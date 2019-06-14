【記你老母】逃犯條例二創潮　設計師以Metallica Logo向警隊致敬

繼UNDERCOVER之後，連另一流行文化標記Metallica也對香港警方近日的嚴厲執法，表示「關注」。

「記你老母」二創設計（許翰文Facebook）

自「612」事件之後，香港警察的種種執法程序和手法，非但惹來市民的強烈不滿，一句「記你老母」更引來傳媒業界的莫大反動，昨日警務處的記者會上，不少傳媒同業就響應記協呼籲，特意戴上頭盔、眼罩，穿上反光衣於會場內採訪，以向警務處處長盧偉聰表達訴求，如斯用心良，換來卻是處長大人一句「對記者最客氣、最有禮貌」的敷衍了事，完全是講完等如無講，叫人洩氣。

Metallica樂隊招牌Logo（網上圖片）

不過香港媒界以至創意界別的從業員不是省油的燈，今早字體設計師許瀚文就別出心裁地默了警方一默，以經典Heavy Meta樂隊lMetallica的閃電字樣Logo作靈感，將「Metallica」九個英文字，改造成「記你老母」四個中文字，叫人會心一笑之餘，亦不失原來Metallica的霸氣，立即惹來瘋傳，值得記頌。

Metallica Logo出自主音歌手James Hetfield手筆（網上圖片）

其實Metallica這組經典閃電字Logo的創作者並非何人，正正是樂團內主唱James Hetfield，而這個標記不但出現在Metallica多張唱片的封套上，更不時被時裝品牌借鏡，成為潮流服飾，經典程度絕不比The Beatles或The Rolling Stones的伸脷Logo遜色，早幾年Jerry Lorenzo的Fear of God，不就正正是以此Logo推出Rock Tee而風靡全球嗎？