【老人時尚】日本84歲潮伯　Balenciaga、Off-White都能輕鬆駕馭

一件衣服，由不同年齡、不同身形、不同高度的人去穿著，都會有不同的韻味。 當年輕人與伯伯穿上同一件衣服，你又會較喜歡哪一位的造型？

（IG@slvr.tty）

近日，一位來自秋田縣的伯伯Silver Tetsuya就因「潮爆」紅遍網絡。今個月6日才開始經營的社交媒體帳戶經過十多天已累積了近四萬名追蹤者，實在不可小覷伯伯的魅力。

曾經是一位教師的Silver Tetsuya伯伯已年屆84歲，一衣潮流裝束由其孫子Naoya Kudo包辦，社交媒體的介紹欄上也寫上了「我穿孫子的衣服。」的字句。官仔骨骨的西裝look、型格的全黑皮褸打扮、色彩鮮艷的街頭搭配全都難不到伯伯。Vetement長外套、黃色復古太陽眼鏡、Off-White皮褸、Balenciaga斜揹袋伯佰都能輕鬆駕馭，毫無違和感。就連黃配綠配紅此等難以carry的色彩配搭都掌握得遊刃有餘，不覺突兀。而最有型的就是伯伯竟然穿著罵治的Tabi Boots下田，還外搭鎮痛貼，連平日予人「老土」感覺的膠貼在罵治的加持也變成另類潮物，實在霸氣！

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伯伯連下田都有型過人！

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而負責穿搭及拍照的孫子Naoya Kudo是一位時裝愛好者，平日打扮十分新潮，形象百變。同一件Vetement長外套、同一個Balenciaga斜揹袋，由孫子穿上時隨即有另一種味道。你又比較喜歡誰人的演繹呢？