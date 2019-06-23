美食「入侵」全球時尚界！Hermes、Dior開Cafe　D&G出意粉？

美食「入侵」時尚界已經不是什麼新鮮事了，還記得當初肯德基推出可食用的香辣脆雞和原味雞指甲油，引起了一陣熱議。去年「老乾媽」和 Opening Ceremony 合作推出的 logo 衛衣爆火紐約，成功地洗了大家的版。

淘寶官方店上99瓶「老乾媽」+1件衛衣價值1288元的套餐上架没多久，很快就被一搶而空，甚至還有國外朋友想讓國内朋友代購呢！

但你以為只有美食沾時尚界的光嗎？No！大牌也會進軍美食圈！

咖啡甜品下午茶

提到大牌你首先想到的是什麼呢？優雅、大氣﹑簡約、高級……所以說，開咖啡廳甜品店是最好的選擇！

Hermes

地址：韓國首爾市江南區新沙洞630-26號 Maison Hermes Dosan Park B1 樓

以高端奢侈品聞名的 Hermes 在首爾開了一家咖啡廳，地點在清潭名品街的愛馬仕店内。

+ 3 + 2

Dior

地址：韓國首爾市江南區清潭洞98-12號 House of Dior 5 樓

同在首爾江南區，Dior 也在亞洲最大的精品旗艦店開起了 Dior Café。精品旗艦店外形像一朵白色的花蕊，優雅至極。

+ 6 + 5 + 4

Prada

地址：意大利米蘭蒙提拿破崙大街9號

2014年，Prada 成功收購了米蘭一家有着200年歷史的高級糕點世家：Pasticceria Marchesi，首家新店在米蘭蒙提拿破崙大街（VIA MONTE NAPOLEONE）開業。

+ 6 + 5 + 4

法餐意麵小籠包

有些大牌骨子裏帶着「搞事」的心，就要在美食圈幹出一番大事業~

Chanel

地址：日本東京中央區銀座3-5-3 Chanel 銀座大廈10樓

作為一個傳統的法國大牌，Chanel 開起了法國餐廳。只不過這家餐廳没有開在法國，而是多元文化的集中地日本。這家名為 Beige Alain Ducasse Tokyo 是全球唯一一家 Chanel 餐廳，還有米芝連2星的加持。

+ 13 + 12 + 11

Dolce & Gabbana

D&G 聯合有名的意大利麵製造商 Pastificio di Martino，推出了一款意粉禮盒。帶着「搞事」的心，設計師 Domenico Dolce 和 Stefano Gabbana 為意麵設計了别具風情的外包裝。

+ 5 + 4 + 3

當然不能不提的是數年前，LVMH斥巨資收購了新加坡翡翠集團餐飲的「翡翠拉面小籠包」。

大牌在美食圈玩得這麼過份，再這樣下去，出現 Gucci 燒鴨店、Fendi 臭豆腐、Versace 串串也不是怪事！

但小編我唯一希望的是，Supreme 千萬别和任何美食店、生活用品聯名，畢竟連只印了一個 logo 的報紙，都能從1美元炒到30美元，Supreme 聯名我真的買不起。

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