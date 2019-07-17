美國百貨公司Barneys盛傳破產　八個故事由獨家、歧視數到大麻

在電子商務平台盛行的時代，消費者足不出戶就可以買到心頭好，亦能在不同網店格價，以最相宜的價格買到高級時裝品牌的精品。因此美國百貨業巨頭Sears Holdings Inc和兒童服裝的零售巨頭Gymboree Group在過去一年相繼申請破產，如今近百年歷史的時裝百貨Barneys New York也有消息指Barneys正籌備提交破產重組申請。

對於不少時裝愛好者遊美國時必定會到Barneys一逛，雖然還未正式決定是否要申請破產保護，但先讓我們回顧Barneys八大經典時刻：

1979年旗艦店開幕，左三為創始人Barney Pressman。（網上圖片）

1.男裝折扣店起家



Barneys New York創始人Barney Pressman，於1923年紐約第七大道開了一間男裝折扣店，直至十九世紀六十年代Fred Pressman接手Barneys後，才從品牌折扣店轉型成為奢侈品零售商店，以擁有大量時尚品牌及獨特採購眼光聞名，目前有8間旗艦店和5間精品店。其後Barneys亦有設立Barneys Warehouse，以大概三折價錢出售奢侈品品牌的服裝及精品，延續折扣店的概念。

Barneys Warehouse以三折價錢出售奢侈服裝及精品，延續折扣店的概念。（Barneys）

2.時尚觸覺敏銳



Fred Pressman接手Barneys後，以敏銳的時尚觸覺發掘新進設計師品牌，Barneys於1980年將當時初出茅廬的歐洲品牌Giorgio Armani最先引入美國，提升品牌的知名度，因此Barneys也逐漸在紐約時裝界站得著腳。來到一零年代，Barneys仍不斷引入和提攜新設計師品牌，所以在長長的奢侈品列表中，仍會看到街頭潮牌Heron Preston、Proenza Schouler、Vetements、Fear of God等的蹤影。

Barneys於1980年將當時初出茅廬的歐洲品牌Giorgio Armani最先引入美國，提升品牌的知名度。（網上圖片）

3.曾於1996年申請破產



Barneys New York本次傳出破產消息令人十分震驚，但早在1996年已申請過破產！因為當時獲得日本百貨公司伊勢丹(Isetan)的支持下，高估了公司的財政狀態而因急速擴張不果，導致1996年申請破產，並將股份出售給瓊斯服飾集團(Jones Apparel)，令世代相傳的Pressman家族失去了對Barneys New York的控制權。

Barneys1996年申請破產，並將股份出售給瓊斯服飾集團(Jones Apparel)。（網上圖片）

4.惹種族歧視官非



事源兩位非裔黑人於2013年十月，分別在Barneys New York的旗艦店內購買奢侈品時，被店員懷疑二人金額來源而受紐約警方查問。事件令民權人士到店外抗議及抵制消費，經法院裁判後Barneys需賠償52.5萬美金和解官司，事件亦牽連到同期與Barneys推出合作計劃的Jay-Z，Jay-Z當時發聲明道歉及向慈善基金捐款調停事件。

Barneys惹種族歧視官非，令民權人士到店外抗議及抵制消費。（網上圖片）

5.Barneys New York獨家發售



Barneys New York在時裝界擁有老行專的地位，所以Barneys不但擁有自家的服裝品牌，還會與時裝品牌及名人合作推出Barneys獨家發售的產品。像是近年Balmain為Beyoncé在Coachella表演設計的系列、Justin Bieber的Purpose演唱會紀念系列、Vans 「BNY Sole Series」系列等都會在Barneys獨家發售。

Balmain為Beyoncé在Coachella表演設計的系列在Barneys獨家發售。（網上圖片）

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6.首間奢華大麻精品概念店「THE HIGH END」



美國有多個州已將娛樂用途的大麻合法化，因此Barneys在本年初開設了第一間大麻精品概念店「THE HIGH END」，以售賣大麻配件及副產品為主，不論定制玻璃管、限量版銀色vape筆、含大麻酚的化妝品也一應俱全。雖然在「THE HIGH END」不能直接買到大麻，但還是會提供間接服務，因Barneys與大麻品牌beboe獨家合作， 只要在店內iPad訂購大麻便能送貨上門。

Barneys本年初開設首間奢華大麻精品概念店「THE HIGH END」。（Barneys）

7.豪華室內設計



Barneys New York一向對店內裝飾獨具用心，每年的櫥窗設計都會換上一個新主題，以另類及獨特的設計吸引客人，去年比華利山的Barneys旗艦店專程請了藝術家Abby Dougherty設計，以霓虹燈凝造粉紅色夢幻陳列室。Barneys又於2016年於曼哈頓開設了另一新店，店內裝修十分奢華，店內有一個氣勢磅礡的白色螺旋樓梯，配合金色的展示台令空間氣派提升至頂點。

Barneys於曼哈頓開設了另一新店，店內裝修十分奢華。（網上圖片）

8.旗艦店成再破產導火線



有消息指出於1999年時，Barneys New York以相對較低的價格，與業主Flagship Capital簽訂了一份為期20年的合約，於紐約麥迪遜大道設立旗艦店。本年一月就是租約期滿的日子，新合約訂下的店租由1600萬美元漲至3000萬美元，完全打亂了Barneys的算盤，引致面臨破產的局面。