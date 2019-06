陳冠希都邀請合作？專訪當紅日牌Girl's Don't Cry設計師Verdy

不知曾幾何時,你能看到街上越來越多潮人穿著印上「Girls Don’t Cry」的服飾,打開 Instagram、Facebook也被這顆「紅色愛心」瘋狂洗版,甚至連Nigo、高橋盾、陳冠希等潮流圈巨擎們都紛紛被它俘虜。

連Nigo、高橋盾、陳冠希等潮流圈巨擎們都紛紛被Girl's Don't Cry俘虜。

2017 年橫空出世的「 Girls Don't Cry 」沒有實體店面也沒有網路店鋪卻在全球迅速爆紅,你不禁好奇它到底是如何成名?

「Girl's Don't Cry」是由來自日本的平面設計師兼街頭藝術家Verdy一手打造的品牌,並僅以Pop-Up Store 的方式進行販售。如此新穎的販售方式加上極具辨識度的品牌風格,讓Verdy成立品牌不到一年的時間就迅速走紅,甚至成為各品都爭相邀約合作的當紅炸子雞。說到這,大家都想知道 Verdy 到底是如何讓他的品牌達到今天的成就?這次受台灣嘻哈廠牌Brain Zapp的邀請,Verdy帶領他的DJ團體 LazyBoys 來台表演。致力於發展台灣次文化的Brain Zapp,主理人與Verdy關係密切,連品牌 Logo 都是出自Verdy設計!

這次受台灣嘻哈廠牌 Brain Zapp 的邀請,Verdy 帶領他的 DJ 團體 LazyBoys 來台表演。

這次在 Brain Zapp 的穿針引線下,JUKSY 獲得難得的獨家專訪機會,與這位在近代潮流圈掀起新浪潮的神秘人物,面對面談談他的對品牌、潮流文化的看法,還不認識沒關係,一起來補習吧!

Verdy(JUKSY)

1. 為愛而生的品牌「Girl's Don't Cry 」

Girl's Don't Cry,擷取街頭文化、簡單直白和高度流行的設計深受許多年輕人的喜愛,服飾上極具辨識度的 Logo 也成為品牌的特色。不過大家肯定也對品牌的命名很感興趣,之所以會將品牌名稱取為「 Girl's Don't Cry 」是因為 Verdy 的妻子喜歡的樂團 The Cure 的歌曲〈 Boys Don’t Cry 〉延伸而來,他主要想向妻子表達「即使有任何困難的事,也能一起解決。」很顯然 Girl's Don't Cry 除了街頭元素以外,也富含 Verdy 對妻子滿滿的愛意。

快速竄紅的 Girl's Don't Cry 自然吸引了許多品牌們爭相聯名,對此 Verdy 表示:「選擇合作的對象時,一定會先和老婆討論過後,再決定是否要做。(合作)」因為 Girl's Don't Cry 是他對老婆的愛所成立的品牌,所以全部的商品、合作對象,都要以老婆的喜好為第一優先。(編輯 OS:十足暖男~)

Girls Don’t Cry (verdy@Instagram)

2. 你所不知道的另一個品牌 「 Wasted Youth 」

Verdy 曾經在接受潮流媒體《Nowre》訪問時提到,自己從中學時期開始深受日本裏原宿文化影響,這他徹底愛上滑板、塗鴉、搖滾、樂團……等街頭文化,促使他去學習插畫設計以及之後很多相關的工作,而Wasted Youth這個品牌就是 Verdy 將自己喜愛的街頭文化融合後創作出的品牌。說到這大家肯定又有疑問,Girl's Don't Cry是為了老婆而打造的品牌,那麼Wasted Youth對他來說又代表什麼意義呢?

Verdy 對青少年街頭文化的熱愛促使他去做Wasted Youth,品牌名稱則是源自於他的人生態度「Nothing goes to waste」,沒有什麼事是浪費時間的,一切的行為都是有意義的,即使現在的我們回頭看年輕時的行為覺得很浪費時間,但它其實某種程度上都在影響著往後的人生。

Verdy 對青少年街頭文化的熱愛促使他去做Wasted Youth,品牌名稱則是源自於他的人生態度「Nothing goes to waste」(Instagram@____yuzumaru)

3. 影響 Verdy 最深刻的城市是⋯

Verdy:「 LA 」

因為設立 Pop-Up Store 的關係,Verdy 去過許多國家,也能看到許多國家街頭文化的風貌,而這些國家或者城市當中影響 Verdy 最深的是 LA。Verdy 表示第一次去 LA 是他生日時去的,那趟旅程沒有特別的目的,只是單純感受那裡的街頭文化,逛逛幾個自己喜歡的品牌,不過還是從中學習到很多,他說:「我去 LA 之前,大多時間都只在亞洲國家,所以第一次到那接觸到每個人事物,都覺得非常新奇,甚至比我想像還有趣。某種程度對我來說,算是有很大的影響和啟發,一來學到美國『Work hard, play hard 』工作模式,二來我是去了 LA 後獲得很多的合作、工作機會。」

4. 印象最深刻的一次合作經驗?

Verdy:「 With NIGO. 」

從品牌成立至今,Verdy 累積了許多與品牌、樂團、饒舌歌手、藝術家⋯不同領域的聯名合作,這當中讓他最喜歡的聯名系列則是他與潮流大師 NIGO所主理品牌 Human Made 的合作。如同前者提到,Verdy 從中學就受到裏原宿文化影響,當時大家仍熱烈追捧 BAPE,而他自己也不例外,甚至是腦粉的程度。Verdy 表示:「我自己本身就很喜歡 BAPE,其實和 NIGO 合作是我從未想像過的事 。」時至今日,Verdy 居然能和年輕時喜愛的品牌主理人合作,簡直就像是圓夢一樣。此外他悄悄透露,目前他們的合作還在持續進行中,且因為 NIGO 的關係將來有可能出現更多海外合作的機會。

(左)Verdy、(右)Nigo(verdy@Instagram)

5. 第一個和 Verdy 合作的品牌!

有關注潮流相關訊息的朋友,肯定都對去年 Carrot by Anwar Carrots 和 Girl's Don't Cry 推出兼具街頭與童趣的聯名系列感到印象深刻,不過其實雙方的合作關係,早在 Verdy 與好友共同創立 VK DESIGN WORKS 時期就已建立(VK DESIGN WORKS 是由 Verdy 與好友共同建立,主要以舉辦音樂節、派對、推廣滑板品牌為主。)Verdy 多次幫 Carrot by Anwar Carrots 設計服飾,甚至以個人名義與該品牌推出聯名服飾。在訪談中,Verdy 表示:「 Carrot by Anwar Carrots 是我完全沒有工作的時候和我合作的品牌,從那之後我的工作就開始變多了。」說 Carrot by Anwar Carrots 是 Verdy 成名的最大助力可一點也不為過。

VK DESIGN WORKS X Carrot by Anwar Carrots(verdy@instagram)

6. Verdy 平常最喜歡的穿搭風格?

專訪當天 Verdy 穿著黑色長 Tee、長褲,搭配一頂帽子,如此簡單的穿搭正是他平時最喜歡的風格,此外身為主理人的 Verdy 相當注重服飾上設計的小細節,像是褲子上別出心裁的拉鍊設計,不過整體而言以簡單乾淨為主。至於他入手單品最在意的部分,首先必定得考慮這樣單品的顏色、尺寸到底適不適合自己,最後才是個人喜好。

專訪當天 Verdy 穿著黑色長 Tee、長褲,搭配一頂帽子,如此簡單的穿搭正是他平時最喜歡的風格(JUKSY)

7. 近期最想入手這項單品?

Verdy:「 Supreme x CDG X Nike AF-1 」

細數去年 Supreme 推出搶手的聯名系列,Supreme X COMME des GARÇONS 肯定榜上有名,該系列大膽將 Supreme Box Logo 拆解,展現「解構美學」,尚未推出前已在網路引起了不小的騷動,正式發售後自然是搶翻天,其中這雙 Supreme X COMME des GARÇONS X Nike AF-1 簡單黑白配呈現,為呼應本次的解構主題 Swoosh 和鞋後跟的聯名 Logo 部分都被拆開重置,低調卻又富含設計巧思的球鞋也是 Verdy 的最愛,原本就有一雙的他甚至還想再買一雙,他說:「因為我有在玩滑板,所以舊的這雙已經有點磨損了,如果可以的話希望可以再買一雙!」(編輯 os :我連一雙都沒有啊~)

「 Supreme x CDG X Nike AF-1 」(JUKSY)

8. 平時創作的靈感來源?

就如同前者提到 Verdy 的兩個品牌 Wasted Youth 和 Girl's Don't Cry 其實風格不太相同,像是 Girl's Don't Cry 因為品牌風格比較女性化,至於 Wasted Youth 它本身就是 Verdy 將所喜歡的街頭文化結合組成的品牌。兩個品牌都有各自不同的出發點,Verdy 將他從日常生活的小事中得到的啟發,轉換成創作的素材,並設計成服飾上圖案或是字句,讓每個設計都格外有意義。

9. 外表看起來隨和,但其實很有原則

看到 Verdy 的第一眼,如果不說大概不會有人知道他是品牌主理人吧?因為他實在是和善、隨和到不行,從與我見到面的那一刻,到整個訪談過程中他始終保持微笑,對身邊工作人員也都很有禮貌,以及我們事後的拍攝要求也都十分配合。不過外表看起來隨和的 Verdy,其實在經營品牌時非常有原則,他說:「不會有做不完的事,只會有不想做的事。像是我會在雙方合作前,明確表示我想做和我願意做的部分,那如果對方也願意接受我的條件,那就可以順利進行,但如果途中有變故的話,那我就會直接終止整個合作企劃,因為我只做我想做和喜歡做的事情。」如果破壞他的原則,就算是終止整個企劃也在所不惜。

外表看起來隨和的 Verdy,其實在經營品牌時非常有原則。(JUKSY)

10. Verdy:「 我並不覺得自己很潮。」

一手打造出兩個快速竄紅的潮流品牌,Verdy 在許多人眼裡應該算是近年潮流圈的代表人物之一吧?而他自己卻不這麼認為,甚至不覺得自己很潮:「我其實不會有什麼特別的感覺,因為那是別人的想法。我這 10 年來都是很認真、很努力在做自己喜歡平面設計、塗鴉這類的東西,這些都是我一路累積的成果。我只是一直在做自己喜歡的事,所以潮不潮其實我不在意。」

Verdy:我只是一直在做自己喜歡的事,所以潮不潮其實我不在意。(JUKSY)

11.為什麼 Verdy 的品牌可以吸引這麼多人?

就如同前者提到 Verdy 的兩個品牌 Wasted Youth 和 Girl's Don't Cry 其實風格不太相同,像是 Girl's Don't Cry 因為品牌風格比較女性化,自然就有許多女生喜歡,至於 Wasted Youth 它本身就是 Verdy 所喜歡的街頭文化而組成的品牌,所以就會吸引許多同樣熱愛滑板、樂團或是喜歡潮流文化的人。所以與其說 Verdy 的品牌很受歡迎,不如說他的品牌吸引到的消費者範圍很廣泛。

12. 有望在台灣設立 Pop-Up Store!

Verdy 曾在 LA 時,受到那裡的朋友影響所以才有了 Pop-up 的概念,於是 Pop-up 的想法帶進品牌中,讓其成為唯一的銷售管道,一來增加購買的難度,讓消費者因為難入手而更加珍惜買到的單品,此外也能吸引真正喜歡品牌理念的粉絲。再者,Verdy 想藉由這種方式,到世界各地傳遞他的理念,品牌可以更快速被全世界看到。

Verdy 除了經常在亞洲國家設立快閃店之外,有時也會在歐美國家與其當地的品牌合作推出期間限定 Pop-up,不過很常來台灣的 Verdy 卻始終沒有釋出台灣 Pop-up 的消息,對此他表示其實之前就有滑板圈的朋友找他來台灣設立 Pop-up,且去年 Wasted Youth 的團隊已經悄悄來台灣拍攝了一些滑板的影片,不久之後也許在台灣就會有相關的 Pop-up store。(看到這相信已有許多粉絲內心都在尖叫了吧~)

13. 近期的新計畫!

Verdy :「將和 HUMAN MADE 在紐約有一個計畫。」

其實 Verdy 與 NIGO 雙方尚未合作以前就已是好友關係,也能時常看到 NIGO 穿著 Girl's Don't Cry 的服飾力挺 Verdy。此外,兩人也在今年初釋出 Girl's Don't Cry x HUMAN MADE 聯名系列,主要以紅白兩色為主且重新設計了雙方的品牌 Logo 相當具有巧思,不意外該系列也在 HUMAN MADE 官網發售後沒多久立馬售罄。而現在 Verdy 預告將會再度與 NIGO 攜手「幹大事」,不知道雙方這次又會帶什麼樣的驚喜?就讓我們一起期待吧!此外,Verdy 也悄悄透露他也與一些韓國歌手合作關於專輯封面的製作,在此可以先偷偷告訴大家其中一位是朴宰範,至於合作的相關細節只能相關資訊釋出才能揭曉。

「將和 HUMAN MADE 在紐約有一個計畫。」(verdy@Instagram)

14. 未來想挑戰這件事!

以平面設計師出生的 Verdy 近期最想挑戰的是,將他以前繪製的作品做成立體化的大型公仔,這件事目前還是構想階段,不過相信我們很快就能看到了!

以平面設計師出生的 Verdy 近期最想挑戰的是,將他以前繪製的作品做成立體化的大型公仔(JUKSY)

15. 身為品牌主理人最重要的是⋯

Verdy:「堅持做自己喜歡的事。」

「對我自己來說,最重要的還是做自己喜歡的事,儘管再忙、再累,但只是做自己熱愛的事一切都值得。此外品質也很重要,我絕對不會做出讓自己覺得很丟臉的商品或是作品。」

Verdy:「堅持做自己喜歡的事。」(JUKSY)

16. 目前最想合作的對象?

Verdy:「 COMME des GARÇONS!」

「雖然目前還沒有收到相關的合作邀約,不過如果真的可以合作的話,肯定能做出很有趣的東西。」

17. 最看不慣的潮流圈中這件事⋯

Verdy:「 為了出名而假裝自己喜歡且特地去買一些潮物。」

隨著現今潮流文化發展越漸興盛,這年代不與潮流沾上邊似乎就會被視為過時,於是也延伸出許多所謂的「跟風者」。跟風者沒有喜好可言,在他們眼裡只有最流行、最潮的東西才好棒棒,甚至對於某些類型的跟風者來說,他們購入這些潮物只是為了拍照後上傳 Facebook、Instagram 以此獲得更高的讚數和分享,這樣的行為其實對於潮流文的發展並沒有太大的幫助,甚至是很浪費的行為,這同時也是 Verdy 最看不慣的潮流現象。

Comme Des Garcons時裝作品(Pinterest)

18. 影響 Verdy 最深的設計師是他!

Verdy:「 Skatething( Sk8thing ) 」

相信還是有些讀者光看到 Skatething( Sk8thing )這名字都感到相當陌生吧?不過說到他所設計過的作品和他主理的品牌你肯定都知道,現在讓編輯娓娓道來,像我們熟知的 BAPE 名稱、BAPE 鯊魚頭、BBC(Billionaire Boys Club)Logo 全都出自他手,可謂 BAPE 成功的幕後推手,他對身為 BAPE 粉絲 Verdy 的影響可想而知 。此外,他也是新銳潮牌 CAV EMPT(C.E)的主理人,看到這相信已有不少讀者開始對他產生敬畏之心了吧?(笑)

BAPE 名稱、BAPE 鯊魚頭、BBC(Billionaire Boys Club)Logo 全都出自Skatething( Sk8thing )手,可謂 BAPE 成功的幕後推手(Bape facebook圖片)

19. 給熱愛街頭文化年輕們的忠告!

Verdy:「 如果有目標、有想法的話,要好好加油!」

現今潮流文化發展蓬勃之餘,觸及的年齡層也大幅下降,滑開手機總能看許多年紀很小的朋友, 全身穿著現今最潮的單品,對 Verdy 來說,如果真的喜歡這種風格的穿搭而穿的話很好,但如果只是單純因為想炫富、跟風而這麼做的話,其實很沒意義。Verdy 表示:「其實我也有排隊買 Supreme、Jordan 過,所以我可以理解那些人的心情,所以並不會覺得不好,只是以我過來人的想法,是希望大家能夠先了解自己的喜好,再決定要不要購買。」於是我問他有沒有想對和他一樣熱愛街頭文化的年輕人說,Verdy:「在這麼多文化中和我一樣喜歡街頭文化的人,就是同伴。我家裡的環境不是很有錢,靠得是一步一腳印慢慢努力撐過來。所以希望和我一樣如果有目標、有想法的話,要好好加油!」

Verdy:「 如果有目標、有想法的話,要好好加油!」(JUKSY)

20. Girl's Don't Cry 的成功靠得不只是幸運,而是⋯

Girl's Don't Cry 在剛推出時,幾乎就已經是成名的狀態了,不僅許多潮流 Icon 都愛不釋手,甚至連許多潮牌都爭相與它合作,看到這可能會有人覺得 Verdy 很幸運,品牌可以在這麼短的時間爬升到這個地步。但大家不知道其實這之前,Verdy 默默耕耘了 10 年之久,從一開始的, VK DESIGN WORKS 到 Girl's Don't Cry 的過程中,Verdy 也曾遇過完全沒有收入、工作的時候,但就像他前面提到的因為是做喜歡的事,所以努力撐過來,加上對自己作品極度嚴謹的態度,造就了他現在的成功。看完這篇文章後,你還會說 Verdy 的成功只靠一時的運氣嗎?

