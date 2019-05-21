Simple Union古布AirPods Case　引領傳統工藝與科技完美結合

古布風潮大盛，無論是visvim、Porter Classic以至Kuon也好，只要打正Vintage fabric旗號，都總會掀起一輪搶購潮似的，好不熱鬧，而這種文化藝術在古着界同樣興旺，近年就有愈來愈多Vintage愛好者，走訪全球收地古着店，搜羅歷史悠久的Boro襤褸或者藍染古布，將它當藝術品般來收藏固然優美，把它視作時裝服飾配襯同樣有型，委實博大精深。不過除了時裝潮流外，原來高科技的電子世界，同樣對古布工藝趨之若鶩……

Simple Union成名作：染色拼布鞋帶。（Simple Union）

說的是本地手作單位Simple Union，這個集古着、藍染、皮革、和風以至印第安元素於一身的品牌，自2011年創立起，就一直以相關主題工藝製作單品，每次都能夠在業界引起熱話，只因以公道的價錢，購買到職人級別的工藝品，較之於坊間日牌動輒數千以至過萬大元的平均售價來講，就無疑別具吸引力，就例如品牌早年的成名作拼布鞋帶，手工用料以至花紋圖案皆十分精緻，定價才不過數百元而已，吸引得就連美國巨星兼visvim死忠的John Mayer，也對他們的出品青睞有嘉，透過instagram聯絡主理人一次過豪購12條鞋帶作，成為一時佳話。

VTG Kofu AirPods Case HK$320。（Simple Union）

AirPods Case - Indigo / Mud $290。（Simple Union）

AirPods Case 1/2都能夠安放其中。（Simple Union）

不過Simple Union製作團隊的高瞻遠矚，近年就進一步聚焦到電子科技之上，今年春夏季就以自家享負盛名的工藝技術，製作古布AirPods Case，先從外國搜羅原裝古布、Bandanas巾或棉被，再將它們裁剪成AirPods Case 1/2代的尺寸形狀，袖珍的骰，卻又美觀而實用，完美地將古典傳統工藝融入新潮科技之中。這批AirPods Case大致分為兩個版本，分別是Indigo Dyed、Mud Dyed版本，或者進階的VTG Kofu版本，前者用色較為低調簡約；後者則結合了繁複的圖案與Katazome型染技術（先在紙版模具上雕花鏤空，並製作出希望染色的圖像）於其中，構圖和視覺效果均相對注目，而面料均以天然植物染料製造，當中尤以靛藍色最為常見，Katazome常見的花奔雀鳥圖案，均隱約地散佈在古布之上，富有韻味，亦具收藏價值，事關這些古布都是Vintage古物，非但獨一無二，也是買一塊就少一塊的歷史遺跡。