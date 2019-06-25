【展覽】《KAWS：HOLIDAY》登陸富士山　巨型COMPANION享受郊野樂

不論是展覽、聯乘系列或其它活動也好，只要有KAWS的地方，就會出現人潮，足見這位藝術家魅力相當驚人。 繼首爾、台北及香港後，《KAWS：HOLIDAY》第四站最終登陸日本富士山，竟然首度設有露營體驗。

《KAWS：HOLIDAY》第四站登陸日本富士山（網上圖片）

KAWS聯同香港創意工作室AllRights Reserved（AAR）合作製作該計劃，其概念就是將KAWS代表人物主角「COMPANION」進行環遊世界。是次展覽日期為7月18日至7月24日，這段時間富士山腳下將出現40米巨型版本COMPANION，而且來到第四站，KAWS盼望「搞搞新意思」，首度設置露營體驗，同時Herschel Supply作為主要贊助商，並提供日本靜岡縣富士宮市Fumotoppara Camping Ground，來舉辦此次露營活動，讓參加者在大自然中與藝術品共融。KAWS表示：「我希望讓自己遠離日常生活，看著天空放鬆一下。」亦希望世界各地遊客可在大自然中度過輕鬆的片刻。

《KAWS：HOLIDAY》首爾站（網上圖片）

《KAWS：HOLIDAY》登陸日本富士山，巨型COMPANION享受郊野樂趣。（網上圖片）

《KAWS：HOLIDAY》日本站周邊商品（網上圖片）

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不過要留意的是，若想參加露營體驗，必須通過官方網站申請，被選中的朋友，才有機會與40米巨型COMPANION共度一宵，而網站亦將於6月28日早上10時開放報名。

另外，作為KAWS迷，則不能錯過此次的紀念品系列，多款商品利用富士山為靈感，由於今次日本站紀念品款式眾多，跟據以過往展覽和Uniqlo聯乘經驗，開幕當天定會再一次引發搶購潮。