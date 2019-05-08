【復仇者4】大師改裝Air Jordan成無限手套　NBA冠軍指環致敬魁隆

隨着Marvel超級英雄主線大片《復仇者聯盟 4 : 終局之戰》（Avengers 4：Endgame）已經陸續在全球上映之後，追隨 MCU 長達 11 年的Marvel粉絲都已經迎接到了「一個時代完結篇」最新劇情。不過除了電影內的劇情引起討論，伴隨着復仇者的熱潮所推出的周邊產品更讓Marvel迷陷入瘋狂，如同早前的BAPE x Marvel Comic以及adidas x Marvel籃球鞋。

Marvel迷破財！BAPE x Marvel Comic、adidas x Marvel籃球鞋…按圖看近期Marvel與潮界聯乘產品▼

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那麼，最近還有什麼Marvel小物值得留意呢？相對對於喜歡波鞋也熱愛Marvel的讀者朋友來說，過去見過許多如「毒魔版」的 Air Force 1客製鞋款，但用球鞋來製作出電影中的道具可就十分罕見了。來自美國的球鞋改造大師freehandprofit非常擅長於將球鞋拆解，並製作出讓人看了嘖嘖稱奇的面具。此回他便趁着《復仇者聯盟4 : 終局之戰》的熱潮，以Air Jordan 1.5代為材料打造出電影中魁隆所御用的無限手套，重點是，還是選用經由 Stock X 認證的 Air Jordan 1.5 ，只能說這配置真的太屈機！

Air Jordan 1.5 x 無限手套！可以戴上手及做出各種細緻動作，戴上它體驗魁隆「撻手指」毀滅一半生命的威力吧！▼

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這款 Air Jordan 版本的無限手套，做工可說是相當細膩。前臂套還有拳背的部分可以看出是拆解了多雙 Air Jordan 1 作為零件所縫製而成。而鑲嵌着無限寶石的部分則變成改由六枚NBA芝加哥公牛隊的冠軍戒指取代，以此來致敬着 Air Jordan 1芝加哥公牛隊的連霸王朝之餘，也呼應出魁隆的身分地位。根據 freehandprofit 說，鑲嵌在手套上的六顆冠軍戒指是以 3D 列印的方式製作而成。

黑豹、Ironman、Marvel隊長面具…按圖看freehandprofit用波鞋對其他英雄的神改裝▼

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可惜的是，此款 Jordan 1 無限手套並沒有對外販售，僅提供觀賞展示，既然買不到也沒什麼好說的。歡迎各位分享對於「Marvel化波鞋」的看法，或分享近期看過最屈機的Marvel客製鞋款。

《星球大戰》白兵、Darth Vader…按圖看freehandprofit用波鞋向其他經典電影角色致敬的屈機之作▼

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