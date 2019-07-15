G-Dragon即將回歸　「UNTITLED, 2017」潮流展覽率先於台灣舉行

令K-pop文化推廣至全球的男團BIGBANG，近日因各團員不斷爆出醜聞\而人氣下滑，而在團隊中一向最受歡迎的G-Dragon人氣反有增無減，因他在入伍前已準備了服兵役期間的宣傳攻勢，計劃了於六個城市舉行藝術展覽。

近日多位BIGBANG團員不斷爆出醜聞。（網上圖片）

G-Dragon於2018年2月28日入伍。（網上圖片）

G-Dragon在2018年二月開始服兵役，在正式服兵役前數天發佈了「UNTITLED, 2017」計劃，首個作品他親自設計的紀念禮盒「花路」 (꽃길／The Floral Pathway)，作為送給歌迷的禮物，紀念禮盒中包括「Youth is flower」的手鍊、溫度變色手印杯子、「花路」筆記本等。 近日由G-Dragon授權經銷其作品和設計的創意單位UNWRAPP，就宣布將於六個城市舉行「UNTITLED, 2017 無題藝術展」，展覽會展出一系列由G-Dragon創作的潮流藝術作品，當中著名的「花路」系列七幅油畫作品將會是主要展品。據知這批油畫，乃是GD對萬千歌迷的珍貴回憶和情感，耐心地畫下一條又一條的花路，既是重現歌迷在G-Dragon舞台下的場境，亦有祝福歌迷幸福快樂的意味在其中。

G-Dragon親自設計的紀念禮盒「花路」。（網上圖片）

其實早在入伍之前，G-Dragon已於個人事業上進行多方面發展﹐在時裝界的表現尤其活躍，亦曾在2015年舉辦個人藝術展「PEACEMINUSONE： Beyond the Stage」，以專輯及個名字為重心，於首爾市立美術館展示裝置藝術、雕塑、藝術收藏品、照片和圖畫。而本次的「UNTITLED, 2017 無題藝術展」的首站於潮流藝術品味風氣升溫的台北市舉行，不過香港Fans別要失望擔心，皆因官方而明言台灣首站之後，「UNTITLED, 2017 無題藝術展」將緊接到新加坡、上海、曼谷、雅加達、香港等多個大城市舉行，雖然展期細節尚有待公布，但G-Dragon即將強勢回歸，看來是擺在眼前的事實了。

「UNTITLED, 2017 無題藝術展」首站於台北舉行。（UNWRAPP）

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UNTITLED, 2017 無題藝術展 時間：2019 年 8 月 1 日 – 18 日（11:00-19:00 / 每週一休館） 地點：DOPENESS ART LAB 潮流藝術實驗空間（台北市和平東路三段 308 巷 60 號） 票價：新台幣 $300 元