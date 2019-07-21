【專訪】CHINATOWN MARKET主理人　將PUMA在籃球市場起死回生

香港地方雖少但勝在五臟俱全，各行業發展蓬勃，小小的城市更是潮流集中地，每個世界巡迴的時裝或藝術活動香港都總是穩坐席上。這次PUMA × CHINATOWN MARKET系列發佈會將CHINATOWN MARKET主理人Mike Cherman再次帶到香港，並與《一物》大談領先潮流之道。

PUMA x CHINATOWN MARKET發佈會於九龍灣啟業邨「民坊—啓業運動場」舉行。（攝影：黃舒慧）

CHINATOWN MARKET，顧名思義取唐人街之名，說其山寨（Bootleg）文化。而在香港最接近唐人街的當然非女人街莫屬，Mike Cherman表示他也曾在女人街買了一隻像真度很高的盗版金色勞力士放在辦公室內，因不同國家的山寨文化也有啟發到他的創作。又指沒有一個地方像香港一樣，在一條街上可以有售盗版的地方， 再走幾十米又有一些高級商場是賣著正版商品，這樣貧富相融是極為罕有和瘋狂的現象。

Mike Cherman常把微笑臉加入運動產品中，他表示很高興這個標誌性元素可以化成不同單品。（攝影：黃舒慧）

因籃球與PUMA結緣

Mike Cherman從小開始已熱愛籃球，亦十分留意NBA籃球比賽的動態，而CHINATOWN MARKET與PUMA的合作更是由籃球運動促成，他們兩者之間的合作亦是由2019年NBA All-Star Weekend的Pop-Up裝置開始。自從上年PUMA宣布回歸籃球市場及騁請了Jay-Z擔任PUMA籃球部創意總監後，品牌設計及形象都大有不同，即使PUMA於籃球界曾風光一時，但闊別球壇17年後人事作風都不再一樣。而作為PUMA回歸籃球壇後首個聯乘對象，Mike有這樣的想法：「別的運動品牌會在NBA中推廣自己成為最強最頂尖的形象，但Puma卻選擇『做自己』，因為99%的人都不是專業NBA籃球員，而且較大部份人是球迷，所以我們一直朝著將籃球運動變得開放和有趣的方向進發。」

Mike Cherman從小開始已熱愛籃球。（攝影：黃舒慧）

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一直秉承著惡搞文化的CHINATOWN MARKET讓人感覺是玩世不恭的頑童，但今次的合作計劃我們看到Mike尊師重道的敬意。因為PUMA × CHINATOWN MARKET系列中主要設計元素的方格圖案是受到手畫的PUMA Logo啟發，從遠距離觀看這個圖案與一般方格圖案無異，近觀便會發現每個方格都是人手畫，別出心裁。而問到Mike那一件單品是他系列中最愛時，他二話不說向我們展示他腳上穿著鞋側可更換Formstripes跑道標誌的Ralph Sampson Lo鞋款，更提及每雙鞋額外配有三種顏色的Formstripes標誌讓用家任意配搭，同時傳達「You can do it too」訊息。

PUMA × CHINATOWN MARKET系列中主要設計元素的方格圖案是受到手畫的PUMA Logo啟發。（攝影：黃舒慧）

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I want to make something that not only just simple and classic, but also unique and different. CHINATOWN MARKET主理人Mike Cherman

Mike Cherman的招牌動作，以微笑臉籃球代替自己的臉。（攝影：黃舒慧）

CHINATOWN MARKET不是ICNY的延續

在時裝界打滾多年的專業時裝愛好者都會知道CHINATOWN MARKET不是Mike Cherman第一個服裝品牌，他亦曾創立著名以反光物料製作服裝的運動品牌ICNY（Eye See New York）。品牌對Mike的意義重大，因是他有天晚上騎自行車回家時不幸遭遇車禍，而得到啟發設計反光服裝，讓晚上活動者容易被人所見，減低發生意外的機會。品牌在推出早期獲得大量好評，及街頭時裝愛好者的關注，但後來因投資人撤資而令公司倒閉。

問近日見CHINATOWN MARKET製作了一個反光的微笑面籃球，是否這個新品牌中延續了延續了舊品牌反光的概念，Mike Cherman回答兩者有一定程度的關連：「因為我仍會將喜歡的元素加入我的品牌中。但不會像ICNY一樣整個系列都大規模用上反光物料，因為CHINATOWN MARKET不是ICNY的延續。」

Mike Cherman曾創立著名以反光物料製作服裝的運動品牌ICNY（Eye See New York）。（ICNY Sport）

就在訪問結束後的數天，已見到CHINATOWN MARKET的Instagram上公布了另一個與Converse的合作計劃，他們把對UV紫外線光有反應的面料用在Converse Chuck 70’s上。影片可見，在室內時的鞋子顏色偏白，但一到陽光普照的室外鞋上的鮮艷色彩馬上出現，原理與反光的物料有異曲同工之妙，果然Mike從來也沒有放棄研究物料的可能性，並把推祟惡搞文化的街頭品牌帶到另一層次。

不怕被抄襲以啟發別人創作為目標

識時務者為俊傑，Mike Cherman就是深明這個道理，才能創作兩個為全球所知的品牌。他一個又一個出位設計為他帶來今天的一切名利。像是早前大熱的IKEA FRAKTA購物袋熱潮，就是他迅速與PLEASURES合作即時「抽水」得到極大回響，更引來大量二次創作不斷惡搞IKEA FRAKTA購物袋。雖然熱潮也過了兩年，但近期看到IKEA官方亦有售賣IKEA FRAKTA帽的跡象，當連官方也認可這個惡搞設計，Mike又會有何意見呢？

「我的品牌就是為了啟發別人而存在的，所以我不會感到生氣。近期Justin Bieber最新的街頭服裝品牌Drew House，也是用了微笑臉作標誌性Logo，我大可以指控他抄襲了CHINATOWN MARKET的微笑臉，但這樣做對我絕無益處。若果我能創作出一個好構思，我理應有能力創作另一個新構思，如果我只局限自己在一個概念裏我就不是一個好的設計師。」

Justin Bieber最新的街頭服裝品牌Drew House，也用了微笑臉作標誌性Logo。（Drew House）

推陳出新是Mike Cherman的設計方針，這個概念被玩膩了便想一個新的。（攝影：黃舒慧）

推陳出新是Mike Cherman的設計方針，這個概念被玩膩了便想出一個新的，因為概念不存在於特徵元素或物件本身，而是創作者詮釋概念的手法中。「現在透過手機電腦，人人都能變身時裝糾察者，亦很容易看一樣有人做過的東西。所以我時常提醒自己 ，世上有很多有創意的人，他們都有很多渠道取得不同的資訊或題材，但如果他們是看到我的作品而創作，這顯示我有一個好概念和足夠的影響力。我亦從不會把別人成功的功勞歸於自己，這樣只會提醒我要繼續努力，做出更多更好的作品。」

看來Mike Cherman在PUMA這個新戰場，當真很有可能會做出一番成績呢！