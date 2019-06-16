【The Shoe Surgeon】專訪人氣改波鞋大師　改鞋改到全球開班授徒

香港近年充斥負面情緒，原因當然有許多，箇中一大主因正是民間社會的價值觀過於狹窄，女性到三十歲未結婚，就叫人「剩女」；男人留長頭髮著裙，又話人變態；到年輕人追求自身理想，希望以街頭唱歌賣藝、跳Pole Dance或做紋身師成為自己事業的時候，主流社會非但不支持，更每每有意無意「踩多兩腳」，清高地高呼一句「哈！理想怎能夠當飯食？」，自作聰明地將人家努力當成笑話看，以為高人一等，卻不知社會從來不曾因為這些「聰明人」而改變甚至進步過甚麼。

The Shoe Surgeon主理人，Dominic Chambrone。（攝影：龔嘉盛）

究竟這批總愛向理想說不的人，其內心世界是出於慈悲為懷，擔心追求理想的人會跌倒，定還是唔抵得人家有追求理想的幸福（當然，有些人壓根兒連理想都沒有），這裡不得而知。但只想告訴大家，從外國的經驗所見，只要有決心夠毅力，哪怕是改波鞋技師這種比街頭賣藝偏門多10倍的職業，仍然可以大放光芒，全球開班授徒不在講，更走上巴黎時裝周，就連財雄勢大的Farfetch也邀請他到香港，出席活動。

這位異軍突起之鬼才，正正是The Shoe Surgeon主理人，Dominic Chambrone。

以GUCCI皮革製品拆解再改組而成的Air Jordan 1。（攝影：龔嘉盛）

Air Jordan 1是球鞋的本源

其實波鞋改製Custom Sneakers歷來皆有，但去到The Shoe Surgeon那種高度或顛覆程度，卻是萬分少見，改言之，從前的Custom Sneakers大多只是追求在球鞋的表面上色、或改繪圖案上去就了事，鞋的根本結構，通常不會改動分毫。然而The Shoe Surgeon卻堪稱改鞋界別的Rei Kawakubo或Maison Martin Margiela，以「解構主義」的方式，將鞋的表皮物料、中底、大底等部件全面分解，例如將GUCCI手袋皮革改裝成Air Jordan 1，或者將adidas足球靴和Ultraboost分別拆解，繼而結合，組合成一對連adidas設計團隊都不曾見過的東西，驚豔全球。

將adidas足球靴和Ultraboost分別拆解，繼而結合。（The Shoe Surgeon）

Dominic Chambrone早前應的Farfetch邀請，到香港出席訪談和製鞋講學活動。（攝影：龔嘉盛）

「說實話，我當前投身改球鞋的工作，一切只為興趣，並沒有想過當真用它來賺到錢的……」Dominic Chambrone如是說，據這樣年僅33、34歲，經已享譽全球的改鞋大師所言，他人生第一次接觸球鞋文化是15歲的時候：「當時我剛剛入讀高中，為人頗怕醜的，校內朋友也不多，我的堂家姐為了鼓勵我，就送了一對原版Air Jordan 1給我，可惜那時我潮流知識尚淺，並不知這對原版AJ1是可等樣的寶貝，就將它視作一對普通鞋子，穿上返學而已。」

叫Dominic意想不到的，是之後每當他著上這Air Jordan 1上學，所有的同學都會對他投下艷羨目光，甚至對他點頭：「起初我也不知道這對鞋子究竟有何魔力，令我變得如此與別不同，因此我就跑去了作資料搜集，幾經研究，才知道這對AJ1可是籃球之神Michael Jackson的第一代球鞋，不單如此，它創世的1985更對我有着非凡意義，只因1985年正是我的出生年份。」

近日Farfetch積極開拓波鞋市場，許多稀有炒價球鞋都能夠在那裡找到。（Farfetch）

將波Boots鞋舌加入到Air Jordan 1上的改製鞋。（攝影：龔嘉盛）

了解過後，Dominic Chambrone對Air Jordan的愛一發不可收拾，後來更特意跑到運動鋪做兼職，為的就是可以快人一步掌握球鞋資訊，買到AJ球鞋。不過這樣很快又衍生出另外一個問題，就是「撞鞋」情況十分嚴重，基本上所有人所買所追求的，就不過是同一雙球鞋而已：「但我自己不想這樣人云亦云，隨波逐流，我總想令自己變得與別不同一點，如是者，16歲的時候，我就拿了一對全白色Nike Air Force 1，利用一支噴槍來為它添上迷彩顏色。」起初不過是用以自誤，卻好玩得漸漸令Dominic不能自拔，每天就是想着如何去改製每一雙鞋子，日以繼夜的練習，技藝逐漸爐火純青，就開始有朋友找他幫忙改鞋，隨後更有客人走上門聘請他做Custom Sneakers，使到Dominic對球鞋改製師這個職業有了憧憬，終於在2004年放手一博，成立The Shoe Surgeon，專門接單改波鞋。

客製Air Jordan 4。（The Shoe Surgeon）

最重視物料上的追求

問到誰是自己最深愛的鞋款，這位The Shoe Surgeon主理人就直言是Air Jordan 1：「因為它可是現代波鞋文化的母體，是它和Michael Jackson將球鞋帶到一個全新高度，沒有它，世人可能仍然會覺得Sneakers是一對單純的運動鞋，與時裝潮流無關。」正是對AJ1的崇拜，The Shoe Surgeon許多經典設計都是以AJ1作為依歸：

這是Dominic最引以自豪的一對Air Jordan 1作品。（攝影：龔嘉盛）

「好像上圖這對改裝Air Jordan 1，我就找上了數十款各式各樣物料拼湊車縫而成的，有些是蛇皮、有些是蜥蝪皮、亦有從GUCCI包和LOUIS VUITTON ×Supreme服飾上拆解出來的部件；亦附有Stone Island一般的Nylon Metallic物料，在夜間會呈3M反光效，不過個人認為最有趣的，還是左腳鞋子上的那張人像¥1000日元，它可是真金白銀的紙幣啊！」

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The Shoe Surgeon改製的LeBron 15 XV。（Sneaker Bar Detroit）

問到那些球鞋型號做難改造，Dominic就認為是Nike LeBron 15 XV、Air Jordan 6和adidas Yeezy 750 Boost：「因為這3款球鞋的Shape形狀都相對特別，鞋身高昂得來，又具有流線形態，要找到適合物料並剪裁成與鞋型切合的輪廓，的確很大難度，特別是LeBron 15，基本上鞋面全是用BattleKnit針織構造，既要改裝它，又要保留它獨有的外觀觸感，實在是難上加難，不過，作為改鞋技師，遇上愈難改製的鞋款，每每叫我愈見精神。」

用visvim夾克改製成的Yeezy 350。（The Shoe Surgeon）

而貴為改鞋大師，基本上每日都會接到世界各地的訂單，並按客人要求改鞋，價錢$2,500美元起跳，分為「Repurposed materials」、「Luxury exotics」及「Reimagined sole swaps」三種服務，平均須要等待8-12星期，才可以取貨。問歷年來這麼多訂之中，哪一件作品最叫他難忘，Dominic就直言是一對visvim版的Yeezy 350：「年前收到一個訂單，是一對Yeezy 350和一件visvim牛仔褸，要求是希望我們能夠將牛仔褸變成鞋子的一部份，這當真是一個神奇的嘗試！我們團隊足足用了2日時間才造好，不但叫我自始愛上了日本藍染歷史和工藝，更令我發現Indigo與Custom Sneakers之間，的確有着無盡可能性。」

Shoe Surgeon Shoe School打造的三日兩夜課程。（The Shoe Surgeon）

Dominic Chambrone總會認真教導。（Footwear News）

開班授徒 不怕教識徒弟無師父

問到Dominic Chambrone在成立The Shoe Surgeon之前，有否接受過正規訓練，他就直言只上過皮鞋製作的課程，不過皮鞋與球鞋無論在結構、物料還是鞋楦之上，都有着全然不同分野，因此Dominic的精湛功力，都是他花費了接近20年時間自學而成，過程之中，想必行了不少冤枉路。

未知是否想令有志入行的後輩「條路易行啲」，The Shoe Surgeon近年除接訂單改鞋外，也開辦Shoe Surgeon Shoe School，打造三日兩夜課程，開班授徒，起初只在美國國內進行，今年更邁向國際，先在荷蘭阿姆斯特丹開辦，即將到來的巴黎男裝時裝周期間，亦會舉辦課程，能夠當面求教大師獨門秘技，實在難得。

The Shoe Surgeon特別為即將到來巴黎時裝周課程而設的閃閃AJ1。（Farfetch）

應Farfetch之邀來港期間，The Shoe Surgeon更為香港時裝業界份子打造一個濃縮版的Shoe Surgeon Shoe School。（Farfetch）

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不過華文化圈有句老土說話叫「教識徒弟無師父」，如此高調開辦課程，又怕不怕徒弟業藝已成之後，自立門戶，和自己搶生意呢？對此Dominic Chambrone不以為然，表示自己從來沒有想過這些東西，學生參加Shoe Surgeon Shoe School，除了有所得著外，最重要就是要享受過程，令自己開心：「就我的經驗而言，其實能否成為出色的改鞋師父，最重要的就是閣下會否Enjoy製鞋的過程與生活，只要你Enjoy和開心，就會做得好，就如當初年青時代的我一樣，並沒有想太多這門興趣會否成為我的事業，每件作品會否賣到錢等等，只想盡力做好就是了……想太多功利因素，只會事倍功半。」

Dominic Chambrone所言甚事，其實究世間一切的學問、藝術與興趣，如果打從一開始就只關注「搵唔搵到食」的話，就只會令事情的本質意義失了真，屆時做得不好也是理所必然的事，如是者興趣終其一生就只會成為業餘興趣，並不能成為自己的終身事業。所以奉勸年青人，還是不要想太多，總之全情投入最重要！