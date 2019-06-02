陳冠希都邀請合作？專訪當紅日牌Girl's Don't Cry設計師Verdy

不知曾幾何時，你能看到街上越來越多潮人穿著印上「Girls Don’t Cry」的服飾，打開 Instagram、Facebook也被這顆「紅色愛心」瘋狂洗版，甚至連Nigo、高橋盾、陳冠希等潮流圈巨擎們都紛紛被它俘虜。

連Nigo、高橋盾、陳冠希等潮流圈巨擎們都紛紛被Girl's Don't Cry俘虜。（verdy@instagram、pharrell@Instagram）

2017 年橫空出世的「 Girls Don't Cry 」沒有實體店面也沒有網路店鋪卻在全球迅速爆紅，你不禁好奇它到底是如何成名？

「Girl's Don't Cry」是由來自日本的平面設計師兼街頭藝術家Verdy一手打造的品牌，並僅以Pop-Up Store 的方式進行販售。如此新穎的販售方式加上極具辨識度的品牌風格，讓Verdy成立品牌不到一年的時間就迅速走紅，甚至成為各品都爭相邀約合作的當紅炸子雞。說到這，大家都想知道 Verdy 到底是如何讓他的品牌達到今天的成就？這次受台灣嘻哈廠牌Brain Zapp的邀請，Verdy帶領他的DJ團體 LazyBoys 來台表演。致力於發展台灣次文化的Brain Zapp，主理人與Verdy關係密切，連品牌 Logo 都是出自Verdy設計！

這次受台灣嘻哈廠牌 Brain Zapp 的邀請，Verdy 帶領他的 DJ 團體 LazyBoys 來台表演。致力於發展台灣次文化的 Brain Zapp，主理人與 Verdy 關係密切，連品牌 Logo 都是出自 Verdy 設計！（Brain Zapp@facebook）

這次在 Brain Zapp 的穿針引線下，JUKSY 獲得難得的獨家專訪機會，與這位在近代潮流圈掀起新浪潮的神秘人物，面對面談談他的對品牌、潮流文化的看法，還不認識沒關係，一起來補習吧！

Verdy（JUKSY）

1. 為愛而生的品牌「Girl's Don't Cry 」

Girl's Don't Cry，擷取街頭文化、簡單直白和高度流行的設計深受許多年輕人的喜愛，服飾上極具辨識度的 Logo 也成為品牌的特色。不過大家肯定也對品牌的命名很感興趣，之所以會將品牌名稱取為「 Girl's Don't Cry 」是因為 Verdy 的妻子喜歡的樂團 The Cure 的歌曲〈 Boys Don’t Cry 〉延伸而來，他主要想向妻子表達「即使有任何困難的事，也能一起解決。」很顯然 Girl's Don't Cry 除了街頭元素以外，也富含 Verdy 對妻子滿滿的愛意。

快速竄紅的 Girl's Don't Cry 自然吸引了許多品牌們爭相聯名，對此 Verdy 表示：「選擇合作的對象時，一定會先和老婆討論過後，再決定是否要做。（合作）」因為 Girl's Don't Cry 是他對老婆的愛所成立的品牌，所以全部的商品、合作對象，都要以老婆的喜好為第一優先。（編輯 OS：十足暖男～）

Girls Don’t Cry （verdy@Instagram）

2. 你所不知道的另一個品牌 「 Wasted Youth 」

Verdy 曾經在接受潮流媒體《Nowre》訪問時提到，自己從中學時期開始深受日本裏原宿文化影響，這他徹底愛上滑板、塗鴉、搖滾、樂團……等街頭文化，促使他去學習插畫設計以及之後很多相關的工作，而Wasted Youth這個品牌就是 Verdy 將自己喜愛的街頭文化融合後創作出的品牌。說到這大家肯定又有疑問，Girl's Don't Cry是為了老婆而打造的品牌，那麼Wasted Youth對他來說又代表什麼意義呢？

Verdy 對青少年街頭文化的熱愛促使他去做Wasted Youth，品牌名稱則是源自於他的人生態度「Nothing goes to waste」，沒有什麼事是浪費時間的，一切的行為都是有意義的，即使現在的我們回頭看年輕時的行為覺得很浪費時間，但它其實某種程度上都在影響著往後的人生。

Verdy 對青少年街頭文化的熱愛促使他去做Wasted Youth，品牌名稱則是源自於他的人生態度「Nothing goes to waste」（Instagram＠____yuzumaru）

3. 影響 Verdy 最深刻的城市是⋯

Verdy：「 LA 」

因為設立 Pop-Up Store 的關係，Verdy 去過許多國家，也能看到許多國家街頭文化的風貌，而這些國家或者城市當中影響 Verdy 最深的是 LA。Verdy 表示第一次去 LA 是他生日時去的，那趟旅程沒有特別的目的，只是單純感受那裡的街頭文化，逛逛幾個自己喜歡的品牌，不過還是從中學習到很多，他說：「我去 LA 之前，大多時間都只在亞洲國家，所以第一次到那接觸到每個人事物，都覺得非常新奇，甚至比我想像還有趣。某種程度對我來說，算是有很大的影響和啟發，一來學到美國『Work hard, play hard 』工作模式，二來我是去了 LA 後獲得很多的合作、工作機會。」

4. 印象最深刻的一次合作經驗？

Verdy：「 With NIGO. 」

從品牌成立至今，Verdy 累積了許多與品牌、樂團、饒舌歌手、藝術家⋯不同領域的聯名合作，這當中讓他最喜歡的聯名系列則是他與潮流大師 NIGO所主理品牌 Human Made 的合作。如同前者提到，Verdy 從中學就受到裏原宿文化影響，當時大家仍熱烈追捧 BAPE，而他自己也不例外，甚至是腦粉的程度。Verdy 表示：「我自己本身就很喜歡 BAPE，其實和 NIGO 合作是我從未想像過的事 。」時至今日，Verdy 居然能和年輕時喜愛的品牌主理人合作，簡直就像是圓夢一樣。此外他悄悄透露，目前他們的合作還在持續進行中，且因為 NIGO 的關係將來有可能出現更多海外合作的機會。

(左)Verdy、(右)Nigo（verdy@Instagram）

5. 第一個和 Verdy 合作的品牌！

有關注潮流相關訊息的朋友，肯定都對去年 Carrot by Anwar Carrots 和 Girl's Don't Cry 推出兼具街頭與童趣的聯名系列感到印象深刻，不過其實雙方的合作關係，早在 Verdy 與好友共同創立 VK DESIGN WORKS 時期就已建立（VK DESIGN WORKS 是由 Verdy 與好友共同建立，主要以舉辦音樂節、派對、推廣滑板品牌為主。）Verdy 多次幫 Carrot by Anwar Carrots 設計服飾，甚至以個人名義與該品牌推出聯名服飾。在訪談中，Verdy 表示：「 Carrot by Anwar Carrots 是我完全沒有工作的時候和我合作的品牌，從那之後我的工作就開始變多了。」說 Carrot by Anwar Carrots 是 Verdy 成名的最大助力可一點也不為過。

VK DESIGN WORKS X Carrot by Anwar Carrots（verdy@instagram）

6. Verdy 平常最喜歡的穿搭風格？

專訪當天 Verdy 穿著黑色長 Tee、長褲，搭配一頂帽子，如此簡單的穿搭正是他平時最喜歡的風格，此外身為主理人的 Verdy 相當注重服飾上設計的小細節，像是褲子上別出心裁的拉鍊設計，不過整體而言以簡單乾淨為主。至於他入手單品最在意的部分，首先必定得考慮這樣單品的顏色、尺寸到底適不適合自己，最後才是個人喜好。

專訪當天 Verdy 穿著黑色長 Tee、長褲，搭配一頂帽子，如此簡單的穿搭正是他平時最喜歡的風格（JUKSY）

7. 近期最想入手這項單品？

Verdy：「 Supreme x CDG X Nike AF-1 」

細數去年 Supreme 推出搶手的聯名系列，Supreme X COMME des GARÇONS 肯定榜上有名，該系列大膽將 Supreme Box Logo 拆解，展現「解構美學」，尚未推出前已在網路引起了不小的騷動，正式發售後自然是搶翻天，其中這雙 Supreme X COMME des GARÇONS X Nike AF-1 簡單黑白配呈現，為呼應本次的解構主題 Swoosh 和鞋後跟的聯名 Logo 部分都被拆開重置，低調卻又富含設計巧思的球鞋也是 Verdy 的最愛，原本就有一雙的他甚至還想再買一雙，他說：「因為我有在玩滑板，所以舊的這雙已經有點磨損了，如果可以的話希望可以再買一雙！」（編輯 os ：我連一雙都沒有啊～）

「 Supreme x CDG X Nike AF-1 」（JUKSY）

8. 平時創作的靈感來源？

就如同前者提到 Verdy 的兩個品牌 Wasted Youth 和 Girl's Don't Cry 其實風格不太相同，像是 Girl's Don't Cry 因為品牌風格比較女性化，至於 Wasted Youth 它本身就是 Verdy 將所喜歡的街頭文化結合組成的品牌。兩個品牌都有各自不同的出發點，Verdy 將他從日常生活的小事中得到的啟發，轉換成創作的素材，並設計成服飾上圖案或是字句，讓每個設計都格外有意義。

9. 外表看起來隨和，但其實很有原則

看到 Verdy 的第一眼，如果不說大概不會有人知道他是品牌主理人吧？因為他實在是和善、隨和到不行，從與我見到面的那一刻，到整個訪談過程中他始終保持微笑，對身邊工作人員也都很有禮貌，以及我們事後的拍攝要求也都十分配合。不過外表看起來隨和的 Verdy，其實在經營品牌時非常有原則，他說：「不會有做不完的事，只會有不想做的事。像是我會在雙方合作前，明確表示我想做和我願意做的部分，那如果對方也願意接受我的條件，那就可以順利進行，但如果途中有變故的話，那我就會直接終止整個合作企劃，因為我只做我想做和喜歡做的事情。」如果破壞他的原則，就算是終止整個企劃也在所不惜。

外表看起來隨和的 Verdy，其實在經營品牌時非常有原則。（JUKSY）

10. Verdy：「 我並不覺得自己很潮。」

一手打造出兩個快速竄紅的潮流品牌，Verdy 在許多人眼裡應該算是近年潮流圈的代表人物之一吧？而他自己卻不這麼認為，甚至不覺得自己很潮：「我其實不會有什麼特別的感覺，因為那是別人的想法。我這 10 年來都是很認真、很努力在做自己喜歡平面設計、塗鴉這類的東西，這些都是我一路累積的成果。我只是一直在做自己喜歡的事，所以潮不潮其實我不在意。」

Verdy：我只是一直在做自己喜歡的事，所以潮不潮其實我不在意。（JUKSY）

11.為什麼 Verdy 的品牌可以吸引這麼多人？

就如同前者提到 Verdy 的兩個品牌 Wasted Youth 和 Girl's Don't Cry 其實風格不太相同，像是 Girl's Don't Cry 因為品牌風格比較女性化，自然就有許多女生喜歡，至於 Wasted Youth 它本身就是 Verdy 所喜歡的街頭文化而組成的品牌，所以就會吸引許多同樣熱愛滑板、樂團或是喜歡潮流文化的人。所以與其說 Verdy 的品牌很受歡迎，不如說他的品牌吸引到的消費者範圍很廣泛。

12. 有望在台灣設立 Pop-Up Store！

Verdy 曾在 LA 時，受到那裡的朋友影響所以才有了 Pop-up 的概念，於是 Pop-up 的想法帶進品牌中，讓其成為唯一的銷售管道，一來增加購買的難度，讓消費者因為難入手而更加珍惜買到的單品，此外也能吸引真正喜歡品牌理念的粉絲。再者，Verdy 想藉由這種方式，到世界各地傳遞他的理念，品牌可以更快速被全世界看到。

Verdy 除了經常在亞洲國家設立快閃店之外，有時也會在歐美國家與其當地的品牌合作推出期間限定 Pop-up，不過很常來台灣的 Verdy 卻始終沒有釋出台灣 Pop-up 的消息，對此他表示其實之前就有滑板圈的朋友找他來台灣設立 Pop-up，且去年 Wasted Youth 的團隊已經悄悄來台灣拍攝了一些滑板的影片，不久之後也許在台灣就會有相關的 Pop-up store。（看到這相信已有許多粉絲內心都在尖叫了吧～）

13. 近期的新計畫！

Verdy ：「將和 HUMAN MADE 在紐約有一個計畫。」

其實 Verdy 與 NIGO 雙方尚未合作以前就已是好友關係，也能時常看到 NIGO 穿著 Girl's Don't Cry 的服飾力挺 Verdy。此外，兩人也在今年初釋出 Girl's Don't Cry x HUMAN MADE 聯名系列，主要以紅白兩色為主且重新設計了雙方的品牌 Logo 相當具有巧思，不意外該系列也在 HUMAN MADE 官網發售後沒多久立馬售罄。而現在 Verdy 預告將會再度與 NIGO 攜手「幹大事」，不知道雙方這次又會帶什麼樣的驚喜？就讓我們一起期待吧！此外，Verdy 也悄悄透露他也與一些韓國歌手合作關於專輯封面的製作，在此可以先偷偷告訴大家其中一位是朴宰範，至於合作的相關細節只能相關資訊釋出才能揭曉。

「將和 HUMAN MADE 在紐約有一個計畫。」（verdy@Instagram）

14. 未來想挑戰這件事！

以平面設計師出生的 Verdy 近期最想挑戰的是，將他以前繪製的作品做成立體化的大型公仔，這件事目前還是構想階段，不過相信我們很快就能看到了！

以平面設計師出生的 Verdy 近期最想挑戰的是，將他以前繪製的作品做成立體化的大型公仔（JUKSY）

15. 身為品牌主理人最重要的是⋯

Verdy：「堅持做自己喜歡的事。」

「對我自己來說，最重要的還是做自己喜歡的事，儘管再忙、再累，但只是做自己熱愛的事一切都值得。此外品質也很重要，我絕對不會做出讓自己覺得很丟臉的商品或是作品。」

Verdy：「堅持做自己喜歡的事。」（JUKSY）

16. 目前最想合作的對象？

Verdy：「 COMME des GARÇONS！」

「雖然目前還沒有收到相關的合作邀約，不過如果真的可以合作的話，肯定能做出很有趣的東西。」

17. 最看不慣的潮流圈中這件事⋯

Verdy：「 為了出名而假裝自己喜歡且特地去買一些潮物。」

隨著現今潮流文化發展越漸興盛，這年代不與潮流沾上邊似乎就會被視為過時，於是也延伸出許多所謂的「跟風者」。跟風者沒有喜好可言，在他們眼裡只有最流行、最潮的東西才好棒棒，甚至對於某些類型的跟風者來說，他們購入這些潮物只是為了拍照後上傳 Facebook、Instagram 以此獲得更高的讚數和分享，這樣的行為其實對於潮流文的發展並沒有太大的幫助，甚至是很浪費的行為，這同時也是 Verdy 最看不慣的潮流現象。

Comme Des Garcons時裝作品（Pinterest）

18. 影響 Verdy 最深的設計師是他！

Verdy：「 Skatething（ Sk8thing ） 」

相信還是有些讀者光看到 Skatething（ Sk8thing ）這名字都感到相當陌生吧？不過說到他所設計過的作品和他主理的品牌你肯定都知道，現在讓編輯娓娓道來，像我們熟知的 BAPE 名稱、BAPE 鯊魚頭、BBC（Billionaire Boys Club）Logo 全都出自他手，可謂 BAPE 成功的幕後推手，他對身為 BAPE 粉絲 Verdy 的影響可想而知 。此外，他也是新銳潮牌 CAV EMPT（C.E）的主理人，看到這相信已有不少讀者開始對他產生敬畏之心了吧？（笑）

BAPE 名稱、BAPE 鯊魚頭、BBC（Billionaire Boys Club）Logo 全都出自Skatething（ Sk8thing ）手，可謂 BAPE 成功的幕後推手（Bape facebook圖片）

19. 給熱愛街頭文化年輕們的忠告！

Verdy：「 如果有目標、有想法的話，要好好加油！」

現今潮流文化發展蓬勃之餘，觸及的年齡層也大幅下降，滑開手機總能看許多年紀很小的朋友， 全身穿著現今最潮的單品，對 Verdy 來說，如果真的喜歡這種風格的穿搭而穿的話很好，但如果只是單純因為想炫富、跟風而這麼做的話，其實很沒意義。Verdy 表示：「其實我也有排隊買 Supreme、Jordan 過，所以我可以理解那些人的心情，所以並不會覺得不好，只是以我過來人的想法，是希望大家能夠先了解自己的喜好，再決定要不要購買。」於是我問他有沒有想對和他一樣熱愛街頭文化的年輕人說，Verdy：「在這麼多文化中和我一樣喜歡街頭文化的人，就是同伴。我家裡的環境不是很有錢，靠得是一步一腳印慢慢努力撐過來。所以希望和我一樣如果有目標、有想法的話，要好好加油！」

Verdy：「 如果有目標、有想法的話，要好好加油！」（JUKSY）

20. Girl's Don't Cry 的成功靠得不只是幸運，而是⋯

Girl's Don't Cry 在剛推出時，幾乎就已經是成名的狀態了，不僅許多潮流 Icon 都愛不釋手，甚至連許多潮牌都爭相與它合作，看到這可能會有人覺得 Verdy 很幸運，品牌可以在這麼短的時間爬升到這個地步。但大家不知道其實這之前，Verdy 默默耕耘了 10 年之久，從一開始的， VK DESIGN WORKS 到 Girl's Don't Cry 的過程中，Verdy 也曾遇過完全沒有收入、工作的時候，但就像他前面提到的因為是做喜歡的事，所以努力撐過來，加上對自己作品極度嚴謹的態度，造就了他現在的成功。看完這篇文章後，你還會說 Verdy 的成功只靠一時的運氣嗎？

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】