【同陽光玩遊戲】天鵝湖可愛血腥版　甩頭天鵝浮床玩轉水上活動

夏日炎炎，最好去玩水。 說到玩水，當然要入手夏日三寶：太陽眼鏡、泳衣、沙灘袋。 不過當遇上這個甩頭天鵝「斬首浮床」（decapitated floats）後，三寶今年可能就要變四寶。

天鵝「斬首浮床」的面積不小，最多可以一次過承載三個人。（lukasbentel.com）

行一夫一妻制的天鵝，修長的頸部微微彎曲時會形成半邊心型。當兩公婆互相倚偎的時候，就會合成一個完整的心型，何其浪漫。

亦是因此，古今中外不少人都被天鵝的浪漫吸引——平凡人如你我可能會特意去逛逛天鵝湖，才子才女就可能以天鵝為題進行創作（如芭蕾舞劇《天鵝湖》）。

不過，並非世界上所有人都愛浪漫的事物。紐約設計師Lukas Bentel與團隊MSCHF studio於去年合作，構思出「斬首浮床」（decapitated floats），把流行文化中等同於「浪漫」及「可愛」的象徵符號「獨角獸」及「紅鶴」，通通捉去「斬首」。豈料成品一點兒都不恐怖，更有一種莫名其妙的治癒感！最後兩款均大受歡迎，老是常出現於社交媒體之中。

有鑑於此，他們今年再接再厲，推出天鵝型「斬首浮床」。設計師Lukas Bentel早前更在宣傳片及照片中，親身為大家示範甩頭天鵝的玩法。

「如何連接頸部及頭部」是他們設計時考慮的重點範圍。他們有想過用魔術貼，亦有想過用磁鐵把頭及身連接起來。不過他們最後還是決定要把頸部及頭部分開，設計出名符其實的「斬首浮床」。

可是難得去玩，還要顧著那個「獨立」的頭部，相當有負擔！而且很容易就會掉失頭部，失去「斬首浮床」的亮點。設計團隊貼心地考慮到用家既想將天鵝「斬首」、卻又怕遺失、同時貪求方便的矛盾心理，遂於天鵝頭的底部放置了一個塑料圓盤，讓頭部可以穩妥地放在身體上，又或是在天鵝身體附近飄浮。

真正的身首異處。（lukasbentel.com）

畢業於布朗大學傢俱設計學系（Furniture Design）及多媒體電子實驗音樂學系（Multimedia Electronic Music Experiments）的設計師Lukas Bentel，向來善於把意念轉化成趣味十足的小設計，例如木製廁板型椅子、以品牌商標串連寫成的小書、讓每個照鏡的人都會笑的Smile Mirror等，無不充分展現出他的小聰明及創意。

甩頭天鵝型「斬首浮床」（decapitated floats）。（designboom.com）

+ 4 + 3 + 2

今次Lukas Bentel與MSCHF studio設計的這款甩頭天鵝「斬首浮出」，除了希望藉此「殺死」流行文化象徵符號之外，亦希望大家能與親朋好友一起共享愉快的時光。因此，天鵝「斬首浮床」的面積不小，最多可以一次過承載三個人。

試想想在這個又熱又焗的夏日，能夠和親朋好友一起躺在水面將天鵝「斬首」，心情會何其痛快呢。然而，亦有網民認為這些設計不過是進一步鼓吹「打卡」文化，反而抹煞了游泳本來的意義。大家對於「斬首浮床」又有怎樣的看法呢？