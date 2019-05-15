KAWS x Uniqlo再度聯手出UT　沒有芝麻街、史諾比　一切回歸基本

2016年，當KAWS與Uniqlo經歷首次的聯乘企劃後，自此UT出不斷。 早前KAWS在其Instagram正式公告雙方再度聯手推出新品的消息，並流出UT設計，原來今次一切回歸到KAWS的基本，不需借助他人角色作招徠。

+ 3 + 2

KAWS就此番聯乘企劃，經已在網上分享平台以影像形式公告出三段短片，從影片得知，是次UT設計主要以KAWS創作的兩大角色Companion及BFF作主打，雖還未得悉是否會帶來相關的可愛公仔產品，但有一點可以肯認的是，是次聯乘繼續涵蓋男女裝和童裝的尺碼，而每款T-shirt的手袖位置亦注入了「XX」這個既經典又可愛的小標誌，相信款式深受一家大細的歡迎，再一次惹來搶購熱潮也不足為奇。