【男裝涼鞋】夏日露趾不麻甩！16個品牌　潮佬必備的拖鞋涼鞋

夏天到了，最常被問到的就是有沒有推薦的涼鞋，市場上琳瑯滿目的種類真的會讓人選擇障礙，今天我們介紹來自世界各國的十六個涼拖鞋品牌，找尋炎炎夏日足部涼爽以及造型風格的關鍵，下次當朋友或是你自己想要找涼鞋或拖鞋時，希望會想起這篇。

#1. CASABLANCA

今年新興的男士涼鞋，摩洛哥設計師從豪華酒店汲取靈感，用編織打造商務休閒風。

#2. DON PEPE

2016 年由日本團隊和歐洲工廠共同打造，作品有著西班牙傳統涼鞋的影子，並結合質感皮革用料。

+ 2

#3. ISLAND SLIPPER



70 多年歷史的夏威夷人字拖，色彩從皮革原色到花卉圖樣都有，甚至曾跟 A Bathing Ape 聯名過。

+ 2

▼▼想知道小編還有哪些私心推介的涼拖鞋品牌 ? ( 按圖查看 )▼▼

+ 15 + 14 + 13

其實還有很多品牌沒有列入，像是穿搭造型為重的Suicoke、多角化精營的DR.MARTENS、細織帶聞名的CHACO，不過為什麼不一次介紹完整呢？因為上述的 16 個品牌在這個月中開始於日本涼鞋博覽會WORLD SANDAL MARKET 2019 展出，你能一次比較出各自的特色，並且從現場250雙涼拖鞋中找到最適合自己的一雙（或很多雙），剛好人在日本的朋友不妨可以計劃前往。

WORLD SANDAL MARKET 2019 展覽期間：7 月 17 日至 8 月 6 日 展覽地點：伊勢丹新宿店 男士館 B1 （3 Chome-14-１ Shinjuku, Shinjuku City, Tokyo 160-0022日本）

【本文獲「KEEDAN」授權轉載。】