭為Billie Eilish構成獨有風格（Universal Music）

+ 4 + 3 + 2

Billie十分喜歡上下穿上同一色調的衣物，這單色（Monotone）風格在她初出道時不時見到，像首張EP《Don't Smile at Me》的唱片封面，她的衫褲鞋同是以All Red示人，加上紅色梯子和黃色背景，不需多加其他Props配合，已經達到搶眼的效果，玩色彩玩到得心應手；而首張正式專集《When We All Fall Asleep, Where Do We Go?》則在暗黑房間中穿上All White服飾，黑白也能變出奪目。除了唱片封面，單曲MV也盡是Monotone的世界，《Bellyache》的全黃、《Hostage》的全白，同樣帶來極大的反差的視覺享受；而《Bad Guy》更進一步，Billie在MV中不停換上各種Monotone色調的衣衫，卻能做到花多而不眼亂，無疑是巨大的視覺衝擊。其實，Monotone難以駕馭，一不少心就變成人型香蕉、蘋果、茄子的笑料，舞台或MV玩單色還可以，要將之帶到生活日當中，卻是一項非常任務，畢竟Billie Eilish就是Billie Eilish，在她的生活Snap中依舊是一身Monotone，出來效果絕不突兀，有些人只能襯上某幾種顏色，Billie卻好像是任何顏色都適合她般百搭，人們常說「人著衫，不是衫著人」，來到Billie身上，應要加多句：「人駕馭顏色，不是顏色駕馭人」。

Boyish

Boyish服飾穿在Billie Eilish身上卻不男性化（網上圖片）

由音樂到打扮，Billie內外都不是走剛陽路線，誇張的頭髮顏色、眼影與睫毛，絕不可以男仔頭這字眼來形容她，不過她偏偏最愛Boyish服飾，那些Hoodie、Sweatshirt、Track Suit，甚至是Basketball Shirt、Rugby Shirt等Sporty設計，經常不離身，要中性Sporty Chic不帶中性味，這並非易事，她卻一一做到，實在佩服。除了衣衫，腳上的球鞋，她也對男裝款式情有獨鍾，她在球鞋節目《Sneaker Shopping》透露不愛女裝球鞋的設計，「女裝球鞋款全都很醜，我喜歡大和厚的球鞋，於是便買下男裝球鞋最細的尺碼來穿著，I like chunky。」冷門的、被嫌棄的，也是她的最愛，所以她經常穿上一些不大流行的Jordan Brand球鞋，對於她來說，人棄我取是其買球鞋之道。

Billie Eilish喜愛冷門球鞋的，如Jordan Brand的AJ 15。（網上圖片）

最後，作為新一代潮流Icon，Billie也有推出自家服飾，設計上都是很「Billie Eilish風格」的東西，不過剪裁上未夠大膽，沒有誇張的Oversized，甚是可惜。

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁